https://sarabic.ae/20250625/لافروف-روسيا-تفضل-الدبلوماسية-بما-يخص-الوضع-حول-أوكرانيا-1102042182.html
لافروف: روسيا تفضل الدبلوماسية بما يخص الوضع حول أوكرانيا
لافروف: روسيا تفضل الدبلوماسية بما يخص الوضع حول أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تفضّل الطرق الدبلوماسية بما يخص الوضع حول أوكرانيا، موضحًا أنه يجب القضاء على الأسباب الجذرية... 25.06.2025, سبوتنيك عربي
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وقال لافروف للصحفيين، خلال كلمة ألقاها أمام موظفي وزارة خارجية تركمانستان وأساتذة وطلاب معهد العلاقات الدولية التابع للوزارة: "بعد استنفاذ جميع الوسائل السياسية السلمية لحل الأزمة الأوكرانية، اضطررنا إلى اتخاذ تدابير عسكرية وعسكرية - تقنية، لضمان أمن دولتنا، وحماية مواطنينا ومواطنيهم، الذين انتُهكت حقوقهم، من قبل النظام الذي وصل إلى السلطة في كييف نتيجة الانقلاب غير الشرعي عام 2014، ومع ذلك ما زلنا نفضّل اليوم الأساليب الدبلوماسية".وتابع وزير الخارجية الروسي: "من أجل تحقيق ذلك، من الضروري التركيز على إزالة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة".وقال روبيو في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي: "لو فعلنا ما يريده الجميع هنا، فرض عقوبات جديدة عليهم (روسيا)، لفقدنا على الأرجح فرصة التحدث معهم بشأن الهدنة، ومن سيتحدث معهم حينها؟".
https://sarabic.ae/20250625/روبيو-فرض-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-يعيق-التوصل-لوقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1102037888.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
لافروف: روسيا تفضل الدبلوماسية بما يخص الوضع حول أوكرانيا
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تفضّل الطرق الدبلوماسية بما يخص الوضع حول أوكرانيا، موضحًا أنه يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية.
وقال لافروف للصحفيين، خلال كلمة ألقاها أمام موظفي وزارة خارجية تركمانستان وأساتذة وطلاب معهد العلاقات الدولية التابع للوزارة: "بعد استنفاذ جميع الوسائل السياسية السلمية لحل الأزمة الأوكرانية، اضطررنا إلى اتخاذ تدابير عسكرية وعسكرية - تقنية، لضمان أمن دولتنا، وحماية مواطنينا ومواطنيهم، الذين انتُهكت حقوقهم، من قبل النظام الذي وصل إلى السلطة في كييف نتيجة الانقلاب غير الشرعي عام 2014، ومع ذلك ما زلنا نفضّل اليوم الأساليب الدبلوماسية".
وأضاف لافروف أن "موسكو تؤمن بإمكانية التوصل إلى تسوية طويلة الأمد للصراع الأوكراني، من خلال المفاوضات".
وتابع وزير الخارجية الروسي: "من أجل تحقيق ذلك، من الضروري التركيز على إزالة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن "واشنطن لا تدعم، حتى الآن، الدعوات لفرض عقوبات جديدة أكثر صرامة ضد روسيا، حتى لا تفقد فرصة التفاوض على وقف إطلاق النار".
وقال روبيو في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي: "لو فعلنا ما يريده الجميع هنا، فرض عقوبات جديدة عليهم (روسيا)، لفقدنا على الأرجح فرصة التحدث معهم بشأن الهدنة، ومن سيتحدث معهم حينها؟".