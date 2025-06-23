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قاليباف: البرلمان الإيراني يدرس وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
قاليباف: البرلمان الإيراني يدرس وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الاثنين، أن المجلس يعد خطة لوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيُتخذ حتى... 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T07:59+0000
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وأضاف قاليباف، في كلمة له أمام المجلس، أن "طهران لا تنوي تنفيذ أي أنشطة نووية غير سلمية"، مشيرًا إلى أن "ذلك مؤكد في فتوى صادرة عن قائد الثورة الإسلامية"، لكنه اتهم الوكالة الدولية بأنها "لم تف بالتزاماتها وتحوّلت إلى أداة سياسية"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وفي سياق متصل، وصف رئيس البرلمان الإيراني، الهجوم الأمريكي الأخير على المنشآت النووية الإيرانية، أمس الأحد، بأنه "اعتداء على الدبلوماسية والعقلانية"، مشددًا على أن "إيران كانت في خضم التفاوض مع الولايات المتحدة عندما وقع الهجوم".وأكد قاليباف دعم إيران الكامل لرد قواتها المسلحة على العدوان الأمريكي، مضيفًا أن "طهران سترفع يدها عن أي مشاركة أمريكية في عدوان النظام الصهيوني، طالما استمر دعم واشنطن للعصابة الإجرامية".وشنّت الولايات المتحدة الأمريكية هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/ حزيران الجاري. ووفقا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل كبير، على حد قولها.ووفقا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يجب أن توافق طهران على"إنهاء هذه الحرب، وإلا ستواجه إيران عواقب أكثر خطورة". في الوقت ذاته، قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بعد الهجمات، التي وصفتها إيران بـ"البربرية والإجرامية"، إن "الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع الجمهورية الإسلامية".وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "يجب أن يبقى باب الدبلوماسية مفتوحًا دائمًا، لكن الآن... لم يعد كذلك".وفي سياق متصل، أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن "تطوير الصناعة النووية الإيرانية لن يتوقف".وأثار الهجوم الأمريكي ردود فعل سلبية على الصعيد الدولي، إذ وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الضربات الأمريكية بأنها "تصعيد خطير في المنطقة وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين".
https://sarabic.ae/20250623/عراقجي-الهجوم-الأمريكي-على-إيران-يثير-تساؤلات-حول-فعالية-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1101949180.html
https://sarabic.ae/20250623/إعلام-أسعار-النفط-ترتفع-بشكل-حاد-إثر-الضربات-الأمريكية-على-إيران-1101947043.html
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قاليباف: البرلمان الإيراني يدرس وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

07:59 GMT 23.06.2025
© AP Photo / Bilal Husseinرئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
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أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الاثنين، أن المجلس يعد خطة لوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيُتخذ حتى تحصل إيران على "ضمانات موضوعية تضمن حيادية وسلامة عمل المنظمة الدولية"، على حد تعبيره.
وأضاف قاليباف، في كلمة له أمام المجلس، أن "طهران لا تنوي تنفيذ أي أنشطة نووية غير سلمية"، مشيرًا إلى أن "ذلك مؤكد في فتوى صادرة عن قائد الثورة الإسلامية"، لكنه اتهم الوكالة الدولية بأنها "لم تف بالتزاماتها وتحوّلت إلى أداة سياسية"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وفي سياق متصل، وصف رئيس البرلمان الإيراني، الهجوم الأمريكي الأخير على المنشآت النووية الإيرانية، أمس الأحد، بأنه "اعتداء على الدبلوماسية والعقلانية"، مشددًا على أن "إيران كانت في خضم التفاوض مع الولايات المتحدة عندما وقع الهجوم".
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وأكد قاليباف دعم إيران الكامل لرد قواتها المسلحة على العدوان الأمريكي، مضيفًا أن "طهران سترفع يدها عن أي مشاركة أمريكية في عدوان النظام الصهيوني، طالما استمر دعم واشنطن للعصابة الإجرامية".

كما شدد قاليباف أن "الهجوم الأمريكي يعد هجومًا على الأراضي الإيرانية"، مؤكدًا أن "التاريخ يثبت أن إيران لا تتسامح مع أي اعتداء على سيادتها، وأن كل من يعتدي عليها سيدفع الثمن، حفاظًا على وحدة وسلامة أراضي الجمهورية الإسلامية".

وشنّت الولايات المتحدة الأمريكية هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/ حزيران الجاري. ووفقا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل كبير، على حد قولها.
ووفقا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يجب أن توافق طهران على"إنهاء هذه الحرب، وإلا ستواجه إيران عواقب أكثر خطورة". في الوقت ذاته، قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بعد الهجمات، التي وصفتها إيران بـ"البربرية والإجرامية"، إن "الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع الجمهورية الإسلامية".
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وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "يجب أن يبقى باب الدبلوماسية مفتوحًا دائمًا، لكن الآن... لم يعد كذلك".
وأضاف أن "الولايات المتحدة هي التي خانت الدبلوماسية"، وأشار إلى أن "إيران ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها ومصالحها".
وفي سياق متصل، أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن "تطوير الصناعة النووية الإيرانية لن يتوقف".
وأثار الهجوم الأمريكي ردود فعل سلبية على الصعيد الدولي، إذ وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الضربات الأمريكية بأنها "تصعيد خطير في المنطقة وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين".
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