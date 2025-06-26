https://sarabic.ae/20250626/الشرطة-تقبض-على-حكم-وسط-مباراة-في-البرازيل-فيديو-1102086878.html
الشرطة تقبض على حكم وسط مباراة في البرازيل... فيديو
الشرطة تقبض على حكم وسط مباراة في البرازيل... فيديو
سبوتنيك عربي
ألقت الشرطة البرازيلية القبض على حكم كرة قدم وسط مباراة، واقتادته مكبل اليدين وسط ذهول اللاعبين والمشجعين. 26.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-26T12:35+0000
2025-06-26T12:35+0000
2025-06-26T12:35+0000
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ونشرت وسائل الإعلام ومواقع تواصل الاجتماعي لقطات مصوّرة للحظة توقيف إديرسون كارلوس دا سيلفا، الحكم البرازيلي البالغ من العمر 38 عاما، خلال مباراة للهواة في مدينة غواروجا، بتهمة تورطه في شبكة لتجارة المخدرات.ويظهر من أحد الفيديوهات المتداولة للحكم شوهد إديرسون دا سيلفا، قبل لحظات من إلقاء القبض عليه، وهو يركض نحو أحد اللاعبين لإشهار بطاقة صفراء في وجهه خلال المباراة.وفي الوقت الذي ظهره فيه الحكم موجَّهًا نحو خط التماس، اقتحم رجال الشرطة الملعب وهم يرتدون سترات واقية من الرصاص.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار البرازيل , الأخبار, نادي الفيديو
أخبار البرازيل , الأخبار, نادي الفيديو
الشرطة تقبض على حكم وسط مباراة في البرازيل... فيديو
ألقت الشرطة البرازيلية القبض على حكم كرة قدم وسط مباراة، واقتادته مكبل اليدين وسط ذهول اللاعبين والمشجعين.
ونشرت وسائل الإعلام ومواقع تواصل الاجتماعي لقطات مصوّرة للحظة توقيف إديرسون كارلوس دا سيلفا، الحكم البرازيلي البالغ من العمر 38 عاما، خلال مباراة للهواة في مدينة غواروجا، بتهمة تورطه في شبكة لتجارة المخدرات.
ويظهر من أحد الفيديوهات المتداولة للحكم شوهد إديرسون دا سيلفا، قبل لحظات من إلقاء القبض عليه، وهو يركض نحو أحد اللاعبين لإشهار بطاقة صفراء
في وجهه خلال المباراة.
وفي الوقت الذي ظهره فيه الحكم موجَّهًا نحو خط التماس، اقتحم رجال الشرطة الملعب وهم يرتدون سترات واقية من الرصاص.