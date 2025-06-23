أردوغان يعلق على الهجوم الإرهابي الذي طال كنيسة مار إلياس في العاصمة السورية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
08:18 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: تدخل أمريكا في الحرب سيجعل قواعدها العسكرية في المنطقة هدفا مباشرا للسلاح الإيراني
08:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
مسؤولون عرب يشيدون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويحثون على التعاون مع روسيا
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. رسائل اقتصادية وصياغة توازنات دولية
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار تجديد الدماغ والسلالة الشبحية والنباتات الغريبة بالجبل الأعلى
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة... تصعيد عسكري وتراجع فرص وقف إطلاق النار
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تحذر ايران من أي رد انتقامي وتبلغها بأن الضربة انتهت
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تدخل أمريكا في الحرب سيجعل قواعدها العسكرية في المنطقة هدفا مباشرا للسلاح الإيراني
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:16 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. رسائل اقتصادية وصياغة توازنات دولية
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
ترامب يُعلن عن اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
قوانين الاقتصاد
مسؤولون عرب يشيدون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويحثون على التعاون مع روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
16:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250623/-أردوغان-يعلق-على-الهجوم-الإرهابي-الذي-طال-كنيسة-مار-إلياس-في-العاصمة-السورية--1101947678.html
أردوغان يعلق على الهجوم الإرهابي الذي طال كنيسة مار إلياس في العاصمة السورية
أردوغان يعلق على الهجوم الإرهابي الذي طال كنيسة مار إلياس في العاصمة السورية
سبوتنيك عربي
أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في العاصمة السورية دمشق، واصفًا إياه بـ"العمل الدنيء، الذي يهدد... 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T06:50+0000
2025-06-23T06:50+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082369364_0:229:3071:1956_1920x0_80_0_0_9f3193de1cde42baca11d3964ccb443e.jpg
وتقدّم أردوغان عبر حسابه على منصة "إكس"، بأحر التعازي لأسر الضحايا والشعب السوري، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وأكد على تضامن بلاده الكامل مع سوريا حكومة وشعبًا في مواجهة الإرهاب.وأضاف الرئيس التركي أن "هذا الاعتداء يسعى للنيل من ثقافة العيش المشترك، ويهدف إلى جر سوريا مجددًا إلى حالة من عدم الاستقرار، في وقت تتطلع فيه البلاد إلى مستقبل أكثر أمنًا بعد سنوات من الصراع".وشدد على أن بلاده لن تسمح للتنظيمات الإرهابية بزعزعة أمن سوريا، مؤكدًا استمرار دعم الحكومة السورية في حربها ضد الإرهاب.وأطلق إرهابي انتحاري، أمس الأحد، النار على مدنيين في كنيسة بالعاصمة السورية دمشق، قبل أن يُقدم على تفجير نفسه، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى.وأعلن الدفاع المدني السوري سقوط ضحايا من المدنيين جراء التفجير الذي وقع بالكنيسة.وذكرت مصادر طبية لـ"سبوتنيك"، أن عدد القتلى ارتفع إلى 8 اشخاص وأكثر من 20 جريحا معظمهم بحالة خطيرة، بينهم نساء وأطفال، كحصيلة أولية جراء قيام مسلح بإطلاق النار وتفجير نفسه بحزام ناسف في كنيسة مار لياس.
https://sarabic.ae/20250622/سقوط-قتلى-جراء-انفجار-داخل-كنيسة-مار-الياس-في-منطقة-دويلعة-بدمشق-1101940005.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082369364_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_76dc6c6fd1470a64c1c978b56266394e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رجب طيب أردوغان, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
رجب طيب أردوغان, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

أردوغان يعلق على الهجوم الإرهابي الذي طال كنيسة مار إلياس في العاصمة السورية

06:50 GMT 23.06.2025
© AP Photo / Nedim Enginsoyالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Nedim Enginsoy
تابعنا عبر
أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في العاصمة السورية دمشق، واصفًا إياه بـ"العمل الدنيء، الذي يهدد أمن سوريا واستقرارها".
وتقدّم أردوغان عبر حسابه على منصة "إكس"، بأحر التعازي لأسر الضحايا والشعب السوري، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وأكد على تضامن بلاده الكامل مع سوريا حكومة وشعبًا في مواجهة الإرهاب.
وأضاف الرئيس التركي أن "هذا الاعتداء يسعى للنيل من ثقافة العيش المشترك، ويهدف إلى جر سوريا مجددًا إلى حالة من عدم الاستقرار، في وقت تتطلع فيه البلاد إلى مستقبل أكثر أمنًا بعد سنوات من الصراع".
وشدد على أن بلاده لن تسمح للتنظيمات الإرهابية بزعزعة أمن سوريا، مؤكدًا استمرار دعم الحكومة السورية في حربها ضد الإرهاب.
وأطلق إرهابي انتحاري، أمس الأحد، النار على مدنيين في كنيسة بالعاصمة السورية دمشق، قبل أن يُقدم على تفجير نفسه، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى.
العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2025
سقوط قتلى جراء انفجار داخل كنيسة مار الياس في دمشق.. فيديو وصور
أمس, 16:24 GMT

وذكرت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، أن الإرهابي الانتحاري قام بإطلاق النار على عدد من المدنيين أثناء أدائهم للصلاة في كنيسة مار إلياس في منطقة الدويلعة شرقي العاصمة دمشق، ثم قام بتفجير نفسة عبر حزام ناسف ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

وأعلن الدفاع المدني السوري سقوط ضحايا من المدنيين جراء التفجير الذي وقع بالكنيسة.
وذكرت مصادر طبية لـ"سبوتنيك"، أن عدد القتلى ارتفع إلى 8 اشخاص وأكثر من 20 جريحا معظمهم بحالة خطيرة، بينهم نساء وأطفال، كحصيلة أولية جراء قيام مسلح بإطلاق النار وتفجير نفسه بحزام ناسف في كنيسة مار لياس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала