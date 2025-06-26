الضباب "يبتلع" برج إيفل بظرف ثوان معدودة... فيديو

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:49 GMT
11 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
حزمة من الابتكارات التقنية الحديثة ستُطبق للمرة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025
09:31 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
16:03 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبيرة: دعوة "بريكس" لإخلاء الشرق الأوسط من النووي يعزز دورها في الأمن
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على منطقة الخليج والموقف الأمريكي من إيران عقب وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
تمديد رئاسة عاصيمي غويتا رئيسا لمالي لخمس سنوات أخرى قابلة للتجديد بدون انتخابات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على منطقة الخليج والموقف الأمريكي من إيران عقب وقف إطلاق النار
16:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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https://sarabic.ae/20250626/الضباب-يبتلع-برج-إيفل-بظرف-ثوان-معدودة-فيديو-1102077810.html
الضباب "يبتلع" برج إيفل بظرف ثوان معدودة... فيديو
الضباب "يبتلع" برج إيفل بظرف ثوان معدودة... فيديو
سبوتنيك عربي
يعتبر برج إيفل أهم معلم دون منازع في فرنسا برمتها، وفي العاصمة باريس على وجه الخصوص، حيث يعتبر الأيقونة التي تعرّف "مدينة النور". 26.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-26T08:20+0000
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مجتمع
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وفي لحظة مذهلة، اختفى برج "إيفل" عن الأنظار تحت سحب كثيفة وأمطار غزيرة، بعد أن ضربت عاصفة مفاجئة العاصمة الفرنسية باريس.العاصفة جاءت عقب موجة حر شديدة بلغت فيها درجات الحرارة 36 درجة مئوية.​مشهد مخيف لشاحنة "معلقة" في الهواء بعد انهيار جسر في الصين... فيديو
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نادي الفيديو

الضباب "يبتلع" برج إيفل بظرف ثوان معدودة... فيديو

08:20 GMT 26.06.2025
© Photo / Social Media Imagesالضباب يبتلع برج إيفل
الضباب يبتلع برج إيفل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
© Photo / Social Media Images
تابعنا عبر
يعتبر برج إيفل أهم معلم دون منازع في فرنسا برمتها، وفي العاصمة باريس على وجه الخصوص، حيث يعتبر الأيقونة التي تعرّف "مدينة النور".
وفي لحظة مذهلة، اختفى برج "إيفل" عن الأنظار تحت سحب كثيفة وأمطار غزيرة، بعد أن ضربت عاصفة مفاجئة العاصمة الفرنسية باريس.
العاصفة جاءت عقب موجة حر شديدة بلغت فيها درجات الحرارة 36 درجة مئوية.​
مشهد مخيف لشاحنة "معلقة" في الهواء بعد انهيار جسر في الصين... فيديو
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