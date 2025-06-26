https://sarabic.ae/20250626/أمريكا-تعرض-5-ملايين-دولار-مكافأة-مقابل-معلومات-عن-رجل-أعمال-مختطف-في-أفغانستان-1102096142.html

أمريكا تعرض 5 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن رجل أعمال مختطف في أفغانستان

أمريكا تعرض 5 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن رجل أعمال مختطف في أفغانستان

سبوتنيك عربي

أعلنت واشنطن عن رصد مكافأة تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تساعد في تحديد موقع رجل أعمال أمريكي من أصل أفغاني، المختطف في العاصمة الأفغانية... 26.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-26T13:57+0000

2025-06-26T13:57+0000

2025-06-26T13:57+0000

حركة طالبان

أخبار أفغانستان اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/15/1076167079_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c165f6892c54ad2f8f55d5dbceb70371.jpg

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، إن رجل الأعمال، محمود شاه حبيبي، الذي كان يعمل مستشارا لشركة اتصالات مقرها العاصمة الأفغانية، اختُطف مع سائقه من سيارته، واحتُجز من قِبل جهاز الاستخبارات التابع لحركة "طالبان".ولم ترد منذ ذلك الحين أي معلومات عنه، فيما لم تكشف "طالبان" عن حالته الصحية أو مكان احتجازه، بحسب بروس. وفي سياق متصل، أكدت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها، يوم الثلاثاء الماضي، أن محمود شاه حبيبي شغل سابقا منصب مدير هيئة الطيران المدني في أفغانستان، وذكرت في بيان أن عملية الاختطاف شملت أيضا سائقه، و29 موظفًا من شركة "استشارات آسيا"، أُفرج عنهم لاحقا جميعا، باستثناء حبيبي وشخص آخر.وأشار البيان إلى أن اختفاء حبيبي تزامن مع الغارة الأمريكية التي استهدفت زعيم تنظيم "القاعدة"، أيمن الظواهري، في كابول، ما أثار شكوك "طالبان" حول تورط شركة الاتصالات في الهجوم، رغم نفي العائلة وجود أي صلة له بذلك.من جانبه، أكد شقيقه، أحمد حبيبي، أن محمود كان يعمل لضمان استمرار تشغيل المطار لخدمة الشعب الأفغاني، ولا علاقة له بأي عمل أمني أو استخباراتي، مضيفًا: "طالبان تدّعي أنها لا تحتجزه، لكن هناك شهودًا وأدلة تثبت عكس ذلك". وقال المسؤول الأمريكي السابق في مجلس الأمن القومي، إريك ليبسون، إن محمود شاه حبيبي لم يُسمح له بالتواصل مع زوجته أو ابنته طوال أكثر من ألف يوم من الاحتجاز، وأكد أن "طالبان" قدمت روايات متضاربة، ولم تعترف يوما باعتقاله، رغم شهادات المحتجزين السابقين الذين أُطلق سراحهم.وشدد ليبسون على أن استمرار إنكار "طالبان" لاحتجاز حبيبي يعرقل أي جهود لتطبيع العلاقات مع واشنطن، مضيفا: "الوقت قد حان للاعتراف بوجوده والعمل على إعادته إلى أسرته". يشار إلى أن "طالبان" أفرجت في وقت سابق من العام الحالي عن أمريكيّين ضمن صفقة تبادل بوساطة قطرية، فيما لا تزال تحتجز عددا من الأجانب، منذ سيطرتها على الحكم في أغسطس 2021.يذكر أن حركة "طالبان" كانت قد كثفت هجومها ضد قوات الحكومة الأفغانية في أوائل آب/أغسطس 2021، ودخلت العاصمة كابول في 15 أغسطس، لتعلن في اليوم التالي انتهاء الحرب.

https://sarabic.ae/20220919/بايدن-يعتبر-إطلاق-سراح-مهندس-محتجز-لدى-طالبان-انعكاسا-لالتزام-واشنطن-تجاه-أي-مواطن-أمريكي-1067961825.html

https://sarabic.ae/20250511/لماذا-قررت-طالبان-حظر-الشطرنج-في-أفغانستان-1100408972.html

أخبار أفغانستان اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن