https://sarabic.ae/20250623/ترامب-اتفاق-بين-إسرائيل-وإيران-على-وقف-إطلاق-نار-كامل-وشامل--عاجل-1101987215.html

ترامب: اتفاق بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار كامل وشامل

ترامب: اتفاق بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار كامل وشامل

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن "اتفاقًا لوقف إطلاق النار جرى بين إسرائيل وإيران"، على حد قوله. 23.06.2025, سبوتنيك عربي

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وأضاف ترامب: "وقف إطلاق النار يدوم أولا 12 ساعة، ثم ستعتبر الحرب منتهية رسميًا"، على حد تعبيره.وهنأ الرئيس الأمريكي، "إسرائيل وإيران على امتلاكهما القدرة على التحمل والشجاعة والذكاء لإنهاء الحرب"، ولفت ترامب إلى أن هذه "حرب كان من الممكن أن تستمر لسنوات وأن تدمر الشرق الأوسط بأكمله لكن ذلك لم يحدث".وكانت إيران، قد شنت ضربة صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، وذلك ردا على الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع نووية رئيسية في طهران، والتي اعتبرتها إيران "لا تشكل أي تهديد لقطر وشعبها"، فيما عدّتها قطر انتهاكا لسيادتها، بينما علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "ضعيفة".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الاثنين، بدء عملية "بشائر الفتح"، التي استهدفت أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن إيران "لن تترك، تحت أي ظرف، أي اعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها أو أمنها القومي دون ردّ صارم".يذكر أنه في ليلة 22 يونيو/ حزيران الجاري، استهدفت الولايات المتحدة 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان. ووفقًا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى "تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه وتأخيره".

https://sarabic.ae/20250623/ترامب-يشكر-إيران-على-الإشعار-المسبق-لهجومها-الصاروخي-على-قاعدة-العديد-في-قطر-1101986323.html

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