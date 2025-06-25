https://sarabic.ae/20250625/دولة-عربية-ترسل-10-تجارب-علمية-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-1102057001.html
دولة عربية ترسل 10 تجارب علمية إلى محطة الفضاء الدولية
دولة عربية ترسل 10 تجارب علمية إلى محطة الفضاء الدولية
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة الفضاء لدولة عربية، اليوم الأربعاء، إطلاق التجارب الفائزة في مسابقة "الفضاء مداك" إلى محطة الفضاء الدولية. 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T14:58+0000
2025-06-25T14:58+0000
2025-06-25T14:58+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه التجارب تأتي ضمن مهمة فضائية دولية انطلقت من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.وأفادت الوكالة بأن المهمة شملت إرسال 10 تجارب علمية ابتكرها ونفذها طلبة سعوديون ومعهم طلبة من مختلف أنحاء العالم العربي، وذلك ضمن مسابقة "الفضاء مداك" التي أطلقتها الوكالة السعودية بالشراكة مع مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، ومركز "علمي" لاكتشاف العلوم والابتكار.وعزت الوكالة تلك المهمة إلى العمل على دعم المهتمين بعلوم وتقنيات الفضاء، وتحفيزهم على تحويل أفكارهم إلى تطبيقات علمية قابلة للتنفيذ في بيئة الجاذبية الصغرى على متن محطة الفضاء الدولية.وكانت المسابقة قد سجلت مشاركة واسعة من الطلبة في مختلف أنحاء العالم العربي، حيث تجاوز عدد المسجلين فيها أكثر من 80 ألف مشارك، توزعت مشاركاتهم على 3 مسارات رئيسة شملت الفنون والنباتات والهندسة.ويعود هذا الإنجاز إلى الجهود التي تقوم بها وكالة الفضاء السعودية من أجل تعزيز حضور المملكة في البرامج الفضائية الدولية، وتوفير بيئة محفزة تسهم في دعم الاقتصاد المعرفي، انسجاما مع أهداف رؤية 2030 في إعداد جيل متمكن يسهم بفاعلية في مستقبل قطاع الفضاء.
https://sarabic.ae/20230417/محمد-بن-سلمان-يستقبل-طاقم-رواد-الفضاء-السعوديين-قبل-انطلاق-رحلتهم-نحو-محطة-الفضاء-الدولية-1076021759.html
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السعودية, الأخبار, الفضاء
السعودية, الأخبار, الفضاء
دولة عربية ترسل 10 تجارب علمية إلى محطة الفضاء الدولية
أعلنت وكالة الفضاء لدولة عربية، اليوم الأربعاء، إطلاق التجارب الفائزة في مسابقة "الفضاء مداك" إلى محطة الفضاء الدولية.
وذكرت وكالة
الأنباء السعودية (واس)، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه التجارب تأتي ضمن مهمة فضائية دولية انطلقت من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأفادت الوكالة بأن المهمة شملت إرسال 10 تجارب علمية ابتكرها ونفذها طلبة سعوديون ومعهم طلبة من مختلف أنحاء العالم العربي، وذلك ضمن مسابقة "الفضاء مداك" التي أطلقتها الوكالة السعودية بالشراكة مع مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، ومركز "علمي" لاكتشاف العلوم والابتكار.
وعزت الوكالة تلك المهمة إلى العمل على دعم المهتمين بعلوم وتقنيات الفضاء، وتحفيزهم على تحويل أفكارهم إلى تطبيقات علمية قابلة للتنفيذ في بيئة الجاذبية الصغرى على متن محطة الفضاء الدولية.
وكانت المسابقة قد سجلت مشاركة واسعة من الطلبة في مختلف أنحاء العالم العربي، حيث تجاوز عدد المسجلين فيها أكثر من 80 ألف مشارك، توزعت مشاركاتهم على 3 مسارات رئيسة شملت الفنون والنباتات والهندسة.
ويعود هذا الإنجاز إلى الجهود التي تقوم بها وكالة الفضاء السعودية من أجل تعزيز حضور المملكة في البرامج الفضائية الدولية، وتوفير بيئة محفزة تسهم في دعم الاقتصاد المعرفي، انسجاما مع أهداف رؤية 2030
في إعداد جيل متمكن يسهم بفاعلية في مستقبل قطاع الفضاء.