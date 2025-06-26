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بوتين يشارك في المنتدى الاقتصادي الأوراسي في مينسك
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لافروف: روسيا مهتمة بتعزيز التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية... فيديو
لافروف: روسيا مهتمة بتعزيز التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية... فيديو
سبوتنيك عربي
ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللاوسي ثونغسافان فومفيهان، اليوم الخميس، أن روسيا مهتمة بتعزيز التعاون بين إيران والوكالة... 26.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-26T11:05+0000
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وأضاف وزير الخارجية الروسي خلال المؤتمر الصحفي، أن "نظام منع الانتشار النووي عانى من تصرفات إسرائيل والولايات المتحدة في الشرق الأوسط".ووفقا لوزير الخارجية الروسي، فإن "روسيا مهتمة باستمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أن روسيا تلاحظ أن إيران والولايات المتحدة تريدان تحويل الأزمة إلى قناة سياسية".وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير خارجية لاوس، ثونغسافان فومفيهان: "نحن مهتمون بمواصلة إيران تعاونها مع الوكالة. ونهتم باحترام الجميع للتصريحات المتكررة للمرشد الأعلى الإيراني، بأن إيران لا تملك ولن تملك أي خطط لإنتاج أسلحة نووية". وصادق البرلمان الإيراني، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يدعو لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية في البلاد.وقال عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، إن "البرلمان صادق على قرار وقف تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة"، مضيفًا: "سيتم تحويل قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه".ومن جهته، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، إن "اللجنة صادقت على تفاصيل مشروع قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مضيفًا: "سنرد بحزم في حال أقدم العدو الإسرائيلي على أي عدوان".
https://sarabic.ae/20250626/خامنئي-يرد-على-ترامب-مواقعنا-النووية-لم-تتعطل-وألحقنا-ضررا-كبيرا-بقاعدة-العديد-في-قطر-1102081205.html
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لافروف ووزير خارجية لاوس يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا في موسكو عقب المحادثات
سبوتنيك عربي
لافروف ووزير خارجية لاوس يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا في موسكو عقب المحادثات
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روسيا, العالم

لافروف: روسيا مهتمة بتعزيز التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية... فيديو

11:05 GMT 26.06.2025 (تم التحديث: 11:30 GMT 26.06.2025)
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره اللاوسي ثونغسافان فومفيهان
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره اللاوسي ثونغسافان فومفيهان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
© Sputnik . Maksim Blinov
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ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللاوسي ثونغسافان فومفيهان، اليوم الخميس، أن روسيا مهتمة بتعزيز التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف وزير الخارجية الروسي خلال المؤتمر الصحفي، أن "نظام منع الانتشار النووي عانى من تصرفات إسرائيل والولايات المتحدة في الشرق الأوسط".

ووفقا لوزير الخارجية الروسي، فإن "قرار الناتو بزيادة الإنفاق الدفاعي لن يكون له تأثير كبير على أمن روسيا".

© Ruptly
ووفقا لوزير الخارجية الروسي، فإن "روسيا مهتمة باستمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أن روسيا تلاحظ أن إيران والولايات المتحدة تريدان تحويل الأزمة إلى قناة سياسية".
وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير خارجية لاوس، ثونغسافان فومفيهان: "نحن مهتمون بمواصلة إيران تعاونها مع الوكالة. ونهتم باحترام الجميع للتصريحات المتكررة للمرشد الأعلى الإيراني، بأن إيران لا تملك ولن تملك أي خطط لإنتاج أسلحة نووية".
وكما أشار لافروف، فإن قرار البرلمان الإيراني بإنهاء تعاون البلاد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو قرار استشاري بطبيعته للسلطة التنفيذية.
وصادق البرلمان الإيراني، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يدعو لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية في البلاد.
المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
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وقال عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، إن "البرلمان صادق على قرار وقف تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة"، مضيفًا: "سيتم تحويل قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه".
كما أشار سليمي إلى أن "البرلمان حدد في قراراته عقوبة لأولئك الذين يسمحون بدخول موظفي الوكالة إلى البلاد".
ومن جهته، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، إن "اللجنة صادقت على تفاصيل مشروع قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مضيفًا: "سنرد بحزم في حال أقدم العدو الإسرائيلي على أي عدوان".
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