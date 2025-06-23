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إيران ترد على القصف الأمريكي ببدء عملية عسكرية ضد قاعدة العديد في قطر
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شريان الطاقة العالمي... أبرز المعلومات عن مضيق هرمز
شريان الطاقة العالمي... أبرز المعلومات عن مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
يمثل مضيق هرمز ممرا بحريا استراتيجيا لما يصل إلى 30 % من النفط العالمي، ما يجعله محورا اقتصاديا وعسكريا حساسا. 23.06.2025, سبوتنيك عربي
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وسيؤدي أي توتر فيه إلى اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية واندلاع صراعات إقليمية.
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انفوجرافيك, مضيق هرمز, إيران, أخبار الخليج , инфографика
انفوجرافيك, مضيق هرمز, إيران, أخبار الخليج , инфографика

شريان الطاقة العالمي... أبرز المعلومات عن مضيق هرمز

15:02 GMT 23.06.2025
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يمثل مضيق هرمز ممرا بحريا استراتيجيا لما يصل إلى 30 % من النفط العالمي، ما يجعله محورا اقتصاديا وعسكريا حساسا.
وسيؤدي أي توتر فيه إلى اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية واندلاع صراعات إقليمية.
شريان الطاقة العالمي.. أبرز المعلومات عن مضيق هرمز - سبوتنيك عربي
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