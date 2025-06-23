https://sarabic.ae/20250623/ترامب-يعلن-عن-اتفاق-سلام-بين-الكونغو-الديمقراطية-ورواندا-يوم-عظيم-لأفريقيا-والعالم-1101951361.html

ترامب يعلن عن اتفاق سلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا: "يوم عظيم لأفريقيا والعالم"

ترامب يعلن عن اتفاق سلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا: "يوم عظيم لأفريقيا والعالم"

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عن توصله بالتعاون مع وزير خارجيته ماركو روبيو، إلى اتفاق بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، لتنهي حربا اتسمت "بسفك... 23.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-23T09:11+0000

2025-06-23T09:11+0000

2025-06-23T09:11+0000

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ترامب يعلن عن اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا: "يوم عظيم لأفريقيا والعالم" سبوتنيك عربي ترامب يعلن عن اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا: "يوم عظيم لأفريقيا والعالم"

وأفاد ترامب في منشور له عبر حسابه على منصة "تروث سوشال"، التي يملكها، بأن "ممثلين من رواندا والكونغو الديمقراطية، سيتواجدون في واشنطن، الاثنين (اليوم)، لتوقيع الاتفاق"، واصفاً هذا اليوم بأنه "يوم عظيم لأفريقيا، وللعالم!".وفي 26 أبريل/ نيسان الماضي، وقّعت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، اتفاقية تنص على احترام سيادة كل منهما، والتوصل إلى مسودة اتفاق سلام بحلول 2 مايو/ أيار الماضي، مع الامتناع عن تقديم الدعم العسكري للجماعات المسلحة.وجرى توقيع هذه الاتفاقية في واشنطن بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في إطار الجهود الدبلوماسية لإنهاء العنف في شرق الكونغو الديمقراطية، بوساطة قطرية.وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الازمة لن تُحل بشكل سريع، نظرا للأزمات الجذرية المتعلقة بها، والمرتبطة بحقوق الأقليات، خاصة أقلية التوتسي، لكنها في نفس الوقت من الممكن أن توقف الأزمة مؤقتا كما حدث سابقا".النيجر تعلن عن خطة لتأميم منجم يورانيوم تديره شركة "أورانو" الفرنسية بعد تدهور العلاقات مع فرنساأعلنت النيجر عن خطة لتأميم منجم يورانيوم تديره شركة "أورانو" الفرنسية، وذلك بعد أشهر من تدهور العلاقات بين الطرفين. وتوترت العلاقات بين فرنسا والنيجر، في أعقاب انقلاب عام 2023، الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.القرار أثار مخاوف شركات التعدين العالمية والمستثمرين الأجانب الآخرين، الذين استثمروا مليارات الدولارات في المنطقة.وفي بيان رسمي، اتهمت حكومة النيجر الشركة الفرنسية بالاستيلاء على حصة غير متناسبة من الإنتاج التجاري للمنجم، مقارنة بحصتها الحقيقية.وجاء في البيان: "وفقا لاتفاقية المساهمين، يستخرج المساهمون اليورانيوم الذي تنتجه شركة سومير بما يتناسب مع حصصهم، ومع ذلك فإن الأرقام بعيدة كل البعد عن تجسيد قاعدة التقاسم هذه".في المقابل، أعربت شركة "أورانو" عن معارضتها خطوة النيجر، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراء قانوني.وعبّرت الشركة عن عميق أسفها إزاء تطور الوضع وموقف دولة النيجر، مما يلقي بثقله على موظفي شركات التعدين التابعة للمجموعة في النيجر وعلى المجتمعات المحلية.عن هذا الموضوع، قال أستاذ العلوم السياسية مبروك كاهي، إن "النزعة العدائية ضد فرنسا تأتي بعد فشلها في معالجة ملفات الساحل الأفريقي، خاصة الأمن ومحاربة الجماعات الإرهابية".ولفت إلى أن "احتكار الشركات الفرنسية للثروات النيجرية كان مقابل الاستقلال، لكن نتيجة التحولات الأخيرة أصبح هناك منافسين للغرب".المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد: القارة تخسر نحو 120 مليار دولار سنويا بسبب الفسادكشف المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، أن القارة تخسر ما يقارب 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد، مما يشكّل تهديدا جسيما لاقتصادات الدول الأفريقية، ويعيق جهودها نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة.وأوضح المجلس أن خسائر الدول الأفريقية تتفاقم، نظرا لاعتماد عدد كبير من الدول على القروض الدولية لتمويل مشاريع التنمية ودعم استقرار الاقتصادات الهشة.وفي الجلسة الـ49 المنعقدة بمدينة أروشا التنزانية، صرحت نائبة رئيس المجلس، يوفين مويتبكا، بأن الكثير من الدول الأفريقية تلجأ إلى الاقتراض بشكل مكثف لتمويل تنميتها، غير أن هذه الموارد تُبدد بسبب الفساد المستشري.وأضافت أن هذه الدائرة المفرغة تُكرّس التبعية وتُقيّد قدرة الدول على بناء اقتصادات مستقلة ومستقرة.وأشار تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن الفساد يُعدّ من أبرز العوائق أمام النمو الاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا، حيث يُهدر ما يقارب 25% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة سنويا، وهو ما يعادل ربع إنتاجها الاقتصادي.واعتبرت الباحثة في الشأن الأفريقي دينا عبد الواحد، أن "الفساد في أفريقيا بمستويات عالية يؤدي إلى إهدار موارد بلاد القارة".وأضافت أن "معظم دول الاتحاد الأفريقي انضمت إلى اتفاقية مكافحة الفساد، وباقي الحكومات تقوم بتقنين أوضاعها"، مؤكدة أن "الاتحاد الأفريقي يعمل على بعض الآليات لمواجهة ممارسات الفساد بالقارة".

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