https://sarabic.ae/20250626/النصر-السعودي-يجدد-تعاقده-مع-رونالدو-صور-1102096351.html

"النصر" السعودي يجدد تعاقده مع رونالدو.. صور

"النصر" السعودي يجدد تعاقده مع رونالدو.. صور

سبوتنيك عربي

أعلن نادي "النصر" السعودي، الخميس، تمديد عقد نجم كرة القدم، كريستيانو رونالدو، حتى عام 2027، لينهي بذلك الجدل حول مستقبله بعد نهاية الموسم الحالي. 26.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-26T14:11+0000

2025-06-26T14:11+0000

2025-06-26T14:11+0000

مجتمع

لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

نادي النصر السعودي

السعودية

أخبار كرة القدم

رياضة

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وجاء الإعلان عبر منشور على منصة"إكس" أكد فيه النادي بقاء رونالدو، البالغ من العمر 40 عاما، والذي ظهر في فيديو ترويجي قائلا: "النصر للأبد".ونشر رونالدو صورة من تجديد تعاقده مع "النصر" السعودي، وكتب معها: "لقد بدأ فصلا جديدا، نفس الشغف، نفس الحلم، فلنصنع التاريخ معا".وكان كريستيانو رونالدو انضم لنادي "النصر" في 2023، وساهم في تعزيز مكانة الدوري السعودي عالميًا، لكنه لم يحقق أي لقب محلي أو قاري رغم تصدره قائمة هدافي الدوري بـ25 هدفا. ويعد استمرار رونالدو جزءا من استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، الداعم الرئيسي لكرة القدم السعودية، لاستقطاب نجوم العالم استعدادًا لاستضافة مونديال 2034. وسبق أن لمح نجم كرة القدم البرتغالي، إلى اعتزال محتمل في "النصر" السعودي، الذي يحظى بشعبية بين أفراد العائلة المالكة السعودية.

https://sarabic.ae/20250609/رونالدو-يحسم-الجدل-حول-مستقبله-مع-النصر-السعودي-1101488760.html

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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, السعودية, أخبار كرة القدم, رياضة