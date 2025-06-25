https://sarabic.ae/20250625/ترامب-يدعو-إلى-طرد-صحفية-مثل-الكلبة-بسبب-تعليقاتها-حول-إيران-1102069767.html
ترامب يدعو إلى طرد صحفية "مثل الكلبة" بسبب تعليقاتها حول إيران
ترامب يدعو إلى طرد صحفية "مثل الكلبة" بسبب تعليقاتها حول إيران
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى طرد صحفية تتناول قضايا الأمن القومي تعمل في وكالة أنباء أمريكية بسبب تقاريرها حول حجم دمار المنشآت النووية الإيرانية. 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T20:47+0000
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وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "يجب طرد ناتاشا بيرتراند من "سي إن إن"! إنها تروج لأخبار كاذبة منذ ثلاثة أيام، يجب توبيخها فورا ثم طردها مثل الكلبة".وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن "الضربات العسكرية الأمريكية على 3 منشآت نووية إيرانية لم تدمر المكونات الأساسية للبرنامج النووي الإيراني، وإنما على الأرجح أعادته لأشهر إلى الوراء فحسب، وفقا لتقييم استخباري أمريكي أولي".وأوضحت المصادر أن "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لم يدمر، وأجهزة الطرد المركزي سليمة إلى حد كبير، ومن ثم فإن تقييم وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية هو أن الولايات المتحدة أعادتها إلى الوراء لبضعة أشهر على الأكثر".وفي وقت لاحق، انتقدت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، مقالاً نشرته تلك الوسائل تضمن نتائج استخبارية تفيد بأن الضربة الأمريكية على البرنامج النووي الإيراني لم تنجح.
https://sarabic.ae/20250624/ترامب-يشن-هجوما-عنيفا-على-صحفيي-وكالات-أمريكية-ويصفهم-بـالقذرين-فيديو-1102020122.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
ترامب يدعو إلى طرد صحفية "مثل الكلبة" بسبب تعليقاتها حول إيران
دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى طرد صحفية تتناول قضايا الأمن القومي تعمل في وكالة أنباء أمريكية بسبب تقاريرها حول حجم دمار المنشآت النووية الإيرانية.
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "يجب طرد ناتاشا بيرتراند من "سي إن إن"! إنها تروج لأخبار كاذبة منذ ثلاثة أيام، يجب توبيخها فورا ثم طردها مثل الكلبة".
وتابع: "لقد كذبت بشأن المنشآت النووية في محاولة للتقليل من شأن الطيارين الأمريكيين وتشويه صورتهم، بينما هم في الواقع قاموا بعمل رائع".
وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن "الضربات العسكرية الأمريكية على 3 منشآت نووية إيرانية لم تدمر المكونات الأساسية للبرنامج النووي الإيراني
، وإنما على الأرجح أعادته لأشهر إلى الوراء فحسب، وفقا لتقييم استخباري أمريكي أولي".
وأوضحت المصادر أن "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لم يدمر، وأجهزة الطرد المركزي سليمة إلى حد كبير، ومن ثم فإن تقييم وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية هو أن الولايات المتحدة أعادتها إلى الوراء لبضعة أشهر على الأكثر".
وفي وقت لاحق، انتقدت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، مقالاً نشرته تلك الوسائل تضمن نتائج استخبارية تفيد بأن الضربة الأمريكية على البرنامج النووي الإيراني لم تنجح.