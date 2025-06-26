https://sarabic.ae/20250626/الخارجية-الإيرانية-عازمون-على-حفظ-حقنا-في-استخدام-الطاقة-النووية-سلميا-تحت-أي-ظرف-1102077025.html

الخارجية الإيرانية: عازمون على حفظ حقنا في استخدام الطاقة النووية سلميا تحت أي ظرف

الخارجية الإيرانية: عازمون على حفظ حقنا في استخدام الطاقة النووية سلميا تحت أي ظرف

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تقم بدورها القانوني، كما يجب وكانت أسيرة التسييس". 26.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-26T07:59+0000

2025-06-26T07:59+0000

2025-06-26T08:08+0000

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وقال بقائي، في تصرحات له، إن "إيران عازمة على حفظ حقها في استخدام الطاقة النووية سلميا تحت أي ظرف"، مؤكدا أن "لإيران الحق في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية".وأضاف أنه "بينما تتحدث الأطراف الأخرى عن الحوار والدبلوماسية، ترتكب أعمالاً عدوانية وقد أدت هذه التناقضات إلى خلق المزيد من المشاكل".وجاء إعلان ترامب بعد ساعات فقط من شن إيران هجوما صاروخيا على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، ردا على ضربات أمريكية طالت منشآتها النووية الرئيسية وهي فوردو ونطنز وأصفهان فجر الأحد الماضي.ومنذ ذلك الحين تتضارب التصريحات بين أمريكا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، حول مصير البرنامج النووي الإيراني بعد الهجمات الأمريكية، فبينما أعلن ترامب أن البرنامج "انتهى"، أكدت إيران أنه لا يمكن تدميره.وكان هذا بمثابة أول تدخل عسكري مباشر من جانب الولايات المتحدة لدعم إسرائيل، التي بدأت الحرب ضد إيران في 13 حزيران/يونيو الجاري بشن ضربات جوية مفاجئة استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم، وأدت إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين.وبعدما توعد المرشد الإيراني علي خامنئي إسرائيل بأنها ستواجه "مصيرا مريرا ورهيبا" ردا على "جريمتها وعدوانها"، ردت إيران بضربات جوية ضد إسرائيل، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية.وخلافا لتصريحات ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن إيران اقتربت من امتلاك سلاح نووي، خلصت أجهزة الاستخبارات الأمريكية إلى أن إيران لم تكن تسعى بنشاط لتصنيع سلاح نووي على الأقل في الوقت الحالي، بل كانت بعيدة بمقدار 3 سنوات عن هذا الهدف، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر مطلعة.

https://sarabic.ae/20250626/ماكرون-يدعو-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-لاستئناف-عملها-في-إيران-1102072750.html

https://sarabic.ae/20250625/مديرة-الاستخبارات-الوطنية-الأمريكية-إيران-تضطر-لبناء-منشآتها-النووية-الثلاث-من-الصفر-1102066660.html

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