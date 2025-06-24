https://sarabic.ae/20250624/وزير-الدفاع-الباكستاني-لـسبوتنيك-ليس-لدينا-تعاون-عسكري-مع-إيران-لكن-ندين-العدوان-عليها-1101987907.html
وزير الدفاع الباكستاني لـ"سبوتنيك": ليس لدينا تعاون عسكري مع إيران لكن ندين العدوان عليها
وزير الدفاع الباكستاني لـ"سبوتنيك": ليس لدينا تعاون عسكري مع إيران لكن ندين العدوان عليها
سبوتنيك عربي
أدان وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، اليوم الثلاثاء، "العدوان" على إيران. 24.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-24T00:24+0000
2025-06-24T00:24+0000
2025-06-24T04:30+0000
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إسلام آباد – سبوتينك. وقال آصف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول وجود أي تعاون عسكري بين باكستان وإيران: "ليس لدينا أي تعاون عسكري أو أي نشاط عسكري مشترك بين إيران وباكستان".وأضاف: "لكننا ندين بشدة العدوان على إيران، نحن مع إخواننا الإيرانيين تمامًا، وندين بشدة ما حدث أمس في إيران. هذا تصعيد للوضع الذي هو في الأصل ليس جيدًا، ولا يُحتمل في هذه المنطقة".وفي ليلة 22 يونيو/ حزيران الجاري، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية، هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان. وكان الهجوم، وفقًا لواشنطن، يهدف إلى "تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل كبير".
https://sarabic.ae/20250623/ترامب-اتفاق-بين-إسرائيل-وإيران-على-وقف-إطلاق-نار-كامل-وشامل--عاجل-1101987215.html
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وزير الدفاع الباكستاني, باكستان, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم
وزير الدفاع الباكستاني, باكستان, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم
وزير الدفاع الباكستاني لـ"سبوتنيك": ليس لدينا تعاون عسكري مع إيران لكن ندين العدوان عليها
00:24 GMT 24.06.2025 (تم التحديث: 04:30 GMT 24.06.2025)
حصري
أدان وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، اليوم الثلاثاء، "العدوان" على إيران.
إسلام آباد – سبوتينك. وقال آصف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول وجود أي تعاون عسكري بين باكستان وإيران: "ليس لدينا أي تعاون عسكري أو أي نشاط عسكري مشترك بين إيران وباكستان
".
وأضاف: "لكننا ندين بشدة العدوان على إيران، نحن مع إخواننا الإيرانيين تمامًا، وندين بشدة ما حدث أمس في إيران. هذا تصعيد للوضع الذي هو في الأصل ليس جيدًا، ولا يُحتمل في هذه المنطقة".
وكان آصف، قد صرّح لوكالة "سبوتنيك" سابقًا، بأن الغارات الجوية الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، "غير مبررة على الإطلاق"، لأن "إيران ليست قوة نووية ولا تسعى إلى أن تصبح كذلك".
وفي ليلة 22 يونيو/ حزيران الجاري، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية، هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان. وكان الهجوم، وفقًا لواشنطن، يهدف إلى "تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل كبير".