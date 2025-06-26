https://sarabic.ae/20250626/دولة-عربية-تكشف-عن-جيل-جديد-من-المعدات-العسكرية-1102103887.html
دولة عربية تكشف عن جيل جديد من المعدات العسكرية
دولة عربية تكشف عن جيل جديد من المعدات العسكرية
سبوتنيك عربي
كشف جيش دولة عربية، خلال الأسبوع الحالي، عن مجموعة من الأسلحة والمعدات العسكرية الجديدة. 26.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-26T15:42+0000
2025-06-26T15:42+0000
2025-06-26T15:42+0000
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وفي جناح وزارة الدفاع الجزائرية، استعرض الجيش الجزائري، خلال مشاركته في "معرض الجزائر العاصمة الدولي" الذي افتتح يوم الإثنين الماضي، مسدسا رشاشا صُنع بالكامل في الجزائر من قبل المؤسسة الميكانيكية بخنشلة، و"الموجه لقوات الأمن والجيش والقوات شبه العسكرية"، إلى جانب مدفع مضاد للطيران وبندقية صيد.وحضر افتتاح المعرض الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وكبار المسؤولين، وبمشاركة سلطنة عُمان كضيف شرف، وفقا لموقع "أخبار شمال أفريقيا".واطلع تبون على تقنيات عسكرية جديدة، أبرزها زورق هجومي وقاطرة بحرية، وأعلن وقف استيراد كرات الطحن المستخدمة صناعيا، كما أمر بتنظيم استيراد الألياف البصرية بموافقة الجيش. ويعرض الجيش الجزائري في معرض "الجزائر العاصمة الدولي" منتجات متنوعة ضمن استراتيجية الاكتفاء الذاتي، تشمل الأسلحة الخفيفة والذخائر والمدرعات والمركبات العسكرية، من بينها شاحنات تكتيكية بالتعاون مع "مرسيدس بنز"، وزوارق هجومية، إلى جانب تحديث وصيانة معدات الطيران والدبابات.
https://sarabic.ae/20250401/الجيش-الجزائري-يسقط-طائرة-استطلاع-مسيرة-مسلحة-بعد-انتهاكها-المجال-الجوي-1099145105.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, سلطنة عمان
الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, سلطنة عمان
دولة عربية تكشف عن جيل جديد من المعدات العسكرية
كشف جيش دولة عربية، خلال الأسبوع الحالي، عن مجموعة من الأسلحة والمعدات العسكرية الجديدة.
وفي جناح وزارة الدفاع الجزائرية، استعرض الجيش الجزائري، خلال مشاركته في "معرض الجزائر العاصمة الدولي" الذي افتتح يوم الإثنين الماضي، مسدسا رشاشا صُنع بالكامل في الجزائر من قبل المؤسسة الميكانيكية بخنشلة، و"الموجه لقوات الأمن والجيش والقوات شبه العسكرية"، إلى جانب مدفع مضاد للطيران وبندقية صيد.
وحضر افتتاح المعرض الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وكبار المسؤولين، وبمشاركة سلطنة عُمان كضيف شرف، وفقا لموقع
"أخبار شمال أفريقيا".
واطلع تبون على تقنيات عسكرية جديدة، أبرزها زورق هجومي وقاطرة بحرية، وأعلن وقف استيراد كرات الطحن المستخدمة صناعيا، كما أمر بتنظيم استيراد الألياف البصرية بموافقة الجيش.
ويعرض الجيش الجزائري في معرض "الجزائر العاصمة الدولي" منتجات متنوعة ضمن استراتيجية الاكتفاء الذاتي، تشمل الأسلحة الخفيفة والذخائر والمدرعات والمركبات العسكرية، من بينها شاحنات تكتيكية بالتعاون مع "مرسيدس بنز"، وزوارق هجومية، إلى جانب تحديث وصيانة معدات الطيران والدبابات.