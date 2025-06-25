https://sarabic.ae/20250625/الكرملين-عزم-إيران-تعليق-تعاونها-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-أمر-مثير-للقلق-1102040558.html
الكرملين: عزم إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر "مثير للقلق"
الكرملين: عزم إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر "مثير للقلق"
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن عزم إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر "مثير للقلق"، مشيرًا إلى أن... 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T10:24+0000
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وقال بيسكوف، في تصريح للصحفيين: "بالطبع هذا أمر مثير للقلق، كما نرى هناك اتصالات محددة بين الأمريكيين والإيرانيين، وعبر قنوات أخرى، لذلك نحن نراقب هذا الوضع عن كثب".وشنت إسرائيل عملية ضد إيران، وفي 13 يونيو/حزيران الجاري، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة.ومن جهتها، نفت إيران أي دور عسكري في مشروعها النووي، وردّت بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة.وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات، وتبادلت إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا وخلف الهجوم ورد الهجوم إصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
https://sarabic.ae/20250623/قاليباف-البرلمان-الإيراني-يدرس-وقف-التعاون-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1101949780.html
https://sarabic.ae/20250625/روبيو-طهران-أبعد-من-أي-وقت-مضى-عن-السلاح-النووي-1102037126.html
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العالم, روسيا, إيران, إسرائيل, واشنطن, وكالة الطاقة الذرية, البرنامج النووي الإيراني
العالم, روسيا, إيران, إسرائيل, واشنطن, وكالة الطاقة الذرية, البرنامج النووي الإيراني
الكرملين: عزم إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر "مثير للقلق"
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن عزم إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر "مثير للقلق"، مشيرًا إلى أن موسكو تراقب الوضع.
وقال بيسكوف، في تصريح للصحفيين: "بالطبع هذا أمر مثير للقلق، كما نرى هناك اتصالات محددة بين الأمريكيين والإيرانيين، وعبر قنوات أخرى، لذلك نحن نراقب هذا الوضع عن كثب".
وأعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في وقت سابق، أن المجلس يعد خطة لوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيُتخذ حتى تحصل إيران على "ضمانات موضوعية تضمن حيادية وسلامة عمل المنظمة الدولية"، على حد تعبيره.
وشنت إسرائيل عملية ضد إيران، وفي 13 يونيو/حزيران الجاري، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة.
وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".
ومن جهتها، نفت إيران أي دور عسكري في مشروعها النووي
، وردّت بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة.
وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات، وتبادلت إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا وخلف الهجوم ورد الهجوم إصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.