تصويت... هل تؤيد قرار إيران بتعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟

عربي
بث مباشر.. أهم التطورات بعد اتفاق الهدنة بين إسرائيل وإيران.. فيديو وصور
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:34 GMT
20 د
نبض افريقيا
ترامب يُعلن عن اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تتحوط اقتصاديا في مواجهة التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:03 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
12:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب هش
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل أنقذ ترامب إسرائيل من حرب استنزاف مع إيران بإعلان وقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:49 GMT
11 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
حزمة من الابتكارات التقنية الحديثة ستُطبق للمرة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025
09:31 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
16:03 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبيرة: دعوة "بريكس" لإخلاء الشرق الأوسط من النووي يعزز دورها في الأمن
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على منطقة الخليج والموقف الأمريكي من إيران عقب وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250625/تصويت-هل-تؤيد-قرار-إيران-بتعليق-تعاونها-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية؟-1102043412.html
تصويت... هل تؤيد قرار إيران بتعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
تصويت... هل تؤيد قرار إيران بتعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
سبوتنيك عربي
صرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف، بأن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ستعلّق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين ضمان أمن... 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T11:51+0000
2025-06-25T11:58+0000
وسائط متعددة
استطلاعات الرأي
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0d/1101624755_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_8944da705caf17d50d09aefd1b69f1c5.jpg
وقال عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان الإيراني علي رضا سليمي، إن "البرلمان صادق على قرار وقف تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة"، مضيفًا: "سيتم تحويل قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه".وقال بيسكوف، في تصريح للصحفيين: "بالطبع هذا أمر مثير للقلق، كما نرى هناك اتصالات محددة بين الأمريكيين والإيرانيين، وعبر قنوات أخرى، لذلك نحن نراقب هذا الوضع عن كثب".برأيك.. هل تؤيد قرار إيران بتعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟تصويت... برأيك ما هي التبعات الأخطر للضربة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية؟تصويت... برأيك هل تكون الأزمة الإسرائيلية – الإيرانية الشرارة التي تشعل حربا عالمية ثالثة؟
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0d/1101624755_126:0:1875:1312_1920x0_80_0_0_51edcfb9b92c82443e6064da71db78dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
استطلاعات الرأي, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, опросы
استطلاعات الرأي, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, опросы

تصويت... هل تؤيد قرار إيران بتعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟

11:51 GMT 25.06.2025 (تم التحديث: 11:58 GMT 25.06.2025)
© AP Photo / VAHID SALEMIمنشأة لتخصيب اليورانيوم بمجمع نطنز النووي في إيران
منشأة لتخصيب اليورانيوم بمجمع نطنز النووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / VAHID SALEMI
تابعنا عبر
صرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف، بأن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ستعلّق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية في البلاد.
وقال عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان الإيراني علي رضا سليمي، إن "البرلمان صادق على قرار وقف تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة"، مضيفًا: "سيتم تحويل قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه".

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن "عزم إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر مثير للقلق"، مشيرًا إلى أن "موسكو تراقب الوضع".

وقال بيسكوف، في تصريح للصحفيين: "بالطبع هذا أمر مثير للقلق، كما نرى هناك اتصالات محددة بين الأمريكيين والإيرانيين، وعبر قنوات أخرى، لذلك نحن نراقب هذا الوضع عن كثب".
برأيك.. هل تؤيد قرار إيران بتعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
عدد الأصوات38
تصويت... برأيك ما هي التبعات الأخطر للضربة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية؟
تصويت... برأيك هل تكون الأزمة الإسرائيلية – الإيرانية الشرارة التي تشعل حربا عالمية ثالثة؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала