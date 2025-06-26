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بعد تصريح كايا كالاس... كندا تكشف موقفها من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
بعد تصريح كايا كالاس... كندا تكشف موقفها من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
كشف رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، موقف بلاده من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الفترة المقبلة. 26.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-26T05:57+0000
2025-06-26T05:57+0000
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ونقلت صحيفة غربية، اليوم الخميس، عن كارني أن فكرة انضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي ليست مطروحة للنقاش، ولا تندرج ضمن أولويات بلاده الاستراتيجية.وجاء تصريح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ردا على تعليقات أدلت بها رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس، خلال مقابلة مع صحيفة غربية، حين ألمحت إلى إمكانية مناقشة الفكرة.وقالت كالاس: "رغم أن كندا لا تقع في أوروبا، فإنها تجاور الاتحاد الأوروبي عبر القطب الشمالي".ويذكر أن مارك كارني قد قال في مؤتمر صحفي عقده في مدينة لاهاي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو": "الإجابة المختصرة هي: لا، هذا ليس ضمن نوايانا، ولسنا بصدد السير في هذا الاتجاه".ويشار إلى أن قمة "الناتو" الحالية عقدت في مدينة لاهاي بهولندا يومي الـ24 والـ25 من يونيو/حزيران الجاري، وقد نتج عنها التزام الدول الأعضاء برفع إنفاقها الدفاعي ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة بحلول عام 2035.وشدد البيان الختامي للقمة على أن هذا القرار يعكس فاعلية الضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على شركاء الحلف، لدفعهم إلى تعزيز مساهماتهم الدفاعية.
https://sarabic.ae/20250620/بوتين-خسائر-الاتحاد-الأوروبي-جراء-التخلي-عن-الغاز-الروسي-بلغت-200-مليار-يورو-1101889834.html
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أخبار كندا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الناتو, أخبار العالم الآن, العالم

بعد تصريح كايا كالاس... كندا تكشف موقفها من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

05:57 GMT 26.06.2025
© AP Photo / Justin Tallisالزعيم الجديد للحزب الليبرالي الحاكم في كندا، رئيس الوزراء مارك كارني
الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الحاكم في كندا، رئيس الوزراء مارك كارني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Justin Tallis
تابعنا عبر
كشف رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، موقف بلاده من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الفترة المقبلة.
ونقلت صحيفة غربية، اليوم الخميس، عن كارني أن فكرة انضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي ليست مطروحة للنقاش، ولا تندرج ضمن أولويات بلاده الاستراتيجية.
وجاء تصريح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ردا على تعليقات أدلت بها رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس، خلال مقابلة مع صحيفة غربية، حين ألمحت إلى إمكانية مناقشة الفكرة.
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بوتين: خسائر الاتحاد الأوروبي جراء التخلي عن الغاز الروسي بلغت 200 مليار يورو
20 يونيو, 17:50 GMT
وقالت كالاس: "رغم أن كندا لا تقع في أوروبا، فإنها تجاور الاتحاد الأوروبي عبر القطب الشمالي".
ويذكر أن مارك كارني قد قال في مؤتمر صحفي عقده في مدينة لاهاي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو": "الإجابة المختصرة هي: لا، هذا ليس ضمن نوايانا، ولسنا بصدد السير في هذا الاتجاه".
ويشار إلى أن قمة "الناتو" الحالية عقدت في مدينة لاهاي بهولندا يومي الـ24 والـ25 من يونيو/حزيران الجاري، وقد نتج عنها التزام الدول الأعضاء برفع إنفاقها الدفاعي ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة بحلول عام 2035.
وشدد البيان الختامي للقمة على أن هذا القرار يعكس فاعلية الضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على شركاء الحلف، لدفعهم إلى تعزيز مساهماتهم الدفاعية.
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