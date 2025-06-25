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https://sarabic.ae/20250625/روبيو-فرض-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-يعيق-التوصل-لوقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1102037888.html
روبيو: فرض عقوبات جديدة ضد روسيا يعيق التوصل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
روبيو: فرض عقوبات جديدة ضد روسيا يعيق التوصل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، أن "واشنطن لا تدعم، حتى الآن، الدعوات لفرض عقوبات جديدة أكثر صرامة ضد روسيا، حتى لا تفقد فرصة التفاوض... 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T08:40+0000
2025-06-25T08:40+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال روبيو في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي: "لو فعلنا ما يريده الجميع هنا، فرض عقوبات جديدة عليهم (روسيا)، لفقدنا على الأرجح فرصة التحدث معهم بشأن الهدنة، ومن سيتحدث معهم حينها؟".وأضاف أنه بعد تزايد ضغوط العقوبات، "فمن المرجح أن تغلق نافذة المفاوضات مع روسيا".إضافة إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي إن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد روسيا، سيكون بمثابة اعتراف فعلي باستحالة التوصل إلى حل سريع للصراع عبر الوسائل الدبلوماسية.وأشار روبيو إلى أن الرئيس دونالد ترامب، "سيقرر بنفسه متى وبأي شكل سيتم فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، إذا لزم الأمر".وأكدت روسيا الاتحادية، في مناسبات عدة، أن البلاد ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بفرضها ضد روسيا، منذ سنوات عدة، والتي تستمر في التزايد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا الاتحادية. وفي البلدان الغربية ذاتها، أعربت دول عدة عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعّالة.ترامب: لن يمنحوني نوبل للسلام... لكن الناس تعرف وهذا يكفيني
https://sarabic.ae/20250617/إعلام-اجتماع-ترامب-وزيلينسكي-في-كندا-قد-فشل-1101739170.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

روبيو: فرض عقوبات جديدة ضد روسيا يعيق التوصل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

08:40 GMT 25.06.2025
© AP Photo / Evelyn Hocksteinوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، أن "واشنطن لا تدعم، حتى الآن، الدعوات لفرض عقوبات جديدة أكثر صرامة ضد روسيا، حتى لا تفقد فرصة التفاوض على وقف إطلاق النار".
وقال روبيو في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي: "لو فعلنا ما يريده الجميع هنا، فرض عقوبات جديدة عليهم (روسيا)، لفقدنا على الأرجح فرصة التحدث معهم بشأن الهدنة، ومن سيتحدث معهم حينها؟".
وأضاف أنه بعد تزايد ضغوط العقوبات، "فمن المرجح أن تغلق نافذة المفاوضات مع روسيا".
إضافة إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي إن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد روسيا، سيكون بمثابة اعتراف فعلي باستحالة التوصل إلى حل سريع للصراع عبر الوسائل الدبلوماسية.

وقال روبيو، تعليقًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المحتمل بشأن العقوبات ضد روسيا: "إذا فعل ذلك، فهو يعترف تقريبا بأنه لن تكون هناك أي مفاوضات في أي وقت قريب".

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وأشار روبيو إلى أن الرئيس دونالد ترامب، "سيقرر بنفسه متى وبأي شكل سيتم فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، إذا لزم الأمر".

وأضاف: "الإدارة تعمل مع الكونغرس للحفاظ على المرونة الضرورية للرئيس في هذه القضية".

وأكدت روسيا الاتحادية، في مناسبات عدة، أن البلاد ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بفرضها ضد روسيا، منذ سنوات عدة، والتي تستمر في التزايد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا الاتحادية. وفي البلدان الغربية ذاتها، أعربت دول عدة عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعّالة.
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