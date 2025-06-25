https://sarabic.ae/20250625/ترامب-ينتقد-بشدة-شبكتي-سي-إن-إن-ونيويورك-تايمز-بسبب-تقاريرهما-حول-نتائج-الضربات-الأمريكية-1102031121.html
ترامب ينتقد بشدة وسيلتين إعلاميتين في بلاده بسبب تقاريرهما حول نتائج الضربات الأمريكية على إيران
ترامب ينتقد بشدة وسيلتين إعلاميتين في بلاده بسبب تقاريرهما حول نتائج الضربات الأمريكية على إيران
سبوتنيك عربي
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي إن إن" الأمريكيتين، بمحاولة نشر معلومات مضللة حول نتائج الضربات الأمريكية على المنشآت... 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T03:50+0000
2025-06-25T03:50+0000
2025-06-25T04:50+0000
ترامب
سي إن إن
صحيفة نيويورك تايمز
إيران
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العالم
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ويوم أمس الثلاثاء، أفادت "سي إن إن"، أن الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، التي نُفذت نهاية الأسبوع الماضي، "لم تُفكك البرنامج النووي للبلاد، بل على الأرجح عطّلته لأشهر فقط".ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، تقريرًا مشابهًا يوم أمس الثلاثاء، جاء فيه أن الضربات الأمريكية "أغلقت مداخل المنشآت الإيرانية، لكنها لم تُسبب انهيار مبانيها تحت الأرض".وأضاف: "المواقع النووية في إيران مُدمرة بالكامل. تتعرض كل من "التايمز" و"سي إن إن" لانتقادات لاذعة من الرأي العام".وصرح المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، لقناة "فوكس نيوز"، يوم أمس الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة استخدمت 12 قنبلة ناسفة لقصف منشأة "فوردو" الإيرانية لتخصيب اليورانيوم، وأن "البيت الأبيض لم يشك في أن المنشأة قد دُمّرت".وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، يوم أمس الثلاثاء، بأن التقييم الاستخباري المزعوم الذي استشهدت به شبكة "سي إن إن"، في تقريرها ،"خاطئ تمامًا"، وأن "التسريب محاولة لتشويه سمعة ترامب وتشويه سمعة الطيارين المقاتلين، الذين نفذوا المهمة المنفذة بإتقان".
https://sarabic.ae/20250624/البيت-الأبيض-يصف-التقارير-التي-تفيد-بأن-البرنامج-النووي-الإيراني-لم-يتم-تدميره-بالـكاذبة-1102028067.html
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ترامب, سي إن إن, صحيفة نيويورك تايمز, إيران, أخبار إيران, العالم
ترامب, سي إن إن, صحيفة نيويورك تايمز, إيران, أخبار إيران, العالم
ترامب ينتقد بشدة وسيلتين إعلاميتين في بلاده بسبب تقاريرهما حول نتائج الضربات الأمريكية على إيران
03:50 GMT 25.06.2025 (تم التحديث: 04:50 GMT 25.06.2025)
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي إن إن" الأمريكيتين، بمحاولة نشر معلومات مضللة حول نتائج الضربات الأمريكية على المنشآت الإيرانية.
ويوم أمس الثلاثاء، أفادت "سي إن إن"، أن الضربات الأمريكية على المنشآت النووية
الإيرانية، التي نُفذت نهاية الأسبوع الماضي، "لم تُفكك البرنامج النووي للبلاد، بل على الأرجح عطّلته لأشهر فقط".
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، تقريرًا مشابهًا يوم أمس الثلاثاء، جاء فيه أن الضربات الأمريكية "أغلقت مداخل المنشآت الإيرانية، لكنها لم تُسبب انهيار مبانيها تحت الأرض".
وقال ترامب: "تعاونت شبكة "سي إن إن" الكاذبة، مع صحيفة "نيويورك تايمز" الفاشلة، في محاولة للتقليل من شأن واحدة من أنجح الضربات العسكرية في التاريخ".
وأضاف: "المواقع النووية في إيران مُدمرة بالكامل. تتعرض كل من "التايمز" و"سي إن إن" لانتقادات لاذعة من الرأي العام".
وصرح المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، لقناة "فوكس نيوز"، يوم أمس الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة استخدمت 12 قنبلة ناسفة لقصف منشأة "فوردو" الإيرانية لتخصيب اليورانيوم، وأن "البيت الأبيض لم يشك في أن المنشأة قد دُمّرت".
وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، يوم أمس الثلاثاء، بأن التقييم الاستخباري المزعوم الذي استشهدت به شبكة "سي إن إن"، في تقريرها ،"خاطئ تمامًا"، وأن "التسريب محاولة لتشويه سمعة ترامب وتشويه سمعة الطيارين المقاتلين، الذين نفذوا المهمة المنفذة بإتقان".