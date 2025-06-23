https://sarabic.ae/20250623/عراقجي-طهران-تقدر-موقف-موسكو-المندد-بتصعيد-الصراع-1101947491.html
عراقجي: طهران تقدر موقف موسكو المندد بتصعيد الصراع
عراقجي: طهران تقدر موقف موسكو المندد بتصعيد الصراع
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إيران تقدّر موقف روسيا، بشأن التصعيد الحالي في الشرق الأوسط. 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T06:40+0000
2025-06-23T06:40+0000
2025-06-23T06:40+0000
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وقال عراقجي في بياه نشره عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "لطالما كانت هناك مشاورات بين إيران وروسيا، وتواصلنا وعملنا على كل قضية، ونسّقنا مواقفنا. أما الآن، فإن الظروف الخاصة في المنطقة تتطلب أن تكون مواقفنا أكثر دقة وجدية وتقاربًا".وتابع أنه يتوقع مناقشة القضايا المتعلقة بالتهديدات في الشرق الأوسط، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بما في ذلك الهجوم الذي قد تشنه إسرائيل والولايات المتحدة على إيران.وأردف عراقجي: "لدينا مخاوف ومعارضون مشتركون مع روسيا. لدينا قناعات مشتركة، ونجري مشاورات وثيقة لمواجهة التحديات والتهديدات المشتركة. هذا هو نوع المشاورات التي ستُعقد يوم الاثنين خلال الاجتماع مع الرئيس الروسي".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.ترامب يعلن تنفيذ هجوم أمريكي على منشآت نووية إيرانيةإيران ترد على حقيقة تسرب أي مواد خطرة من الموقع النووي في أصفهان
https://sarabic.ae/20250622/لافروف-عن-ضربات-إسرائيل-على-إيران-إذا-سمح-للدول-بتفسير-حق-الدفاع-عن-النفس-كما-تريد-فستسود-الفوضى-1101929577.html
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روسيا, إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
روسيا, إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
عراقجي: طهران تقدر موقف موسكو المندد بتصعيد الصراع
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إيران تقدّر موقف روسيا، بشأن التصعيد الحالي في الشرق الأوسط.
وقال عراقجي في بياه نشره عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "لطالما كانت هناك مشاورات بين إيران وروسيا، وتواصلنا وعملنا على كل قضية، ونسّقنا مواقفنا. أما الآن، فإن الظروف الخاصة في المنطقة تتطلب أن تكون مواقفنا أكثر دقة وجدية وتقاربًا".
وأضاف الوزير: "نقدّر موقف روسيا، التي أدانت الهجوم بأشد العبارات".
وتابع أنه يتوقع مناقشة القضايا المتعلقة بالتهديدات في الشرق الأوسط، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بما في ذلك الهجوم الذي قد تشنه إسرائيل والولايات المتحدة على إيران.
وأردف عراقجي: "لدينا مخاوف ومعارضون مشتركون مع روسيا. لدينا قناعات مشتركة، ونجري مشاورات وثيقة لمواجهة التحديات والتهديدات المشتركة. هذا هو نوع المشاورات التي ستُعقد يوم الاثنين خلال الاجتماع مع الرئيس الروسي".
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل
هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".
بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية
حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.