https://sarabic.ae/20250626/بعد-تصريح-كايا-كالاس-كندا-تكشف-موقفها-من-الانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1102074229.html

بعد تصريح كايا كالاس... كندا تكشف موقفها من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

بعد تصريح كايا كالاس... كندا تكشف موقفها من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

سبوتنيك عربي

كشف رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، موقف بلاده من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الفترة المقبلة. 26.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-26T05:57+0000

2025-06-26T05:57+0000

2025-06-26T05:57+0000

أخبار كندا

أخبار الاتحاد الأوروبي

الناتو

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098540770_0:56:3072:1784_1920x0_80_0_0_d4d66887112c2ac1dd37fb302332e14d.jpg

ونقلت صحيفة غربية، اليوم الخميس، عن كارني أن فكرة انضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي ليست مطروحة للنقاش، ولا تندرج ضمن أولويات بلاده الاستراتيجية.وجاء تصريح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ردا على تعليقات أدلت بها رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس، خلال مقابلة مع صحيفة غربية، حين ألمحت إلى إمكانية مناقشة الفكرة.وقالت كالاس: "رغم أن كندا لا تقع في أوروبا، فإنها تجاور الاتحاد الأوروبي عبر القطب الشمالي".ويذكر أن مارك كارني قد قال في مؤتمر صحفي عقده في مدينة لاهاي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو": "الإجابة المختصرة هي: لا، هذا ليس ضمن نوايانا، ولسنا بصدد السير في هذا الاتجاه".ويشار إلى أن قمة "الناتو" الحالية عقدت في مدينة لاهاي بهولندا يومي الـ24 والـ25 من يونيو/حزيران الجاري، وقد نتج عنها التزام الدول الأعضاء برفع إنفاقها الدفاعي ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة بحلول عام 2035.وشدد البيان الختامي للقمة على أن هذا القرار يعكس فاعلية الضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على شركاء الحلف، لدفعهم إلى تعزيز مساهماتهم الدفاعية.

https://sarabic.ae/20250620/بوتين-خسائر-الاتحاد-الأوروبي-جراء-التخلي-عن-الغاز-الروسي-بلغت-200-مليار-يورو-1101889834.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار كندا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الناتو, أخبار العالم الآن, العالم