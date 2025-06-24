https://sarabic.ae/20250624/وزير-الخارجية-الإيراني-في-حال-أوقفت-إسرائيل-عدوانها-فإننا-لا-ننوي-مواصلة-الرد-1101988203.html
وزير الخارجية الإيراني: في حال أوقفت إسرائيل عدوانها فإننا لا ننوي مواصلة الرد
وزير الخارجية الإيراني: في حال أوقفت إسرائيل عدوانها فإننا لا ننوي مواصلة الرد
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنه "لا يوجد حتى الآن أي اتفاق على وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل"، مشددًا على أن "إسرائيل هي من بدأت الحرب على... 24.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-24T02:00+0000
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طهران – سبوتنيك. وقال عراقجي، في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: " كما كرّرنا مرارًا، هذا الكيان الإسرائيلي هو من بدأ الحرب، وليس نحن، وحاليًا لا يوجد أي اتفاق بشأن وقف إطلاق النار أو تعليق العمليات".وأردف: "استمرت العمليات العسكرية لقواتنا المسلحة الجبارة لمعاقبة إسرائيل على عدوانها حتى اللحظة الأخيرة، الساعة الرابعة فجرا".وتابع: "بالنيابة عن جميع الإيرانيين، أتقدم بالشكر لقواتنا المسلحة الشجاعة التي لا تزال على أتمّ الاستعداد للدفاع عن وطننا العزيز حتى آخر قطرة من دمائها، والتي ردّت على أي هجوم من العدو حتى اللحظة الأخيرة".يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران.وأضاف ترامب: "وقف إطلاق النار يدوم أولا 12 ساعة ثم ستعتبر الحرب منتهية رسميا".وتابع: "بعد مرور 24 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيحيي العالم نهاية رسمية لحرب الـ 12 يوما".كانت إيران شنت ضربة صاروخية على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر وذلك ردا على الضربات الأميركية التي استهدفت مواقع نووية رئيسية في طهران والتي اعتبرتها إيران لا تشكل أي تهديد لقطر وشعبها فيما عدتها قطر انتهاكا لسيادتها بينما علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها "ضعيفة".
https://sarabic.ae/20250624/وزير-الدفاع-الباكستاني-لـسبوتنيك-ليس-لدينا-تعاون-عسكري-مع-إيران-لكن-ندين-العدوان-عليها-1101987907.html
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العالم, وزير الخارجية الإيراني, عباس عراقجي, إسرائيل, إيران, أخبار إيران
العالم, وزير الخارجية الإيراني, عباس عراقجي, إسرائيل, إيران, أخبار إيران
وزير الخارجية الإيراني: في حال أوقفت إسرائيل عدوانها فإننا لا ننوي مواصلة الرد
02:00 GMT 24.06.2025 (تم التحديث: 04:34 GMT 24.06.2025)
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنه "لا يوجد حتى الآن أي اتفاق على وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل"، مشددًا على أن "إسرائيل هي من بدأت الحرب على إيران، وليس العكس".
طهران – سبوتنيك. وقال عراقجي، في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: " كما كرّرنا مرارًا
، هذا الكيان الإسرائيلي هو من بدأ الحرب، وليس نحن، وحاليًا لا يوجد أي اتفاق بشأن وقف إطلاق النار أو تعليق العمليات".
وأضاف: "في حال أوقف الكيان الإسرائيلي عدوانه غير القانوني على الشعب الإيراني، قبل الساعة الرابعة صباحا بتوقيت طهران، فإننا لا ننوي مواصلة ردنا العسكري بعد هذا الموعد"، موضحًا أن "القرار النهائي بشأن وقف العمليات العسكرية سيتخذ لاحقًا".
وأردف: "استمرت العمليات العسكرية لقواتنا المسلحة الجبارة لمعاقبة إسرائيل على عدوانها حتى اللحظة الأخيرة، الساعة الرابعة فجرا".
وتابع: "بالنيابة عن جميع الإيرانيين، أتقدم بالشكر لقواتنا المسلحة الشجاعة التي لا تزال على أتمّ الاستعداد للدفاع عن وطننا العزيز حتى آخر قطرة من دمائها، والتي ردّت على أي هجوم من العدو حتى اللحظة الأخيرة".
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران.
وقال الرئيس الأمريكي، إن "اتفاقًا لوقف إطلاق النار جرى بين إسرائيل وإيران".
وأضاف ترامب: "وقف إطلاق النار يدوم أولا 12 ساعة ثم ستعتبر الحرب منتهية رسميا".
وتابع: "بعد مرور 24 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيحيي العالم نهاية رسمية لحرب الـ 12 يوما".
وهنأ الرئيس الأمريكي، "إسرائيل وإيران على امتلاكهما القدرة على التحمل والشجاعة والذكاء لإنهاء الحرب"، ولفت ترامب إلى أن "هذه حرب كان من الممكن أن تستمر لسنوات وأن تدمر الشرق الأوسط بأكمله لكن ذلك لم يحدث".
كانت إيران شنت ضربة صاروخية على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر وذلك ردا على الضربات الأميركية التي استهدفت مواقع نووية رئيسية في طهران والتي اعتبرتها إيران لا تشكل أي تهديد لقطر وشعبها فيما عدتها قطر انتهاكا لسيادتها بينما علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها "ضعيفة".