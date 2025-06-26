https://sarabic.ae/20250626/الضباب-يبتلع-برج-إيفل-بظرف-ثوان-معدودة-فيديو-1102077810.html
الضباب "يبتلع" برج إيفل بظرف ثوان معدودة... فيديو
الضباب "يبتلع" برج إيفل بظرف ثوان معدودة... فيديو
سبوتنيك عربي
يعتبر برج إيفل أهم معلم دون منازع في فرنسا برمتها، وفي العاصمة باريس على وجه الخصوص، حيث يعتبر الأيقونة التي تعرّف "مدينة النور". 26.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-26T08:20+0000
2025-06-26T08:20+0000
2025-06-26T08:20+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1a/1102077645_0:340:614:685_1920x0_80_0_0_15af105e67be33030da071669b2c37ff.png
وفي لحظة مذهلة، اختفى برج "إيفل" عن الأنظار تحت سحب كثيفة وأمطار غزيرة، بعد أن ضربت عاصفة مفاجئة العاصمة الفرنسية باريس.العاصفة جاءت عقب موجة حر شديدة بلغت فيها درجات الحرارة 36 درجة مئوية.مشهد مخيف لشاحنة "معلقة" في الهواء بعد انهيار جسر في الصين... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1a/1102077645_0:282:614:743_1920x0_80_0_0_690fd64753107f50192a58461d21a3c2.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
الضباب "يبتلع" برج إيفل بظرف ثوان معدودة... فيديو
يعتبر برج إيفل أهم معلم دون منازع في فرنسا برمتها، وفي العاصمة باريس على وجه الخصوص، حيث يعتبر الأيقونة التي تعرّف "مدينة النور".
وفي لحظة مذهلة، اختفى برج "إيفل" عن الأنظار تحت سحب كثيفة وأمطار غزيرة، بعد أن ضربت عاصفة مفاجئة العاصمة الفرنسية باريس.
العاصفة جاءت عقب موجة حر شديدة بلغت فيها درجات الحرارة 36 درجة مئوية.