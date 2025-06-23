https://sarabic.ae/20250623/روسيا-ومالي-توقعان-اتفاقية-للتعاون-في-مجال-الطاقة-النووية-السلمية-1101975862.html
روسيا ومالي توقعان اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية
روسيا ومالي توقعان اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية
سبوتنيك عربي
وقعت روسيا ومالي، اليوم الاثنين، عددا من الاتفاقيات بين البلدين من بينها اتفاقية تعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية. 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T15:37+0000
2025-06-23T15:37+0000
2025-06-23T15:37+0000
روسيا
أخبار مالي
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/17/1101975695_0:0:2937:1653_1920x0_80_0_0_239e6069d7327fc77a5ac70e7880fde3.jpg
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن مراسم التوقيع جاءت عقب اختتام محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الانتقالي لمالي، أسيمي غويتا، في الكرملين.وأشار المراسل إلى أن الجانبين وقّعا أيضا على اتفاقية تحدد أسس العلاقات بين البلدين، كما وقّعا على اتفاقية لإنشاء لجنة حكومية للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ومالي متواضع، لكنه يشهد اتجاهًا نحو النمو.وفي وقت سابق من اليوم، قام الرئيس الانتقالي لمالي، أسيمي غويتا، بوضع إكليل من الزهور على ضريح الجندي المجهول في العاصمة موسكو.
https://sarabic.ae/20250623/بوتين-حجم-التجارة-بين-روسيا-ومالي-متواضع-لكن-هناك-اتجاه-للنمو-1101967070.html
أخبار مالي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/17/1101975695_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_8fad83c3a4ecc1ef559c5d9831bbf85f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار مالي, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار مالي, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا ومالي توقعان اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية
وقعت روسيا ومالي، اليوم الاثنين، عددا من الاتفاقيات بين البلدين من بينها اتفاقية تعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن مراسم التوقيع جاءت عقب اختتام محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الانتقالي لمالي، أسيمي غويتا، في الكرملين.
وأشار المراسل إلى أن الجانبين وقّعا أيضا على اتفاقية تحدد أسس العلاقات بين البلدين، كما وقّعا على اتفاقية لإنشاء لجنة حكومية للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ومالي متواضع
، لكنه يشهد اتجاهًا نحو النمو.
وقال الرئيس بوتين خلال لقائه مع الرئيس الانتقالي لمالي، أسيمي غويتا: "نحافظ على علاقاتنا في جميع المجالات. للأسف، لا يزال حجم التبادل التجاري متواضعا للغاية، ولكنه، أولا، يشهد نموا جيدا، وثانيا، والأهم من ذلك، أن هناك مجالات واعدة للتعاون".
وفي وقت سابق من اليوم، قام الرئيس الانتقالي لمالي، أسيمي غويتا، بوضع إكليل من الزهور على ضريح الجندي المجهول في العاصمة موسكو.