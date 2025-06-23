https://sarabic.ae/20250623/روسيا-ومالي-توقعان-اتفاقية-للتعاون-في-مجال-الطاقة-النووية-السلمية-1101975862.html

روسيا ومالي توقعان اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية

روسيا ومالي توقعان اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية

سبوتنيك عربي

وقعت روسيا ومالي، اليوم الاثنين، عددا من الاتفاقيات بين البلدين من بينها اتفاقية تعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية. 23.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-23T15:37+0000

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2025-06-23T15:37+0000

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وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن مراسم التوقيع جاءت عقب اختتام محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الانتقالي لمالي، أسيمي غويتا، في الكرملين.وأشار المراسل إلى أن الجانبين وقّعا أيضا على اتفاقية تحدد أسس العلاقات بين البلدين، كما وقّعا على اتفاقية لإنشاء لجنة حكومية للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ومالي متواضع، لكنه يشهد اتجاهًا نحو النمو.وفي وقت سابق من اليوم، قام الرئيس الانتقالي لمالي، أسيمي غويتا، بوضع إكليل من الزهور على ضريح الجندي المجهول في العاصمة موسكو.

https://sarabic.ae/20250623/بوتين-حجم-التجارة-بين-روسيا-ومالي-متواضع-لكن-هناك-اتجاه-للنمو-1101967070.html

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