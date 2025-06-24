https://sarabic.ae/20250624/مشهد-مخيف-لشاحنة-معلقة-في-الهواء-بعد-انهيار-جسر-في-الصين-فيديو--1102009483.html
مشهد مخيف لشاحنة "معلقة" في الهواء بعد انهيار جسر في الصين... فيديو
مشهد مخيف لشاحنة "معلقة" في الهواء بعد انهيار جسر في الصين... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يوثق لحظة انهيار جسر في مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين، نتيجة انزلاق أرضي، ما تسبب في ترك شاحنة "معلقة" في... 24.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-24T13:15+0000
2025-06-24T13:15+0000
2025-06-24T13:18+0000
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ويظهر في الفيديو الشاحنة متدلية بشكل خطير على حافة الجسر المنهار، بينما تعمل فرق الإنقاذ بسرعة لإنقاذ السائق العالق داخل مقصورة الشاحنة.ووفقاً لوسائل إعلام محلية، نجحت فرق الإنقاذ في انتشال سائق الشاحنة الذي كان عالقا في المقصورة، دون تسجيل أي إصابات أو ضحايا حتى الآن، وقد أغلقت السلطات المنطقة وبدأت عمليات تقييم الأضرار وتأمين الموقع.تحطم منطاد بعد اشتعال النيران فيه في البرازيل.. فيديوانفجار هائل لمركبة "سبيس إكس" خلال الاختبار... فيديو
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سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو
مشهد مخيف لشاحنة "معلقة" في الهواء بعد انهيار جسر في الصين... فيديو
13:15 GMT 24.06.2025 (تم التحديث: 13:18 GMT 24.06.2025)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يوثق لحظة انهيار جسر في مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين، نتيجة انزلاق أرضي، ما تسبب في ترك شاحنة "معلقة" في الهواء.
ويظهر في الفيديو الشاحنة متدلية بشكل خطير على حافة الجسر المنهار، بينما تعمل فرق الإنقاذ بسرعة لإنقاذ السائق العالق داخل مقصورة الشاحنة.
ووفقاً لوسائل إعلام محلية، نجحت فرق الإنقاذ في انتشال سائق الشاحنة الذي كان عالقا في المقصورة، دون تسجيل أي إصابات أو ضحايا حتى الآن، وقد أغلقت السلطات المنطقة وبدأت عمليات تقييم الأضرار وتأمين الموقع.