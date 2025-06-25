عباس: مستعد للعمل مع ترامب من أجل اتفاق سلام عادل وشامل مع إسرائيل

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بث مباشر.. أهم التطورات بعد اتفاق الهدنة بين إسرائيل وإيران.. فيديو وصور
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:34 GMT
20 د
نبض افريقيا
ترامب يُعلن عن اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تتحوط اقتصاديا في مواجهة التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:03 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
12:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب هش
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل أنقذ ترامب إسرائيل من حرب استنزاف مع إيران بإعلان وقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:49 GMT
11 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
حزمة من الابتكارات التقنية الحديثة ستُطبق للمرة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025
09:31 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
16:03 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبيرة: دعوة "بريكس" لإخلاء الشرق الأوسط من النووي يعزز دورها في الأمن
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على منطقة الخليج والموقف الأمريكي من إيران عقب وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250625/محمود-عباس-يعلن-استعداده-للعمل-مع-ترامب-من-أجل-اتفاق-سلام-شامل-بين-الفلسطينيين-والإسرائيليين-1102066272.html
عباس: مستعد للعمل مع ترامب من أجل اتفاق سلام عادل وشامل مع إسرائيل
عباس: مستعد للعمل مع ترامب من أجل اتفاق سلام عادل وشامل مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
وجّه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خالص شكره وتقديره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لـ"جهوده الناجحة في تحقيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران"، معتبرا هذه... 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T18:16+0000
2025-06-25T18:32+0000
العالم العربي
دونالد ترامب
أخبار فلسطين اليوم
محمود عباس
الأخبار
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
قطاع غزة
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ونقلت وكالة "وفا" عن عباس رسالة إلى نظيره الأمريكي، أشاد عباس فيها بـ"المواقف الشجاعة لترامب الداعية إلى وقف الحرب على غزة وإحلال وقف إطلاق نار دائم، معتبراً ذلك خطوةً إضافيةً نحو تحقيق سلام عادل وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإعادة الأمل لشعوب المنطقة بإمكانية تحقيق السلام والعدالة".وأكد الرئيس الفلسطيني استعداد بلاده الكامل للتعاون الوثيق مع الرئيس ترامب والأطراف العربية والدولية ذات الصلة، للتفاوض حول اتفاق سلام شامل ضمن إطار زمني واضح، ينهي الاحتلال ويضمن الأمن للجميع، بناءً على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.كما أعرب عن استعداد فلسطين للعمل مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين والدوليين، لتحقيق السلام الدائم والاستقرار الإقليمي.وقال عباس: "معكم، يمكننا تحقيق ما يبدو مستحيلاً: فلسطين حرةً ذات سيادة، وإسرائيل آمنة، ومنطقة تنعم بالسلام والازدهار"، أضاف: "نحن واثقون بقدرتكم على صنع تاريخ جديد يعيد السلام المفقود منذ عقود".وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن "الضربة الأمريكية هي التي أنهت الحرب بين إيران وإسرائيل، تماما كما فعلت الضربات الأمريكية في هيروشيما وناغازاكي"، معتقدًا "إحراز تقدم كبير في قطاع غزة بسبب الضربة الأمريكية في إيران".وتابع ترامب بالقول إن "هناك أخبارًا سارة ستصدر قريبًا بشأن الوضع في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، أبلغه بأن الاتفاق في غزة بات قريبًا جدًا.أثارت تصريحات ترامب تساؤلات بشأن إمكانية التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعقد صفقة تبادل للأسرى، بعد نجاح واشنطن في وقف الحرب ما بين إسرائيل وإيران.
https://sarabic.ae/20250625/ترامب-لا-ضربات-بين-إسرائيل-وإيران-بعد-اليوم-1102056815.html
https://sarabic.ae/20250624/بعد-وقف-إطلاق-النار-هل-تنسحب-الهدنة-بين-إيران-وإسرائيل-على-قطاع-غزة؟-1102024970.html
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قطاع غزة
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العالم العربي, دونالد ترامب, أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة
العالم العربي, دونالد ترامب, أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة

عباس: مستعد للعمل مع ترامب من أجل اتفاق سلام عادل وشامل مع إسرائيل

18:16 GMT 25.06.2025 (تم التحديث: 18:32 GMT 25.06.2025)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاستقبال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام للرئيس الفلسطيني محمود عباس
استقبال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام للرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
وجّه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خالص شكره وتقديره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لـ"جهوده الناجحة في تحقيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران"، معتبرا هذه الخطوة ضروريةً لتهدئة الأزمات العالمية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
ونقلت وكالة "وفا" عن عباس رسالة إلى نظيره الأمريكي، أشاد عباس فيها بـ"المواقف الشجاعة لترامب الداعية إلى وقف الحرب على غزة وإحلال وقف إطلاق نار دائم، معتبراً ذلك خطوةً إضافيةً نحو تحقيق سلام عادل وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإعادة الأمل لشعوب المنطقة بإمكانية تحقيق السلام والعدالة".
وأكد الرئيس الفلسطيني استعداد بلاده الكامل للتعاون الوثيق مع الرئيس ترامب والأطراف العربية والدولية ذات الصلة، للتفاوض حول اتفاق سلام شامل ضمن إطار زمني واضح، ينهي الاحتلال ويضمن الأمن للجميع، بناءً على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
ترامب: لا ضربات بين إسرائيل وإيران بعد اليوم
14:50 GMT
كما أعرب عن استعداد فلسطين للعمل مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين والدوليين، لتحقيق السلام الدائم والاستقرار الإقليمي.
وقال عباس: "معكم، يمكننا تحقيق ما يبدو مستحيلاً: فلسطين حرةً ذات سيادة، وإسرائيل آمنة، ومنطقة تنعم بالسلام والازدهار"، أضاف: "نحن واثقون بقدرتكم على صنع تاريخ جديد يعيد السلام المفقود منذ عقود".
الصواريخ المجنحة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
بعد وقف إطلاق النار... هل تنسحب الهدنة بين إيران وإسرائيل على قطاع غزة؟
أمس, 18:49 GMT
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن "الضربة الأمريكية هي التي أنهت الحرب بين إيران وإسرائيل، تماما كما فعلت الضربات الأمريكية في هيروشيما وناغازاكي"، معتقدًا "إحراز تقدم كبير في قطاع غزة بسبب الضربة الأمريكية في إيران".
وتابع ترامب بالقول إن "هناك أخبارًا سارة ستصدر قريبًا بشأن الوضع في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، أبلغه بأن الاتفاق في غزة بات قريبًا جدًا.
أثارت تصريحات ترامب تساؤلات بشأن إمكانية التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعقد صفقة تبادل للأسرى، بعد نجاح واشنطن في وقف الحرب ما بين إسرائيل وإيران.
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