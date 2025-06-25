https://sarabic.ae/20250625/إعلام-ترامب-أبلغ-نتنياهو-أن-أمريكا-لن-تستخدم-الجيش-لمساعدة-إسرائيل-في-محاربة-إيران-1102030326.html

إعلام: ترامب أبلغ نتنياهو أن أمريكا لن تستخدم جيشها لمساعدة إسرائيل في محاربة إيران

إعلام: ترامب أبلغ نتنياهو أن أمريكا لن تستخدم جيشها لمساعدة إسرائيل في محاربة إيران

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أمس الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه لن يستخدم الجيش الأمريكي بعد الآن لمساعدة... 25.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-25T00:46+0000

2025-06-25T00:46+0000

2025-06-25T05:30+0000

ترامب

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

إيران

أخبار إيران

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/06/1097544627_0:0:1675:943_1920x0_80_0_0_d1ec59fed42a4d61cde27b7ddbe4d31e.jpg

واشنطن – سبوتنيك. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلاً عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض، قوله إن "ترامب أبلغ نتنياهو، بأن الجيش الأمريكي قام بما يجب عليه فعله، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يكن راضيًا، وأخبر ترامب أن تل أبيب على وشك تحقيق أهدافها في الصراع مع إيران".وأعلن ترامب أن إيران وإسرائيل، وافقتا على وقف إطلاق النار بينهما في وقت مبكر من صباح يوم أمس الثلاثاء، وذلك عقب تصعيد عسكري متبادل بين البلدين دام نحو 12 يوما.إلا أن إسرائيل وإيران تبادلتا الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، بعد وقت قصير من دخوله حيز التنفيذ.وجاء إعلان ترامب، بعد ساعات فقط من شن إيران هجوما صاروخيا على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، ردا على ضربات أمريكية طالت منشآتها النووية الرئيسية وهي فوردو ونطنز وأصفهان فجر الأحد الماضي.من جهتها، دانت قطر الهجوم الإيراني على قاعدة "العديد" الأمريكية، مؤكدة أن الهجوم يعد "انتهاكا صارخا" لسيادتها ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وتعد الضربات الأمريكية على إيران، أول تدخل عسكري مباشر من جانب الولايات المتحدة لدعم إسرائيل، التي بدأت الحرب ضد إيران في 13 يونيو/ حزيران الجاري، بشن ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم، وأدت إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.وخلافًا لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن إيران اقتربت من امتلاك سلاح نووي، خلصت أجهزة الاستخبارات الأمريكية إلى أن إيران لم تكن تسعى بنشاط لتصنيع سلاح نووي على الأقل في الوقت الحالي، بل كانت بعيدة بمقدار 3 سنوات عن هذا الهدف، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن مصادر مطلعة.من جانبها، دانت الخارجية الروسية، بشدة الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على منشآت نووية في إيران، مطالبة مجلس الأمن الدولي بالرد، ودعت إلى تكثيف الجهود لتهيئة الظروف لإعادة الوضع إلى مسار سياسي ودبلوماسي.

https://sarabic.ae/20250624/روسيا-العالم-كله-يرغب-في-رؤية-إسرائيل-تنضم-إلى-معاهدة-الحد-من-انتشار-الأسلحة-النووية-1102029537.html

https://sarabic.ae/20250624/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يرحب-بوقف-إطلاق-النار-بين-إسرائيل-وإيران-1102029832.html

إسرائيل

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, إيران, أخبار إيران, العالم