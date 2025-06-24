https://sarabic.ae/20250624/ترامب-يشن-هجوما-عنيفا-على-صحفيي-وكالات-أمريكية-ويصفهم-بـالقذرين-فيديو-1102020122.html
ترامب يشن هجوما عنيفا على صحفيي وكالات أمريكية ويصفهم بـ"القذرين"... فيديو
ترامب يشن هجوما عنيفا على صحفيي وكالات أمريكية ويصفهم بـ"القذرين"... فيديو
سبوتنيك عربي
شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجوما لاذعا على وكالتي أنباء أمريكية، متهما إياهما بالتشكيك في مزاعمه حول تدمير المنشآت النووية الإيرانية. 24.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-24T15:55+0000
2025-06-24T15:55+0000
2025-06-24T15:55+0000
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ووصف ترامب صحفيي "أم أس أن بي سي" و"سي إن إن" بـ"القذرين" و"الحثالة"، معربا عن غضبه من تغطيتهما الإعلامية التي اعتبرها "مجرد نفايات".وقال ترامب: "أعتقد أن المبنى قد دمر تماما. أعقد أن سبب وجودنا هنا هو أن هؤلاء الطيارين، طياري "بي 2" قاموا بعمل لا يصدق، وكما تعلمون أن الأخبار الكاذبة مثل "سي إن إن" تحديدا يحاولون القول: "حسنا نوافق على أنها دمرت (المنشآت النووية الإيرانية)، لكن ربما لم تدمر إلى هذا الحد"، "أم أس أن بي سي" حثالة، وكذلك "سي إن إن".وتأتي هذه الانتقادات في سياق تصاعد التوترات بين الإدارة الأمريكية ووسائل الإعلام، وسط جدل مستمر حول مصداقية الروايات الرسمية.مشهد مخيف لشاحنة "معلقة" في الهواء بعد انهيار جسر في الصين... فيديوتحطم منطاد بعد اشتعال النيران فيه في البرازيل.. فيديو
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نادي الفيديو
ترامب يشن هجوما عنيفا على صحفيي وكالات أمريكية ويصفهم بـ"القذرين"... فيديو
شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجوما لاذعا على وكالتي أنباء أمريكية، متهما إياهما بالتشكيك في مزاعمه حول تدمير المنشآت النووية الإيرانية.
ووصف ترامب صحفيي "أم أس أن بي سي" و"سي إن إن" بـ"القذرين" و"الحثالة"، معربا عن غضبه من تغطيتهما الإعلامية التي اعتبرها "مجرد نفايات".
وقال ترامب: "أعتقد أن المبنى قد دمر تماما. أعقد أن سبب وجودنا هنا هو أن هؤلاء الطيارين، طياري "بي 2" قاموا بعمل لا يصدق، وكما تعلمون أن الأخبار الكاذبة مثل "سي إن إن" تحديدا يحاولون القول: "حسنا نوافق على أنها دمرت (المنشآت النووية الإيرانية)، لكن ربما لم تدمر إلى هذا الحد"، "أم أس أن بي سي" حثالة، وكذلك "سي إن إن".
وتأتي هذه الانتقادات في سياق تصاعد التوترات بين الإدارة الأمريكية ووسائل الإعلام، وسط جدل مستمر حول مصداقية الروايات الرسمية.