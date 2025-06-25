الكرملين: عزم إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر "مثير للقلق"

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بث مباشر.. أهم التطورات بعد اتفاق الهدنة بين إسرائيل وإيران.. فيديو وصور
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:34 GMT
20 د
نبض افريقيا
ترامب يُعلن عن اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تتحوط اقتصاديا في مواجهة التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:03 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
12:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب هش
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل أنقذ ترامب إسرائيل من حرب استنزاف مع إيران بإعلان وقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:49 GMT
11 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
حزمة من الابتكارات التقنية الحديثة ستُطبق للمرة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025
09:31 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
16:03 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبيرة: دعوة "بريكس" لإخلاء الشرق الأوسط من النووي يعزز دورها في الأمن
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على منطقة الخليج والموقف الأمريكي من إيران عقب وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
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https://sarabic.ae/20250625/الكرملين-عزم-إيران-تعليق-تعاونها-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-أمر-مثير-للقلق-1102040558.html
الكرملين: عزم إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر "مثير للقلق"
الكرملين: عزم إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر "مثير للقلق"
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن عزم إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر "مثير للقلق"، مشيرًا إلى أن... 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T10:24+0000
2025-06-25T10:24+0000
العالم
روسيا
إيران
إسرائيل
واشنطن
وكالة الطاقة الذرية
البرنامج النووي الإيراني
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وقال بيسكوف، في تصريح للصحفيين: "بالطبع هذا أمر مثير للقلق، كما نرى هناك اتصالات محددة بين الأمريكيين والإيرانيين، وعبر قنوات أخرى، لذلك نحن نراقب هذا الوضع عن كثب".وشنت إسرائيل عملية ضد إيران، وفي 13 يونيو/حزيران الجاري، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة.ومن جهتها، نفت إيران أي دور عسكري في مشروعها النووي، وردّت بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة.وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات، وتبادلت إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا وخلف الهجوم ورد الهجوم إصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
https://sarabic.ae/20250623/قاليباف-البرلمان-الإيراني-يدرس-وقف-التعاون-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1101949780.html
https://sarabic.ae/20250625/روبيو-طهران-أبعد-من-أي-وقت-مضى-عن-السلاح-النووي-1102037126.html
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العالم, روسيا, إيران, إسرائيل, واشنطن, وكالة الطاقة الذرية, البرنامج النووي الإيراني
العالم, روسيا, إيران, إسرائيل, واشنطن, وكالة الطاقة الذرية, البرنامج النووي الإيراني

الكرملين: عزم إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر "مثير للقلق"

10:24 GMT 25.06.2025
© Sputnik . Vladimir Baranov / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو، روسيا يونيو 2020
الكرملين، موسكو، روسيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
© Sputnik . Vladimir Baranov
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن عزم إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر "مثير للقلق"، مشيرًا إلى أن موسكو تراقب الوضع.
وقال بيسكوف، في تصريح للصحفيين: "بالطبع هذا أمر مثير للقلق، كما نرى هناك اتصالات محددة بين الأمريكيين والإيرانيين، وعبر قنوات أخرى، لذلك نحن نراقب هذا الوضع عن كثب".

وأعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في وقت سابق، أن المجلس يعد خطة لوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيُتخذ حتى تحصل إيران على "ضمانات موضوعية تضمن حيادية وسلامة عمل المنظمة الدولية"، على حد تعبيره.

رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
قاليباف: البرلمان الإيراني يدرس وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
23 يونيو, 07:59 GMT
وشنت إسرائيل عملية ضد إيران، وفي 13 يونيو/حزيران الجاري، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة.
وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".
ومن جهتها، نفت إيران أي دور عسكري في مشروعها النووي، وردّت بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة.
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
روبيو: طهران أبعد من أي وقت مضى عن السلاح النووي
08:15 GMT
وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات، وتبادلت إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا وخلف الهجوم ورد الهجوم إصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
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