https://sarabic.ae/20250625/الكرملين-عزم-إيران-تعليق-تعاونها-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-أمر-مثير-للقلق-1102040558.html

الكرملين: عزم إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر "مثير للقلق"

الكرملين: عزم إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر "مثير للقلق"

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن عزم إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر "مثير للقلق"، مشيرًا إلى أن... 25.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-25T10:24+0000

2025-06-25T10:24+0000

2025-06-25T10:24+0000

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وقال بيسكوف، في تصريح للصحفيين: "بالطبع هذا أمر مثير للقلق، كما نرى هناك اتصالات محددة بين الأمريكيين والإيرانيين، وعبر قنوات أخرى، لذلك نحن نراقب هذا الوضع عن كثب".وشنت إسرائيل عملية ضد إيران، وفي 13 يونيو/حزيران الجاري، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة.ومن جهتها، نفت إيران أي دور عسكري في مشروعها النووي، وردّت بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة.وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات، وتبادلت إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا وخلف الهجوم ورد الهجوم إصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.

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العالم, روسيا, إيران, إسرائيل, واشنطن, وكالة الطاقة الذرية, البرنامج النووي الإيراني