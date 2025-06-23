https://sarabic.ae/20250623/تصويت-بعد-تفجير-كنيسة-مار-إلياس-هل-بات-أمن-الأقليات-الدينية-في-سوريا-مهددا-بشكل-أكبر؟-1101952509.html
تصويت.. بعد تفجير كنيسة مار إلياس هل بات أمن الأقليات الدينية في سوريا مهددا بشكل أكبر؟
تصويت.. بعد تفجير كنيسة مار إلياس هل بات أمن الأقليات الدينية في سوريا مهددا بشكل أكبر؟
سبوتنيك عربي
ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الإهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في العاصمة السورية دمشق إلى 27 شخصا، وإصابة اَخرين، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام سورية. 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T09:30+0000
2025-06-23T09:30+0000
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تفجير المساجد والكنائس
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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السورية، في بيان لها، عن مقتل 22 شخصا، وإصابة 59 آخرين. مؤكدة "جاهزية الفرق الطبية والإسعافية بشكل كامل"، ومشيرة إلى أنه تتم "متابعة الحالة الصحية للمصابين بشكل مباشر ومستمر".وكان إرهابي انتحاري قد أطلق النار على مدنيين في كنيسة بالعاصمة السورية دمشق، قبل أن يقدم على تفجير نفسه، ما تسبب بسقوط عدد من القتلى والجرحى.وذكرت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، أن الانتحاري قام بإطلاق النار على عدد من المدنيين أثناء أدائهم للصلاة في كنيسة مار إلياس في منطقة الدويلعة شرقي العاصمة دمشق، ثم قام بتفجير نفسة عبر حزام ناسف ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى. برأيك... بعد تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق.. هل بات أمن الأقليات الدينية في سوريا مهددا بشكل أكبر؟
https://sarabic.ae/20250622/سقوط-قتلى-جراء-انفجار-داخل-كنيسة-مار-الياس-في-منطقة-دويلعة-بدمشق-1101940005.html
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أخبار سوريا اليوم, تفجير انتحاري, تفجير المساجد والكنائس, كنيسة
أخبار سوريا اليوم, تفجير انتحاري, تفجير المساجد والكنائس, كنيسة
تصويت.. بعد تفجير كنيسة مار إلياس هل بات أمن الأقليات الدينية في سوريا مهددا بشكل أكبر؟
ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الإهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في العاصمة السورية دمشق إلى 27 شخصا، وإصابة اَخرين، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام سورية.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السورية، في بيان لها، عن مقتل 22 شخصا، وإصابة 59 آخرين. مؤكدة "جاهزية الفرق الطبية والإسعافية بشكل كامل"، ومشيرة إلى أنه تتم "متابعة الحالة الصحية للمصابين
بشكل مباشر ومستمر".
وأدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي، الذي استهدف كنيسة مار إلياس، وأعربت عن تضامنها مع الشعب السوري وتعازيها لأسر الضحايا.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان نُشر على موقع الوزارة: "ندين بشدة هذا العمل الإرهابي الوحشي الذي أودى بحياة أبرياء، ونتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. نعبّر عن تضامننا مع الشعب السوري في وجه هذا الإجرام البشع".
وكان إرهابي انتحاري قد أطلق النار على مدنيين في كنيسة بالعاصمة السورية دمشق، قبل أن يقدم على تفجير نفسه، ما تسبب بسقوط عدد من القتلى والجرحى.
وذكرت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، أن الانتحاري قام بإطلاق النار على عدد من المدنيين أثناء أدائهم للصلاة في كنيسة مار إلياس
في منطقة الدويلعة شرقي العاصمة دمشق، ثم قام بتفجير نفسة عبر حزام ناسف ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.
برأيك... بعد تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق.. هل بات أمن الأقليات الدينية في سوريا مهددا بشكل أكبر؟