https://sarabic.ae/20250626/مؤتمر-صحفي-لوزير-الخارجية-الروسي-مع-نظيره-اللاوسي-فيديو-1102082931.html

لافروف: روسيا مهتمة بتعزيز التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية... فيديو

لافروف: روسيا مهتمة بتعزيز التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية... فيديو

سبوتنيك عربي

ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللاوسي ثونغسافان فومفيهان، اليوم الخميس، أن روسيا مهتمة بتعزيز التعاون بين إيران والوكالة... 26.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-26T11:05+0000

2025-06-26T11:05+0000

2025-06-26T11:30+0000

روسيا

العالم

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وأضاف وزير الخارجية الروسي خلال المؤتمر الصحفي، أن "نظام منع الانتشار النووي عانى من تصرفات إسرائيل والولايات المتحدة في الشرق الأوسط".ووفقا لوزير الخارجية الروسي، فإن "روسيا مهتمة باستمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أن روسيا تلاحظ أن إيران والولايات المتحدة تريدان تحويل الأزمة إلى قناة سياسية".وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير خارجية لاوس، ثونغسافان فومفيهان: "نحن مهتمون بمواصلة إيران تعاونها مع الوكالة. ونهتم باحترام الجميع للتصريحات المتكررة للمرشد الأعلى الإيراني، بأن إيران لا تملك ولن تملك أي خطط لإنتاج أسلحة نووية". وصادق البرلمان الإيراني، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يدعو لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية في البلاد.وقال عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، إن "البرلمان صادق على قرار وقف تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة"، مضيفًا: "سيتم تحويل قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه".ومن جهته، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، إن "اللجنة صادقت على تفاصيل مشروع قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مضيفًا: "سنرد بحزم في حال أقدم العدو الإسرائيلي على أي عدوان".

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الأخبار

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لافروف ووزير خارجية لاوس يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا في موسكو عقب المحادثات سبوتنيك عربي لافروف ووزير خارجية لاوس يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا في موسكو عقب المحادثات 2025-06-26T11:05+0000 true PT29M55S

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