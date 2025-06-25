https://sarabic.ae/20250625/ترامب-ينتقد-بشدة-شبكتي-سي-إن-إن-ونيويورك-تايمز-بسبب-تقاريرهما-حول-نتائج-الضربات-الأمريكية-1102031121.html

ترامب ينتقد بشدة وسيلتين إعلاميتين في بلاده بسبب تقاريرهما حول نتائج الضربات الأمريكية على إيران

ترامب ينتقد بشدة وسيلتين إعلاميتين في بلاده بسبب تقاريرهما حول نتائج الضربات الأمريكية على إيران

سبوتنيك عربي

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي إن إن" الأمريكيتين، بمحاولة نشر معلومات مضللة حول نتائج الضربات الأمريكية على المنشآت... 25.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-25T03:50+0000

2025-06-25T03:50+0000

2025-06-25T04:50+0000

ترامب

سي إن إن

صحيفة نيويورك تايمز

إيران

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العالم

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ويوم أمس الثلاثاء، أفادت "سي إن إن"، أن الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، التي نُفذت نهاية الأسبوع الماضي، "لم تُفكك البرنامج النووي للبلاد، بل على الأرجح عطّلته لأشهر فقط".ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، تقريرًا مشابهًا يوم أمس الثلاثاء، جاء فيه أن الضربات الأمريكية "أغلقت مداخل المنشآت الإيرانية، لكنها لم تُسبب انهيار مبانيها تحت الأرض".وأضاف: "المواقع النووية في إيران مُدمرة بالكامل. تتعرض كل من "التايمز" و"سي إن إن" لانتقادات لاذعة من الرأي العام".وصرح المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، لقناة "فوكس نيوز"، يوم أمس الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة استخدمت 12 قنبلة ناسفة لقصف منشأة "فوردو" الإيرانية لتخصيب اليورانيوم، وأن "البيت الأبيض لم يشك في أن المنشأة قد دُمّرت".وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، يوم أمس الثلاثاء، بأن التقييم الاستخباري المزعوم الذي استشهدت به شبكة "سي إن إن"، في تقريرها ،"خاطئ تمامًا"، وأن "التسريب محاولة لتشويه سمعة ترامب وتشويه سمعة الطيارين المقاتلين، الذين نفذوا المهمة المنفذة بإتقان".

https://sarabic.ae/20250624/البيت-الأبيض-يصف-التقارير-التي-تفيد-بأن-البرنامج-النووي-الإيراني-لم-يتم-تدميره-بالـكاذبة-1102028067.html

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