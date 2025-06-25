لافروف: روسيا تفضل الدبلوماسية بما يخص الوضع حول أوكرانيا

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بث مباشر.. أهم التطورات بعد اتفاق الهدنة بين إسرائيل وإيران.. فيديو وصور
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:34 GMT
20 د
نبض افريقيا
ترامب يُعلن عن اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تتحوط اقتصاديا في مواجهة التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:03 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
12:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب هش
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل أنقذ ترامب إسرائيل من حرب استنزاف مع إيران بإعلان وقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:49 GMT
11 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
حزمة من الابتكارات التقنية الحديثة ستُطبق للمرة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025
09:31 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
16:03 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبيرة: دعوة "بريكس" لإخلاء الشرق الأوسط من النووي يعزز دورها في الأمن
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على منطقة الخليج والموقف الأمريكي من إيران عقب وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250625/لافروف-روسيا-تفضل-الدبلوماسية-بما-يخص-الوضع-حول-أوكرانيا-1102042182.html
لافروف: روسيا تفضل الدبلوماسية بما يخص الوضع حول أوكرانيا
لافروف: روسيا تفضل الدبلوماسية بما يخص الوضع حول أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تفضّل الطرق الدبلوماسية بما يخص الوضع حول أوكرانيا، موضحًا أنه يجب القضاء على الأسباب الجذرية... 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T11:26+0000
2025-06-25T11:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال لافروف للصحفيين، خلال كلمة ألقاها أمام موظفي وزارة خارجية تركمانستان وأساتذة وطلاب معهد العلاقات الدولية التابع للوزارة: "بعد استنفاذ جميع الوسائل السياسية السلمية لحل الأزمة الأوكرانية، اضطررنا إلى اتخاذ تدابير عسكرية وعسكرية - تقنية، لضمان أمن دولتنا، وحماية مواطنينا ومواطنيهم، الذين انتُهكت حقوقهم، من قبل النظام الذي وصل إلى السلطة في كييف نتيجة الانقلاب غير الشرعي عام 2014، ومع ذلك ما زلنا نفضّل اليوم الأساليب الدبلوماسية".وتابع وزير الخارجية الروسي: "من أجل تحقيق ذلك، من الضروري التركيز على إزالة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة".وقال روبيو في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي: "لو فعلنا ما يريده الجميع هنا، فرض عقوبات جديدة عليهم (روسيا)، لفقدنا على الأرجح فرصة التحدث معهم بشأن الهدنة، ومن سيتحدث معهم حينها؟".
https://sarabic.ae/20250625/روبيو-فرض-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-يعيق-التوصل-لوقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1102037888.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن

لافروف: روسيا تفضل الدبلوماسية بما يخص الوضع حول أوكرانيا

11:26 GMT 25.06.2025
© Sputnikوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في طشقند، أوزبكستان 28 يوليو 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في طشقند، أوزبكستان 28 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تفضّل الطرق الدبلوماسية بما يخص الوضع حول أوكرانيا، موضحًا أنه يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية.
وقال لافروف للصحفيين، خلال كلمة ألقاها أمام موظفي وزارة خارجية تركمانستان وأساتذة وطلاب معهد العلاقات الدولية التابع للوزارة: "بعد استنفاذ جميع الوسائل السياسية السلمية لحل الأزمة الأوكرانية، اضطررنا إلى اتخاذ تدابير عسكرية وعسكرية - تقنية، لضمان أمن دولتنا، وحماية مواطنينا ومواطنيهم، الذين انتُهكت حقوقهم، من قبل النظام الذي وصل إلى السلطة في كييف نتيجة الانقلاب غير الشرعي عام 2014، ومع ذلك ما زلنا نفضّل اليوم الأساليب الدبلوماسية".

وأضاف لافروف أن "موسكو تؤمن بإمكانية التوصل إلى تسوية طويلة الأمد للصراع الأوكراني، من خلال المفاوضات".

وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
روبيو: فرض عقوبات جديدة ضد روسيا يعيق التوصل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
08:40 GMT
وتابع وزير الخارجية الروسي: "من أجل تحقيق ذلك، من الضروري التركيز على إزالة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن "واشنطن لا تدعم، حتى الآن، الدعوات لفرض عقوبات جديدة أكثر صرامة ضد روسيا، حتى لا تفقد فرصة التفاوض على وقف إطلاق النار".

وقال روبيو في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي: "لو فعلنا ما يريده الجميع هنا، فرض عقوبات جديدة عليهم (روسيا)، لفقدنا على الأرجح فرصة التحدث معهم بشأن الهدنة، ومن سيتحدث معهم حينها؟".
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