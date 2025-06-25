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https://sarabic.ae/20250625/ترامب-الضربة-الأمريكية-على-إيران-ستساعد-في-تقدم-كبير-بشأن-قطاع-غزة-1102038619.html
ترامب: الضربة الأمريكية على إيران ستساعد في تقدم كبير بشأن قطاع غزة
ترامب: الضربة الأمريكية على إيران ستساعد في تقدم كبير بشأن قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن "وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، يسير بشكل جيد"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل أعادت طائراتها أمس، التي كانت... 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T09:23+0000
2025-06-25T09:23+0000
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وقال ترامب، خلال اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، لدى وصوله إلى قمة الناتو في لاهاي بهولندا: "لن نسمح للإيرانيين بتخصيب أي يورانيوم بعد الآن"، مضيفًا أن "المطاف سينتهي بنا لنوع من العلاقات مع إيران".وتابع: "إسرائيل تضررت بشدة خلال الأيام الأخيرة، وما حدث في إيران دمار كامل للمنشآت النووية ولا أعتقد أنهم نجحوا في إنقاذ أي مواد".وأكد ترامب أن "الضربة الأمريكية هي التي أنهت الحرب بين إيران وإسرائيل، تماما كما فعلت الضربات الأمريكية في هيروشيما وناغازاكي"، معتقدًا "إحراز تقدم كبير في قطاع غزة بسبب الضربة الأمريكية في إيران".وختم ترامب بالقول إن "هناك أخبارًا سارة ستصدر قريبًا بشأن الوضع في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، أبلغه بأن الاتفاق في غزة بات قريبًا جدًا.وأعلن ترامب، أمس الثلاثاء، أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار بينهما، وذلك عقب تصعيد عسكري متبادل بين البلدين دام نحو 12 يوما، إلا أن إسرائيل وإيران تبادلتا الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، بعد وقت قصير من دخوله حيز التنفيذ.من جهتها، دانت قطر الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية، مؤكدة أن الهجوم يعد "انتهاكا صارخا" لسيادتها ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وتعد الضربات الأمريكية على إيران أول تدخل عسكري مباشر من جانب الولايات المتحدة لدعم إسرائيل التي بدأت الحرب ضد إيران، في 13 يونيو الجاري، بشن ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وبعدما توعد المرشد الإيراني علي خامنئي إسرائيل بأنها ستواجه "مصيرًا مريرًا ورهيبًا" ردا على "جريمتها وعدونها"، ردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
https://sarabic.ae/20250625/إيران-ترد-على-بيان-مجلس-التعاون-الخليجي-بشأن-قصف-القاعدة-الأمريكية-في-قطر-1102038127.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم

ترامب: الضربة الأمريكية على إيران ستساعد في تقدم كبير بشأن قطاع غزة

09:23 GMT 25.06.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن "وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، يسير بشكل جيد"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل أعادت طائراتها أمس، التي كانت تنوي قصف إيران".
وقال ترامب، خلال اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، لدى وصوله إلى قمة الناتو في لاهاي بهولندا: "لن نسمح للإيرانيين بتخصيب أي يورانيوم بعد الآن"، مضيفًا أن "المطاف سينتهي بنا لنوع من العلاقات مع إيران".
وتابع: "إسرائيل تضررت بشدة خلال الأيام الأخيرة، وما حدث في إيران دمار كامل للمنشآت النووية ولا أعتقد أنهم نجحوا في إنقاذ أي مواد".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
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وأكد ترامب أن "الضربة الأمريكية هي التي أنهت الحرب بين إيران وإسرائيل، تماما كما فعلت الضربات الأمريكية في هيروشيما وناغازاكي"، معتقدًا "إحراز تقدم كبير في قطاع غزة بسبب الضربة الأمريكية في إيران".

كما أكد الرئيس الأمريكي أن "الضربة الأمريكية في إيران، كانت ممتازة، حيث دمرت كل ما لم تتمكن إسرائيل من تدميره"، مشددًا على أنه "لو لم تُدمر المنشآت الإيرانية ما كان ممكنا التوصل إلى تسوية مع الإيرانيين".

وختم ترامب بالقول إن "هناك أخبارًا سارة ستصدر قريبًا بشأن الوضع في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، أبلغه بأن الاتفاق في غزة بات قريبًا جدًا.
وأعلن ترامب، أمس الثلاثاء، أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار بينهما، وذلك عقب تصعيد عسكري متبادل بين البلدين دام نحو 12 يوما، إلا أن إسرائيل وإيران تبادلتا الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، بعد وقت قصير من دخوله حيز التنفيذ.
يتصاعد الدخان من منشأة لتخزين النفط بعد تعرضها لضربة إسرائيلية يوم السبت، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
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من جهتها، دانت قطر الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية، مؤكدة أن الهجوم يعد "انتهاكا صارخا" لسيادتها ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وتعد الضربات الأمريكية على إيران أول تدخل عسكري مباشر من جانب الولايات المتحدة لدعم إسرائيل التي بدأت الحرب ضد إيران، في 13 يونيو الجاري، بشن ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وبعدما توعد المرشد الإيراني علي خامنئي إسرائيل بأنها ستواجه "مصيرًا مريرًا ورهيبًا" ردا على "جريمتها وعدونها"، ردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
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