https://sarabic.ae/20250624/وزير-الدفاع-الباكستاني-لـسبوتنيك-ليس-لدينا-تعاون-عسكري-مع-إيران-لكن-ندين-العدوان-عليها-1101987907.html

وزير الدفاع الباكستاني لـ"سبوتنيك": ليس لدينا تعاون عسكري مع إيران لكن ندين العدوان عليها

وزير الدفاع الباكستاني لـ"سبوتنيك": ليس لدينا تعاون عسكري مع إيران لكن ندين العدوان عليها

سبوتنيك عربي

أدان وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، اليوم الثلاثاء، "العدوان" على إيران. 24.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-24T00:24+0000

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إسلام آباد – سبوتينك. وقال آصف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول وجود أي تعاون عسكري بين باكستان وإيران: "ليس لدينا أي تعاون عسكري أو أي نشاط عسكري مشترك بين إيران وباكستان".وأضاف: "لكننا ندين بشدة العدوان على إيران، نحن مع إخواننا الإيرانيين تمامًا، وندين بشدة ما حدث أمس في إيران. هذا تصعيد للوضع الذي هو في الأصل ليس جيدًا، ولا يُحتمل في هذه المنطقة".وفي ليلة 22 يونيو/ حزيران الجاري، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية، هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان. وكان الهجوم، وفقًا لواشنطن، يهدف إلى "تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل كبير".

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