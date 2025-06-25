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الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلين أجنبيين في موسكو جندتهما الاستخبارات المولدوفية
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلين أجنبيين في موسكو جندتهما الاستخبارات المولدوفية
سبوتنيك عربي
اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عميلين للاستخبارات المولدوفية في موسكو، كانا موكلين بمهام ضد أمن روسيا، حسب اعترافاتهما، ويواجهان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 8... 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T06:54+0000
2025-06-25T07:19+0000
روسيا
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وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو، أنشطة غير قانونية لعناصر من الأجهزة الخاصة المولدوفية".وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "تم الحصول على اعترافات من المشتبه بهما، وتم إيداع المتهمين الحبس الاحتياطي".ويشار إلى أن "العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 8 سنوات".وقال العنصر في مقطع فيديو نشره مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، وتفاقم العلاقات بين روسيا ودول الغرب، كثّفت هيئة المعلومات والأمن في جمهورية مولدوفا، بالتعاون مع الاستخبارات الأوكرانية، أنشطتها الرامية إلى الإضرار بأمن روسيا، بمشاركة عملاء من بين المواطنين المولدوفيين".الأمن الروسي: اعتقال مواطن في كراسنودار كان يحضر لشن هجمات إرهابية بتوجيهات من كييف
https://sarabic.ae/20250609/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعلن-إحباط-أنشطة-مجموعة-حاولت-تهريب-معدات-طيران-مروحي-إلى-أوكرانيا-1101466229.html
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روسيا

الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلين أجنبيين في موسكو جندتهما الاستخبارات المولدوفية

06:54 GMT 25.06.2025 (تم التحديث: 07:19 GMT 25.06.2025)
© ЦОС ФСБ РФ / الانتقال إلى بنك الصورعناصر من الأمن الفيدرالي الروسي في خضم مهمة في القرم
عناصر من الأمن الفيدرالي الروسي في خضم مهمة في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
© ЦОС ФСБ РФ
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اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عميلين للاستخبارات المولدوفية في موسكو، كانا موكلين بمهام ضد أمن روسيا، حسب اعترافاتهما، ويواجهان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 8 سنوات.
وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو، أنشطة غير قانونية لعناصر من الأجهزة الخاصة المولدوفية".

وأضاف البيان: "تبين أن مواطنين اثنين من جمهورية مولدوفا، استخدما وثائق هوية مزوّرة، ووصلا إلى موسكو لتنفيذ مهام موكلة إليهما من جهاز الأمن والمعلومات في جمهورية مولدوفا (الاستخبارات ومكافحة التجسس المولدوفية)، موجهة ضد أمن روسيا الاتحادية".

وفتحت إدارة التحقيقات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاضر جنائية، استنادًا للجرائم المنصوص عليها في المادة275.1 (التعاون سرًا مع دولة أجنبية أو منظمة دولية أو أجنبية) من القانون الجنائي الروسي.

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وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "تم الحصول على اعترافات من المشتبه بهما، وتم إيداع المتهمين الحبس الاحتياطي".
ويشار إلى أن "العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 8 سنوات".

وأفاد أحد عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن الاستخبارات المولدوفية بالتعاون مع نظيرتها الأوكرانية، كثّفت عملها ضد روسيا، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة.

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وقال العنصر في مقطع فيديو نشره مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، وتفاقم العلاقات بين روسيا ودول الغرب، كثّفت هيئة المعلومات والأمن في جمهورية مولدوفا، بالتعاون مع الاستخبارات الأوكرانية، أنشطتها الرامية إلى الإضرار بأمن روسيا، بمشاركة عملاء من بين المواطنين المولدوفيين".
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