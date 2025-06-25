https://sarabic.ae/20250625/روبيو-طهران-أبعد-من-أي-وقت-مضى-عن-السلاح-النووي-1102037126.html

روبيو: طهران أبعد من أي وقت مضى عن السلاح النووي

روبيو: طهران أبعد من أي وقت مضى عن السلاح النووي

سبوتنيك عربي

جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، التأكيد على فاعلية الضربات الأمريكية، التي استهدفت مواقع نووية إيرانية، يوم الأحد الماضي. 25.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-25T08:15+0000

2025-06-25T08:15+0000

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وقال روبيو إن "إيران أصبحت أبعد بكثير عن امتلاك سلاح نووي"، بعد الضربة الأمريكية التي استهدفت 3 من المواقع النووية الرئيسية في إيران، خلال عطلة نهاية الأسبوع.وأضاف أن "الخلاصة هي أنهم الآن أبعد بكثير عن امتلاك سلاح نووي مما كانوا عليه قبل أن يتخذ الرئيس هذا الإجراء الجريء"، متابعًا: "تم إلحاق ضرر كبير، كبير جدًا وواسع النطاق، بعدد من المكونات المختلفة، وما زلنا نعرف المزيد عن ذلك".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار بينهما في وقت مبكر صباح أمس الثلاثاء، وذلك عقب تصعيد عسكري متبادل بين البلدين دام نحو 12 يوما.إلا أن إسرائيل وإيران تبادلتا الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، بعد وقت قصير من دخوله حيز التنفيذ.من جهتها، دانت قطر الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية، مؤكدة أن الهجوم يعد "انتهاكا صارخا" لسيادتها ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وتعد الضربات الأمريكية على إيران أول تدخل عسكري مباشر من جانب الولايات المتحدة لدعم إسرائيل التي بدأت الحرب ضد إيران، في 13 يونيو الجاري، بشن ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.

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