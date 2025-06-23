https://sarabic.ae/20250623/عراقجي-الهجوم-الأمريكي-على-إيران-يثير-تساؤلات-حول-فعالية-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1101949180.html
عراقجي: الهجوم الأمريكي على إيران يثير تساؤلات حول فعالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية
عراقجي: الهجوم الأمريكي على إيران يثير تساؤلات حول فعالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "الهجوم الأمريكي الأخير على المنشآت النووية الإيرانية، أثار تساؤلات حول فعالية معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية"،... 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T07:41+0000
2025-06-23T07:41+0000
2025-06-23T07:41+0000
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وقال عراقجي، في تصريح لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية: "الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية، أثار شكوكًا حول معاهدة حظر الانتشار النووي، وقوّض نظام منع الانتشار النووي".وأشار عراقجي إلى أن "العديد من الدول أعربت بالفعل عن مخاوف مماثلة"، وأضاف أنه "بموجب أحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، يجب أن تظل المنشآت النووية للدول الأعضاء تحت حماية الوكالة الدولية للطاقة الذرية".ويعد هذا التطور أول تدخل عسكري مباشر من جانب الولايات المتحدة لدعم إسرائيل، التي بدأت الحرب ضد إيران، في 13 يونيو/ حزيران الجاري، بشن ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم، وأدت إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.ويثير هذا التصعيد العسكري بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، حالة من الخوف والترقب بالشرق الأوسط في انتظار معرفة ما إذا كانت الضربات الأخيرة تمهّد لنهاية حقيقية للنزاع أم شرارة لاندلاع حرب إقليمية أوسع، وسط دعوات عربية ودولية لخفض التصعيد وتحذيرات من عواقبه.عراقجي: في ظل الظروف الخاصة بالمنطقة من الضروري أن تكون المشاورات مع روسيا أكثر جدية وتقارباترامب يلمح إلى "تغيير محتمل" للنظام في إيران
https://sarabic.ae/20250623/خامنئي-العدو-الصهيوني-ارتكب-خطأ-كبيرا-ويعاقب-الآن-1101944416.html
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إسرائيل, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
إسرائيل, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
عراقجي: الهجوم الأمريكي على إيران يثير تساؤلات حول فعالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "الهجوم الأمريكي الأخير على المنشآت النووية الإيرانية، أثار تساؤلات حول فعالية معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية"، مشيرًا إلى أن الهجوم "شكّل ضربة موجعة لنظام منع الانتشار النووي ونظام الأمن الدولي برمته".
وقال عراقجي، في تصريح لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية: "الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية، أثار شكوكًا حول معاهدة حظر الانتشار النووي، وقوّض نظام منع الانتشار النووي".
وبحسب قول الوزير الإيراني، تُعدّ هذه الخطوة الأمريكية "ضربة قاصمة لنظام منع الانتشار النووي بأكمله، وسيكون لها عواقب سلبية على الأمن الدولي".
وأشار عراقجي إلى أن "العديد من الدول أعربت بالفعل عن مخاوف مماثلة"، وأضاف أنه "بموجب أحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، يجب أن تظل المنشآت النووية للدول الأعضاء تحت حماية الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ويعد هذا التطور أول تدخل عسكري مباشر من جانب الولايات المتحدة لدعم إسرائيل، التي بدأت الحرب ضد إيران، في 13 يونيو/ حزيران الجاري
، بشن ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم، وأدت إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وبعدما توعد المرشد الإيراني علي خامنئي، إسرائيل بأنها ستواجه "مصيرًا مريرًا ورهيبًا"، ردًا على "جريمتها وعدوانها"، ردت إيران، بعد ساعات، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن "العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة".
وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
ويثير هذا التصعيد العسكري بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، حالة من الخوف والترقب بالشرق الأوسط في انتظار معرفة ما إذا كانت الضربات الأخيرة تمهّد لنهاية حقيقية للنزاع أم شرارة لاندلاع حرب إقليمية أوسع، وسط دعوات عربية ودولية لخفض التصعيد وتحذيرات من عواقبه.