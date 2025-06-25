https://sarabic.ae/20250625/تصويت-هل-تؤيد-قرار-إيران-بتعليق-تعاونها-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية؟-1102043412.html
تصويت... هل تؤيد قرار إيران بتعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
تصويت... هل تؤيد قرار إيران بتعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
سبوتنيك عربي
صرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف، بأن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ستعلّق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين ضمان أمن... 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T11:51+0000
2025-06-25T11:51+0000
2025-06-25T11:58+0000
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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وقال عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان الإيراني علي رضا سليمي، إن "البرلمان صادق على قرار وقف تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة"، مضيفًا: "سيتم تحويل قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه".وقال بيسكوف، في تصريح للصحفيين: "بالطبع هذا أمر مثير للقلق، كما نرى هناك اتصالات محددة بين الأمريكيين والإيرانيين، وعبر قنوات أخرى، لذلك نحن نراقب هذا الوضع عن كثب".برأيك.. هل تؤيد قرار إيران بتعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟تصويت... برأيك ما هي التبعات الأخطر للضربة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية؟تصويت... برأيك هل تكون الأزمة الإسرائيلية – الإيرانية الشرارة التي تشعل حربا عالمية ثالثة؟
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استطلاعات الرأي, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, опросы
استطلاعات الرأي, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, опросы
تصويت... هل تؤيد قرار إيران بتعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
11:51 GMT 25.06.2025 (تم التحديث: 11:58 GMT 25.06.2025)
صرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف، بأن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ستعلّق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية في البلاد.
وقال عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان الإيراني علي رضا سليمي، إن "البرلمان صادق على قرار وقف تعاون إيران مع الوكالة الدولية
للطاقة"، مضيفًا: "سيتم تحويل قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه".
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن "عزم إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر مثير للقلق"، مشيرًا إلى أن "موسكو تراقب الوضع".
وقال بيسكوف، في تصريح للصحفيين: "بالطبع هذا أمر مثير للقلق، كما نرى هناك اتصالات محددة بين الأمريكيين والإيرانيين، وعبر قنوات أخرى، لذلك نحن نراقب هذا الوضع عن كثب".
برأيك.. هل تؤيد قرار إيران بتعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟