https://sarabic.ae/20250623/-أردوغان-يعلق-على-الهجوم-الإرهابي-الذي-طال-كنيسة-مار-إلياس-في-العاصمة-السورية--1101947678.html

أردوغان يعلق على الهجوم الإرهابي الذي طال كنيسة مار إلياس في العاصمة السورية

أردوغان يعلق على الهجوم الإرهابي الذي طال كنيسة مار إلياس في العاصمة السورية

سبوتنيك عربي

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في العاصمة السورية دمشق، واصفًا إياه بـ"العمل الدنيء، الذي يهدد... 23.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-23T06:50+0000

2025-06-23T06:50+0000

2025-06-23T06:50+0000

رجب طيب أردوغان

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وتقدّم أردوغان عبر حسابه على منصة "إكس"، بأحر التعازي لأسر الضحايا والشعب السوري، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وأكد على تضامن بلاده الكامل مع سوريا حكومة وشعبًا في مواجهة الإرهاب.وأضاف الرئيس التركي أن "هذا الاعتداء يسعى للنيل من ثقافة العيش المشترك، ويهدف إلى جر سوريا مجددًا إلى حالة من عدم الاستقرار، في وقت تتطلع فيه البلاد إلى مستقبل أكثر أمنًا بعد سنوات من الصراع".وشدد على أن بلاده لن تسمح للتنظيمات الإرهابية بزعزعة أمن سوريا، مؤكدًا استمرار دعم الحكومة السورية في حربها ضد الإرهاب.وأطلق إرهابي انتحاري، أمس الأحد، النار على مدنيين في كنيسة بالعاصمة السورية دمشق، قبل أن يُقدم على تفجير نفسه، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى.وأعلن الدفاع المدني السوري سقوط ضحايا من المدنيين جراء التفجير الذي وقع بالكنيسة.وذكرت مصادر طبية لـ"سبوتنيك"، أن عدد القتلى ارتفع إلى 8 اشخاص وأكثر من 20 جريحا معظمهم بحالة خطيرة، بينهم نساء وأطفال، كحصيلة أولية جراء قيام مسلح بإطلاق النار وتفجير نفسه بحزام ناسف في كنيسة مار لياس.

https://sarabic.ae/20250622/سقوط-قتلى-جراء-انفجار-داخل-كنيسة-مار-الياس-في-منطقة-دويلعة-بدمشق-1101940005.html

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