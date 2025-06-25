دولة عربية ترسل 10 تجارب علمية إلى محطة الفضاء الدولية

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بث مباشر.. أهم التطورات بعد اتفاق الهدنة بين إسرائيل وإيران.. فيديو وصور
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:34 GMT
20 د
نبض افريقيا
ترامب يُعلن عن اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تتحوط اقتصاديا في مواجهة التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:03 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
12:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب هش
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل أنقذ ترامب إسرائيل من حرب استنزاف مع إيران بإعلان وقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:49 GMT
11 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
حزمة من الابتكارات التقنية الحديثة ستُطبق للمرة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025
09:31 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
16:03 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبيرة: دعوة "بريكس" لإخلاء الشرق الأوسط من النووي يعزز دورها في الأمن
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على منطقة الخليج والموقف الأمريكي من إيران عقب وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250625/دولة-عربية-ترسل-10-تجارب-علمية-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-1102057001.html
دولة عربية ترسل 10 تجارب علمية إلى محطة الفضاء الدولية
دولة عربية ترسل 10 تجارب علمية إلى محطة الفضاء الدولية
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة الفضاء لدولة عربية، اليوم الأربعاء، إطلاق التجارب الفائزة في مسابقة "الفضاء مداك" إلى محطة الفضاء الدولية. 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T14:58+0000
2025-06-25T14:58+0000
مجتمع
السعودية
الأخبار
الفضاء
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه التجارب تأتي ضمن مهمة فضائية دولية انطلقت من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.وأفادت الوكالة بأن المهمة شملت إرسال 10 تجارب علمية ابتكرها ونفذها طلبة سعوديون ومعهم طلبة من مختلف أنحاء العالم العربي، وذلك ضمن مسابقة "الفضاء مداك" التي أطلقتها الوكالة السعودية بالشراكة مع مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، ومركز "علمي" لاكتشاف العلوم والابتكار.وعزت الوكالة تلك المهمة إلى العمل على دعم المهتمين بعلوم وتقنيات الفضاء، وتحفيزهم على تحويل أفكارهم إلى تطبيقات علمية قابلة للتنفيذ في بيئة الجاذبية الصغرى على متن محطة الفضاء الدولية.وكانت المسابقة قد سجلت مشاركة واسعة من الطلبة في مختلف أنحاء العالم العربي، حيث تجاوز عدد المسجلين فيها أكثر من 80 ألف مشارك، توزعت مشاركاتهم على 3 مسارات رئيسة شملت الفنون والنباتات والهندسة.ويعود هذا الإنجاز إلى الجهود التي تقوم بها وكالة الفضاء السعودية من أجل تعزيز حضور المملكة في البرامج الفضائية الدولية، وتوفير بيئة محفزة تسهم في دعم الاقتصاد المعرفي، انسجاما مع أهداف رؤية 2030 في إعداد جيل متمكن يسهم بفاعلية في مستقبل قطاع الفضاء.
https://sarabic.ae/20230417/محمد-بن-سلمان-يستقبل-طاقم-رواد-الفضاء-السعوديين-قبل-انطلاق-رحلتهم-نحو-محطة-الفضاء-الدولية-1076021759.html
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السعودية, الأخبار, الفضاء
السعودية, الأخبار, الفضاء

دولة عربية ترسل 10 تجارب علمية إلى محطة الفضاء الدولية

14:58 GMT 25.06.2025
© Photo / Unsplashتكون المجرات في الفضاء
تكون المجرات في الفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
© Photo / Unsplash
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أعلنت وكالة الفضاء لدولة عربية، اليوم الأربعاء، إطلاق التجارب الفائزة في مسابقة "الفضاء مداك" إلى محطة الفضاء الدولية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه التجارب تأتي ضمن مهمة فضائية دولية انطلقت من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأفادت الوكالة بأن المهمة شملت إرسال 10 تجارب علمية ابتكرها ونفذها طلبة سعوديون ومعهم طلبة من مختلف أنحاء العالم العربي، وذلك ضمن مسابقة "الفضاء مداك" التي أطلقتها الوكالة السعودية بالشراكة مع مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، ومركز "علمي" لاكتشاف العلوم والابتكار.
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وعزت الوكالة تلك المهمة إلى العمل على دعم المهتمين بعلوم وتقنيات الفضاء، وتحفيزهم على تحويل أفكارهم إلى تطبيقات علمية قابلة للتنفيذ في بيئة الجاذبية الصغرى على متن محطة الفضاء الدولية.
وكانت المسابقة قد سجلت مشاركة واسعة من الطلبة في مختلف أنحاء العالم العربي، حيث تجاوز عدد المسجلين فيها أكثر من 80 ألف مشارك، توزعت مشاركاتهم على 3 مسارات رئيسة شملت الفنون والنباتات والهندسة.
ويعود هذا الإنجاز إلى الجهود التي تقوم بها وكالة الفضاء السعودية من أجل تعزيز حضور المملكة في البرامج الفضائية الدولية، وتوفير بيئة محفزة تسهم في دعم الاقتصاد المعرفي، انسجاما مع أهداف رؤية 2030 في إعداد جيل متمكن يسهم بفاعلية في مستقبل قطاع الفضاء.
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