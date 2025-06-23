https://sarabic.ae/20250623/عراقجي-في-ظل-الظروف-بالمنطقة-من-الضروري-أن-تكون-المشاورات-مع-روسيا-أكثر-جدية-وتقاربا-1101944226.html

عراقجي: في ظل الظروف الخاصة بالمنطقة من الضروري أن تكون المشاورات مع روسيا أكثر جدية وتقاربا

عراقجي: في ظل الظروف الخاصة بالمنطقة من الضروري أن تكون المشاورات مع روسيا أكثر جدية وتقاربا

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لدى وصوله إلى العاصمة الروسية موسكو، أن بلاده تعتزم إجراء مناقشات ومشاورات جادة ومهمة مع القيادة الروسية، في ظل الظروف... 23.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-23T01:15+0000

2025-06-23T01:15+0000

2025-06-23T04:21+0000

عباس عراقجي

إيران

أخبار إيران

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101674853_0:0:1011:569_1920x0_80_0_0_3d17c33c55ad6e6404750cbb17ab8e3c.jpg

طهران – سبوتنيك. وقال عراقجي للتلفزيون الإيراني، اليوم الاثنين: "في ظل الظروف الخاصة التي تعيشها المنطقة، فإن المشاورات بين إيران وروسيا، بحاجة إلى أن تكون أكثر دقة وجدية وتقاربًا".وتأتي زيارة عراقجي، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات السياسية والأمنية بسب هجمات إسرائيلية - إيرانية متبادلة، وبعد الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر أمس الأحد، أن الولايات المتحدة نفذت "ضربات جوية ناجحة" على المنشآت النووية الرئيسية في إيران، وهي فوردو ونطنز وأصفهان، قائلا إنها "دُمّرت تمامًا" جراء الضربات، لكن السلطات الإيرانية قلّلت من شأن تأثيرها.وتوعد ترامب، طهران بمزيد من الهجمات المدمرة "إذا لم تقبل السلام"، مشددًا أن هدف الولايات المتحدة من تلك الضربات هو "تدمير قدرات تخصيب اليورانيوم الإيرانية ومنع أي تهديد نووي".وبينما أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"القرار الجريء" لترامب، قائلاً إنه يُمثل "منعطفًا تاريخيًا قد يقود الشرق الأوسط إلى السلام"، أدانت إيران بشدة الضربات الأمريكية، ووصفتها بأنها "عدوان غير مبرر ومبيت وانتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة"، كما أكدت أنها تحتفظ بجميع الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها، محذّرة من أن الهجمات الأمريكية ستترك "عواقب وخيمة".وبعدما توعد المرشد الإيراني علي خامنئي إسرائيل بأنها ستواجه "مصيرًا مريرًا ورهيبًا" ردا على "جريمتها وعدونها"، ردت إيران، بعد ساعات، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.وخلافًا لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن إيران اقتربت من امتلاك سلاح نووي، خلصت أجهزة الاستخبارات الأمريكية إلى أن "إيران لم تكن تسعى بنشاط لتصنيع سلاح نووي على الأقل في الوقت الحالي، بل كانت بعيدة بمقدار 3 سنوات عن هذا الهدف"، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر مطّلعة.ويثير هذا التصعيد العسكري بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، حالة من الخوف والترقب بالشرق الأوسط في انتظار معرفة ما إذا كانت الضربات الأخيرة تمهّد لنهاية حقيقية للنزاع أم شرارة لاندلاع حرب إقليمية أوسع، وسط دعوات عربية ودولية لخفض التصعيد وتحذيرات من عواقبه.

https://sarabic.ae/20250622/ترامب-يلمح-إلى-تغيير-محتمل-للنظام-في-إيران-1101943396.html

https://sarabic.ae/20250622/ترامب-القاذفات-الأمريكية-عادت-إلى-قواعدها-بعد-الضربات-على-إيران-1101943729.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

عباس عراقجي, إيران, أخبار إيران, روسيا