https://sarabic.ae/20250626/تغيير-كسوة-الكعبة-المشرفة-بمناسبة-العام-الهجري-الجديد-فيديو-1102087601.html
تغيير كسوة الكعبة المشرفة بمناسبة العام الهجري الجديد... فيديو
تغيير كسوة الكعبة المشرفة بمناسبة العام الهجري الجديد... فيديو
سبوتنيك عربي
أتمّت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الخميس، مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة، كما جرت العادة السنوية، احتفالا بقدوم العام... 26.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-26T12:43+0000
2025-06-26T12:43+0000
2025-06-26T12:43+0000
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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تولى فريق فني متخصص من مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة مهام إزالة الكسوة القديمة، وتركيب الجديدة، وتثبيتها بإحكام على أركان الكعبة وسطحها.وتزدان الكسوة بـ 47 قطعة حريرية منقوشة تغطي كامل الكعبة، وتزينها 16 قطعة من الحزام المثبت في أعلاها، و7 زخارف أسفل الحزام، و5 قطع لستارة الباب، و17 قنديلاً، إضافة إلى زخرفتين جانبيتين، وقطعتين من الكينارات، و4 صمديات، وقطعة زخرفية تمثل الميزاب.هذه الطقوس السنوية تجسد مكانة الكعبة المشرفة في قلوب المسلمين، وتعكس الجهود المبذولة لصيانة قدسيتها ورمزيتها في العالم الإسلامي.
https://sarabic.ae/20240613/جولة-لـسبوتنيك-داخل-مصنع-كسوة-الكعبة-صور-1089828262.html
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السعودية, العالم العربي, نادي الفيديو
السعودية, العالم العربي, نادي الفيديو
تغيير كسوة الكعبة المشرفة بمناسبة العام الهجري الجديد... فيديو
أتمّت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الخميس، مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة، كما جرت العادة السنوية، احتفالا بقدوم العام الهجري الجديد.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تولى فريق فني متخصص من مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة مهام إزالة الكسوة القديمة، وتركيب الجديدة، وتثبيتها بإحكام على أركان الكعبة وسطحها.
الكسوة الجديدة يبلغ وزنها الإجمالي نحو 1415 كيلوغراما، ترتفع 14 مترا، وتتكون من أربعة جوانب منفصلة إضافة إلى ستارة باب الكعبة.
وقد استخدم في صناعتها ما يقارب 825 كيلوغراما من الحرير الطبيعي المصبوغ باللون الأسود داخل المجمع، بالإضافة إلى 120 كيلوغراما من أسلاك الفضة المطلية بالذهب، و60 كيلوغراما من الفضة الخالصة، إلى جانب 410 كيلوغرامات من القطن الخام.
وتزدان الكسوة بـ 47 قطعة حريرية منقوشة تغطي كامل الكعبة، وتزينها 16 قطعة من الحزام المثبت في أعلاها، و7 زخارف أسفل الحزام، و5 قطع لستارة الباب، و17 قنديلاً، إضافة إلى زخرفتين جانبيتين، وقطعتين من الكينارات، و4 صمديات، وقطعة زخرفية تمثل الميزاب.
هذه الطقوس السنوية تجسد مكانة الكعبة المشرفة
في قلوب المسلمين، وتعكس الجهود المبذولة لصيانة قدسيتها ورمزيتها في العالم الإسلامي.