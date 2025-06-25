ترامب يدعو إلى طرد صحفية "مثل الكلبة" بسبب تعليقاتها حول إيران

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بث مباشر.. أهم التطورات بعد اتفاق الهدنة بين إسرائيل وإيران.. فيديو وصور
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:34 GMT
20 د
نبض افريقيا
ترامب يُعلن عن اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تتحوط اقتصاديا في مواجهة التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:03 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
12:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب هش
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل أنقذ ترامب إسرائيل من حرب استنزاف مع إيران بإعلان وقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:49 GMT
11 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
حزمة من الابتكارات التقنية الحديثة ستُطبق للمرة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025
09:31 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
16:03 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبيرة: دعوة "بريكس" لإخلاء الشرق الأوسط من النووي يعزز دورها في الأمن
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على منطقة الخليج والموقف الأمريكي من إيران عقب وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250625/ترامب-يدعو-إلى-طرد-صحفية-مثل-الكلبة-بسبب-تعليقاتها-حول-إيران-1102069767.html
ترامب يدعو إلى طرد صحفية "مثل الكلبة" بسبب تعليقاتها حول إيران
ترامب يدعو إلى طرد صحفية "مثل الكلبة" بسبب تعليقاتها حول إيران
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى طرد صحفية تتناول قضايا الأمن القومي تعمل في وكالة أنباء أمريكية بسبب تقاريرها حول حجم دمار المنشآت النووية الإيرانية. 25.06.2025, سبوتنيك عربي
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2025-06-25T20:47+0000
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وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "يجب طرد ناتاشا بيرتراند من "سي إن إن"! إنها تروج لأخبار كاذبة منذ ثلاثة أيام، يجب توبيخها فورا ثم طردها مثل الكلبة".وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن "الضربات العسكرية الأمريكية على 3 منشآت نووية إيرانية لم تدمر المكونات الأساسية للبرنامج النووي الإيراني، وإنما على الأرجح أعادته لأشهر إلى الوراء فحسب، وفقا لتقييم استخباري أمريكي أولي".وأوضحت المصادر أن "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لم يدمر، وأجهزة الطرد المركزي سليمة إلى حد كبير، ومن ثم فإن تقييم وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية هو أن الولايات المتحدة أعادتها إلى الوراء لبضعة أشهر على الأكثر".وفي وقت لاحق، انتقدت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، مقالاً نشرته تلك الوسائل تضمن نتائج استخبارية تفيد بأن الضربة الأمريكية على البرنامج النووي الإيراني لم تنجح.
https://sarabic.ae/20250624/ترامب-يشن-هجوما-عنيفا-على-صحفيي-وكالات-أمريكية-ويصفهم-بـالقذرين-فيديو-1102020122.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

ترامب يدعو إلى طرد صحفية "مثل الكلبة" بسبب تعليقاتها حول إيران

20:47 GMT 25.06.2025
© AP Photo / Carolyn Kasterالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
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دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى طرد صحفية تتناول قضايا الأمن القومي تعمل في وكالة أنباء أمريكية بسبب تقاريرها حول حجم دمار المنشآت النووية الإيرانية.
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "يجب طرد ناتاشا بيرتراند من "سي إن إن"! إنها تروج لأخبار كاذبة منذ ثلاثة أيام، يجب توبيخها فورا ثم طردها مثل الكلبة".

وتابع: "لقد كذبت بشأن المنشآت النووية في محاولة للتقليل من شأن الطيارين الأمريكيين وتشويه صورتهم، بينما هم في الواقع قاموا بعمل رائع".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
مجتمع
ترامب يشن هجوما عنيفا على صحفيي وكالات أمريكية ويصفهم بـ"القذرين"... فيديو
أمس, 15:55 GMT
وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن "الضربات العسكرية الأمريكية على 3 منشآت نووية إيرانية لم تدمر المكونات الأساسية للبرنامج النووي الإيراني، وإنما على الأرجح أعادته لأشهر إلى الوراء فحسب، وفقا لتقييم استخباري أمريكي أولي".
وأوضحت المصادر أن "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لم يدمر، وأجهزة الطرد المركزي سليمة إلى حد كبير، ومن ثم فإن تقييم وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية هو أن الولايات المتحدة أعادتها إلى الوراء لبضعة أشهر على الأكثر".
وفي وقت لاحق، انتقدت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، مقالاً نشرته تلك الوسائل تضمن نتائج استخبارية تفيد بأن الضربة الأمريكية على البرنامج النووي الإيراني لم تنجح.
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