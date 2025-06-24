https://sarabic.ae/20250624/تصويت-برأيك-هل-نجحت-إسرائيل-في-تحقيق-أهداف-عملية-الأسد-الصاعد-ضد-إيران؟-1101996278.html
تصويت... برأيك هل نجحت إسرائيل في تحقيق أهداف عملية "الأسد الصاعد" ضد إيران؟
تصويت... برأيك هل نجحت إسرائيل في تحقيق أهداف عملية "الأسد الصاعد" ضد إيران؟
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان نشره مكتبه اليوم الثلاثاء، بأن "إسرائيل وافقت على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقف إطلاق النار مع... 24.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-24T09:09+0000
2025-06-24T09:09+0000
2025-06-24T09:09+0000
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وجاء في البيان: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عقد اجتماعا لمجلس الوزراء، الليلة الماضية، بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الموساد، ليعلن أن إسرائيل حققت جميع أهداف عملية "الأسد الصاعد"، بل وأكثر من ذلك بكثير".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، "دخل حيّز التنفيذ الآن"، وأوصى الجانبين بعدم انتهاكه.برأيك.. هل نجحت إسرائيل في تحقيق أهداف عملية "الأسد الصاعد" ضد إيران؟
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سبوتنيك عربي
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استطلاعات الرأي, أخبار الشرق الأوسط, إسرائيل, إيران, опросы
استطلاعات الرأي, أخبار الشرق الأوسط, إسرائيل, إيران, опросы
تصويت... برأيك هل نجحت إسرائيل في تحقيق أهداف عملية "الأسد الصاعد" ضد إيران؟
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان نشره مكتبه اليوم الثلاثاء، بأن "إسرائيل وافقت على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقف إطلاق النار مع إيران"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل حققت هدفها بإزالة التهديد النووي والصاروخي الإيراني".
وجاء في البيان: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عقد اجتماعا لمجلس الوزراء، الليلة الماضية، بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الموساد، ليعلن أن إسرائيل حققت جميع أهداف عملية "الأسد الصاعد"، بل وأكثر من ذلك بكثير".
وأوضح البيان أن "إسرائيل أزالت تهديدا وجوديا مباشرا مزدوجا في المجالين النووي والصواريخ البالستية".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، "دخل حيّز التنفيذ الآن"، وأوصى الجانبين بعدم انتهاكه.
برأيك.. هل نجحت إسرائيل في تحقيق أهداف عملية "الأسد الصاعد" ضد إيران؟