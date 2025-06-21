https://sarabic.ae/20250621/تحطم-منطاد-بعد-اشتعال-النيران-فيه-في-البرازيل-فيديو-1101914576.html
تحطم منطاد بعد اشتعال النيران فيه في البرازيل.. فيديو
تحطم منطاد بعد اشتعال النيران فيه في البرازيل.. فيديو
سبوتنيك عربي
تحولت رحلة سياحية إلى مأساة في ولاية سانتا كاتارينا جنوبي البرازيل، إثر تحطم منطاد هواء ساخن بعد اندلاع حريق فيه أثناء تحليقه في ساعات الصباح الباكر. 21.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-21T16:37+0000
2025-06-21T16:37+0000
2025-06-21T16:37+0000
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وأفادت إدارة الإطفاء في الولاية بأن المنطاد، الذي كان يقل نحو 22 شخصًا، سقط في مدينة برايا جراندي، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، مشيرة إلى أنه تم نقل 13 ناجيًا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين آخرين.وأشار حاكم الولاية، جورجينيو ميلو، عبر منصة "إكس" إلى أن "السلطات تعمل على تحديد هويات الضحايا وتقديم الدعم لأسرهم".انفجار هائل لمركبة "سبيس إكس" خلال الاختبار... فيديو"روبوت بشري" يرحب بضيوف منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
تحطم منطاد بعد اشتعال النيران فيه في البرازيل.. فيديو
تحولت رحلة سياحية إلى مأساة في ولاية سانتا كاتارينا جنوبي البرازيل، إثر تحطم منطاد هواء ساخن بعد اندلاع حريق فيه أثناء تحليقه في ساعات الصباح الباكر.
وأفادت إدارة الإطفاء في الولاية بأن المنطاد، الذي كان يقل نحو 22 شخصًا، سقط في مدينة برايا جراندي، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، مشيرة إلى أنه تم نقل 13 ناجيًا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين آخرين.
وأشار حاكم الولاية، جورجينيو ميلو، عبر منصة "إكس" إلى أن "السلطات تعمل على تحديد هويات الضحايا وتقديم الدعم لأسرهم".