https://sarabic.ae/20250623/ترامب-اتفاق-بين-إسرائيل-وإيران-على-وقف-إطلاق-نار-كامل-وشامل--عاجل-1101987215.html
ترامب: اتفاق بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار كامل وشامل
ترامب: اتفاق بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار كامل وشامل
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن "اتفاقًا لوقف إطلاق النار جرى بين إسرائيل وإيران"، على حد قوله. 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T22:15+0000
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وأضاف ترامب: "وقف إطلاق النار يدوم أولا 12 ساعة، ثم ستعتبر الحرب منتهية رسميًا"، على حد تعبيره.وهنأ الرئيس الأمريكي، "إسرائيل وإيران على امتلاكهما القدرة على التحمل والشجاعة والذكاء لإنهاء الحرب"، ولفت ترامب إلى أن هذه "حرب كان من الممكن أن تستمر لسنوات وأن تدمر الشرق الأوسط بأكمله لكن ذلك لم يحدث".وكانت إيران، قد شنت ضربة صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، وذلك ردا على الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع نووية رئيسية في طهران، والتي اعتبرتها إيران "لا تشكل أي تهديد لقطر وشعبها"، فيما عدّتها قطر انتهاكا لسيادتها، بينما علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "ضعيفة".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الاثنين، بدء عملية "بشائر الفتح"، التي استهدفت أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن إيران "لن تترك، تحت أي ظرف، أي اعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها أو أمنها القومي دون ردّ صارم".يذكر أنه في ليلة 22 يونيو/ حزيران الجاري، استهدفت الولايات المتحدة 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان. ووفقًا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى "تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه وتأخيره".
https://sarabic.ae/20250623/ترامب-يشكر-إيران-على-الإشعار-المسبق-لهجومها-الصاروخي-على-قاعدة-العديد-في-قطر-1101986323.html
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ترامب, إسرائيل, إيران, أخبار إيران, العالم, وقف
ترامب, إسرائيل, إيران, أخبار إيران, العالم, وقف
ترامب: اتفاق بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار كامل وشامل
22:15 GMT 23.06.2025 (تم التحديث: 04:26 GMT 24.06.2025)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن "اتفاقًا لوقف إطلاق النار جرى بين إسرائيل وإيران"، على حد قوله.
وأضاف ترامب: "وقف إطلاق النار يدوم أولا 12 ساعة
، ثم ستعتبر الحرب منتهية رسميًا"، على حد تعبيره.
وتابع: "بعد مرور 24 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيحيي العالم نهاية رسمية لحرب الـ12 يومًا".
وهنأ الرئيس الأمريكي، "إسرائيل وإيران على امتلاكهما القدرة على التحمل والشجاعة والذكاء لإنهاء الحرب"، ولفت ترامب إلى أن هذه "حرب كان من الممكن أن تستمر لسنوات وأن تدمر الشرق الأوسط بأكمله لكن ذلك لم يحدث".
وكانت إيران، قد شنت ضربة صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، وذلك ردا على الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع نووية رئيسية في طهران، والتي اعتبرتها إيران "لا تشكل أي تهديد لقطر وشعبها"، فيما عدّتها قطر انتهاكا لسيادتها، بينما علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "ضعيفة".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الاثنين، بدء عملية "بشائر الفتح"، التي استهدفت أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن إيران "لن تترك، تحت أي ظرف، أي اعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها أو أمنها القومي دون ردّ صارم".
من ناحيتها، أكدت الدوحة أن الضربة لم تتسبب في أي إصابات في القاعدة الأمريكية أو بين المدنيين، حيث أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن الدوحة تعتبر الهجوم الإيراني "مفاجئا" في ظل مواقف قطر وحرصها على الوساطة لحل الأزمات.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرد الإيراني على الضربات الأمريكية، التي استهدفت 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، جاء "ضعيفا للغاية" وهو ما توقعته الولايات المتحدة، على حد قوله.
يذكر أنه في ليلة 22 يونيو/ حزيران الجاري، استهدفت الولايات المتحدة 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان. ووفقًا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى "تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه وتأخيره".