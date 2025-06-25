https://sarabic.ae/20250625/محمود-عباس-يعلن-استعداده-للعمل-مع-ترامب-من-أجل-اتفاق-سلام-شامل-بين-الفلسطينيين-والإسرائيليين-1102066272.html

عباس: مستعد للعمل مع ترامب من أجل اتفاق سلام عادل وشامل مع إسرائيل

عباس: مستعد للعمل مع ترامب من أجل اتفاق سلام عادل وشامل مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

وجّه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خالص شكره وتقديره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لـ"جهوده الناجحة في تحقيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران"، معتبرا هذه... 25.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-25T18:16+0000

2025-06-25T18:16+0000

2025-06-25T18:32+0000

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ونقلت وكالة "وفا" عن عباس رسالة إلى نظيره الأمريكي، أشاد عباس فيها بـ"المواقف الشجاعة لترامب الداعية إلى وقف الحرب على غزة وإحلال وقف إطلاق نار دائم، معتبراً ذلك خطوةً إضافيةً نحو تحقيق سلام عادل وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإعادة الأمل لشعوب المنطقة بإمكانية تحقيق السلام والعدالة".وأكد الرئيس الفلسطيني استعداد بلاده الكامل للتعاون الوثيق مع الرئيس ترامب والأطراف العربية والدولية ذات الصلة، للتفاوض حول اتفاق سلام شامل ضمن إطار زمني واضح، ينهي الاحتلال ويضمن الأمن للجميع، بناءً على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.كما أعرب عن استعداد فلسطين للعمل مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين والدوليين، لتحقيق السلام الدائم والاستقرار الإقليمي.وقال عباس: "معكم، يمكننا تحقيق ما يبدو مستحيلاً: فلسطين حرةً ذات سيادة، وإسرائيل آمنة، ومنطقة تنعم بالسلام والازدهار"، أضاف: "نحن واثقون بقدرتكم على صنع تاريخ جديد يعيد السلام المفقود منذ عقود".وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن "الضربة الأمريكية هي التي أنهت الحرب بين إيران وإسرائيل، تماما كما فعلت الضربات الأمريكية في هيروشيما وناغازاكي"، معتقدًا "إحراز تقدم كبير في قطاع غزة بسبب الضربة الأمريكية في إيران".وتابع ترامب بالقول إن "هناك أخبارًا سارة ستصدر قريبًا بشأن الوضع في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، أبلغه بأن الاتفاق في غزة بات قريبًا جدًا.أثارت تصريحات ترامب تساؤلات بشأن إمكانية التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعقد صفقة تبادل للأسرى، بعد نجاح واشنطن في وقف الحرب ما بين إسرائيل وإيران.

https://sarabic.ae/20250625/ترامب-لا-ضربات-بين-إسرائيل-وإيران-بعد-اليوم-1102056815.html

https://sarabic.ae/20250624/بعد-وقف-إطلاق-النار-هل-تنسحب-الهدنة-بين-إيران-وإسرائيل-على-قطاع-غزة؟-1102024970.html

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العالم العربي, دونالد ترامب, أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة