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لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
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عرب بوينت بودكاست
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:32 GMT
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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نبض افريقيا
تمديد رئاسة عاصيمي غويتا رئيسا لمالي لخمس سنوات أخرى قابلة للتجديد بدون انتخابات
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عرب بوينت بودكاست
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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خبير: الشرق الأوسط قادم على هدنة مؤقتة إلا أن الحروب الأمنية والإلكترونية والاقتصادية ستستمر
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ملفات ساخنة
ماذا بعد تعليق البرلمان الإيراني التعاون مع وكالة الطاقة الذرية؟
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دولة عربية تكشف عن جيل جديد من المعدات العسكرية
دولة عربية تكشف عن جيل جديد من المعدات العسكرية
سبوتنيك عربي
كشف جيش دولة عربية، خلال الأسبوع الحالي، عن مجموعة من الأسلحة والمعدات العسكرية الجديدة. 26.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-26T15:42+0000
2025-06-26T15:42+0000
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وفي جناح وزارة الدفاع الجزائرية، استعرض الجيش الجزائري، خلال مشاركته في "معرض الجزائر العاصمة الدولي" الذي افتتح يوم الإثنين الماضي، مسدسا رشاشا صُنع بالكامل في الجزائر من قبل المؤسسة الميكانيكية بخنشلة، و"الموجه لقوات الأمن والجيش والقوات شبه العسكرية"، إلى جانب مدفع مضاد للطيران وبندقية صيد.وحضر افتتاح المعرض الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وكبار المسؤولين، وبمشاركة سلطنة عُمان كضيف شرف، وفقا لموقع "أخبار شمال أفريقيا".واطلع تبون على تقنيات عسكرية جديدة، أبرزها زورق هجومي وقاطرة بحرية، وأعلن وقف استيراد كرات الطحن المستخدمة صناعيا، كما أمر بتنظيم استيراد الألياف البصرية بموافقة الجيش. ويعرض الجيش الجزائري في معرض "الجزائر العاصمة الدولي" منتجات متنوعة ضمن استراتيجية الاكتفاء الذاتي، تشمل الأسلحة الخفيفة والذخائر والمدرعات والمركبات العسكرية، من بينها شاحنات تكتيكية بالتعاون مع "مرسيدس بنز"، وزوارق هجومية، إلى جانب تحديث وصيانة معدات الطيران والدبابات.
https://sarabic.ae/20250401/الجيش-الجزائري-يسقط-طائرة-استطلاع-مسيرة-مسلحة-بعد-انتهاكها-المجال-الجوي-1099145105.html
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الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, سلطنة عمان
الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, سلطنة عمان

دولة عربية تكشف عن جيل جديد من المعدات العسكرية

15:42 GMT 26.06.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصوررشاش
رشاش - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
رشاش
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كشف جيش دولة عربية، خلال الأسبوع الحالي، عن مجموعة من الأسلحة والمعدات العسكرية الجديدة.
وفي جناح وزارة الدفاع الجزائرية، استعرض الجيش الجزائري، خلال مشاركته في "معرض الجزائر العاصمة الدولي" الذي افتتح يوم الإثنين الماضي، مسدسا رشاشا صُنع بالكامل في الجزائر من قبل المؤسسة الميكانيكية بخنشلة، و"الموجه لقوات الأمن والجيش والقوات شبه العسكرية"، إلى جانب مدفع مضاد للطيران وبندقية صيد.
وحضر افتتاح المعرض الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وكبار المسؤولين، وبمشاركة سلطنة عُمان كضيف شرف، وفقا لموقع "أخبار شمال أفريقيا".
طائرة مسيرة - درون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
الجيش الجزائري يسقط "طائرة استطلاع مسيرة مسلحة" بعد انتهاكها المجال الجوي
1 أبريل, 18:35 GMT
واطلع تبون على تقنيات عسكرية جديدة، أبرزها زورق هجومي وقاطرة بحرية، وأعلن وقف استيراد كرات الطحن المستخدمة صناعيا، كما أمر بتنظيم استيراد الألياف البصرية بموافقة الجيش.
ويعرض الجيش الجزائري في معرض "الجزائر العاصمة الدولي" منتجات متنوعة ضمن استراتيجية الاكتفاء الذاتي، تشمل الأسلحة الخفيفة والذخائر والمدرعات والمركبات العسكرية، من بينها شاحنات تكتيكية بالتعاون مع "مرسيدس بنز"، وزوارق هجومية، إلى جانب تحديث وصيانة معدات الطيران والدبابات.
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