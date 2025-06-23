https://sarabic.ae/20250623/رئيس-الوزراء-الياباني-يلغي-مشاركته-بقمة-حلف-الناتو-في-لاهاي-1101950017.html
رئيس الوزراء الياباني يلغي مشاركته بقمة حلف الناتو في لاهاي
رئيس الوزراء الياباني يلغي مشاركته بقمة حلف الناتو في لاهاي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام يابانية، نقلًا عن مصادر مطّلعة، أن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، وافق على إلغاء مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي. 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T08:08+0000
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الناتو
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ونقلت وكالة "كيودو" للأنباء، عن متحدث باسم الحكومة، أن رئيس الوزراء الياباني، يعتزم إلغاء مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقررة في لاهاي، يومي 24 و25 يونيو/ حزيران الجاري.ومن المحتمل أن يمثّل اليابان في القمة وزير الخارجية تاكيشي إيوايا، بدلًا من إيشيبا.وفي وقت سابق، أعلن إيشيبا عن خططه لحضور قمة حلف شمال الأطلسي، خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة "مجموعة السبع" في كندا.وفي حال إلغاء زيارة رئيس الحكومة اليابانية إلى هولندا، ستكون هذه هي المرة الأولى منذ عام 2022، التي يتغيب فيها زعيم ياباني عن قمة حلف شمال الأطلسي.وفي 21 يونيو/ حزيران الجاري، أفادت مجلة "بوليتيكو"، أن قمة الناتو المقبلة لن تتضمن جلسة بشأن أوكرانيا. يُشار إلى أن قرار اختصار جدول الأعمال جاء نتيجة لانسحاب ترامب، من اعمال قمة "مجموعة السبع" مبكرًا.الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للحوار مع الغرب ولكن فقط إذا تخلى عن سياسة المواجهةبوتين: أسطورة أن روسيا تخطط لمهاجمة أوروبا "كذبة فاضحة" و"هراء تام"
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العالم, الناتو
رئيس الوزراء الياباني يلغي مشاركته بقمة حلف الناتو في لاهاي
أفادت وسائل إعلام يابانية، نقلًا عن مصادر مطّلعة، أن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، وافق على إلغاء مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي.
ونقلت وكالة "كيودو" للأنباء، عن متحدث باسم الحكومة، أن رئيس الوزراء الياباني، يعتزم إلغاء مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقررة في لاهاي، يومي 24 و25 يونيو/ حزيران الجاري.
بدورها، أفادت قناة " إن إتش كي" التلفزيونية، نقلاً عن مصادر، أن رئيس الوزراء الياباني، قرر إلغاء زيارته إلى هولندا، بسبب توتر الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية، والتي أدت إلى تفاقم الوضع في المنطقة.
ومن المحتمل أن يمثّل اليابان في القمة وزير الخارجية تاكيشي إيوايا، بدلًا من إيشيبا.
وذكرت مصادر أن القرار ربما يكون قد اتخذ بسبب احتمال غياب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، الذي تمت دعوة بلاده كدولة شريكة مثل اليابان.
وفي وقت سابق، أعلن إيشيبا عن خططه لحضور قمة حلف شمال الأطلسي، خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة "مجموعة السبع" في كندا.
وفي حال إلغاء زيارة رئيس الحكومة اليابانية إلى هولندا، ستكون هذه هي المرة الأولى منذ عام 2022، التي يتغيب فيها زعيم ياباني عن قمة حلف شمال الأطلسي.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ذكرت صحيفة "نيكي"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم لقاء زعماء اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي.
وفي 21 يونيو/ حزيران الجاري، أفادت مجلة "بوليتيكو"، أن قمة الناتو المقبلة لن تتضمن جلسة بشأن أوكرانيا. يُشار إلى أن قرار اختصار جدول الأعمال جاء نتيجة لانسحاب ترامب، من اعمال قمة "مجموعة السبع" مبكرًا.