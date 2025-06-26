https://sarabic.ae/20250626/ما-حقيقة-عمليات-الهدم-القسري-والتهجير-العرقي-للمواطنين-في-ولاية-الجزيرة-السودانية-1102111859.html

ما حقيقة عمليات الهدم القسري والتهجير العرقي للمواطنين في ولاية الجزيرة السودانية؟.. صور

ما حقيقة عمليات الهدم القسري والتهجير العرقي للمواطنين في ولاية الجزيرة السودانية؟.. صور

سبوتنيك عربي

رغم التضحيات التي تحملها الشعب السوداني بسبب الحرب، إلا أنه يتحمل انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية بلا ذنب، سوى أنه قرر البقاء في أرضه، التي يتناحر عليها طرفي... 26.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-26T20:29+0000

2025-06-26T20:29+0000

2025-06-26T20:29+0000

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وبحسب خبراء، فإن ما يجري في ولاية الجزيرة السودانية خلال الساعات الماضية يدخل في إطار التهجير القسري ويمكن اعتباره جرائم ضد الإنسانية.من جانبه، أدان التحالف السوداني للحقوق عمليات الهدم الجارية في ولاية الجزيرة، التي تنفذها سلطات الولاية التابعة للحكومة وتستهدف المنازل والمتاجر تحت ذريعة تطبيق القانون. وانطلقت الحملة أمس الأربعاء، عقب إصدار الهيئة التنفيذية لحماية الأراضي الحكومية، التابعة لوزارة التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة في الولاية، إشعارا رسميا قبل أيام للقيام بتلك العمليات.وقال البيان الذي أصدره التحالف: "رغم تقديم تلك الإجراءات على أساس أنها خطة عامة تستهدف إزالة التشوهات والسكن غير القانوني، إلا أن الأمر لم يسر بتلك الرؤية، وإنما تم تطبيقه بصورة انتقائية وعرقية، حيث استهدفت عمليات الهدم في المقام الأول مجتمعات من كردفان ودارفور والنيل الأزرق، والتي تواجه اليوم تهجيرا قسريا وفقدانا لمصادر الرزق، في ظل وضع إنساني كارثي قائم بالفعل".وأشار البيان، إلى أنه "في أعقاب استعادة الجيش السوداني السيطرة على ولاية الجزيرة مؤخرا، تصاعدت بشكل مقلق خطابات الكراهية والتحريض من قبل جماعات محلية تصف نفسها بـ"السكان الأصليين" للمنطقة، ودعت علنا إلى طرد الأشخاص القادمين من مناطق مهمشة تاريخيا، واتهمتهم بموالاة قوات الدعم السريع".وهنا، تبدو حملة الهدم، وفقا لبيان التحالف، وكأنها تخدم أجندة سياسية وعنصرية أكثر منها أهدافا إدارية، الأمر الذي يعمق الإقصاء والتمييز والعقاب الجماعي.انتهاكات صارخة بداية يقول الدكتور عادل عبد الباقي، رئيس منظمات المجتمع المدني السوداني: "الأزمة الإنسانية في السودان تواصل تفاقمها بسبب النزاع المستمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، حيث يواجه السكان تحديات متزايدة بسبب النزاع الدائر والحرب والظروف الاقتصادية الصعبة، وتشير التقارير إلى تزايد أعداد النازحين داخليًا، لا سيما بعد أحداث ولاية الجزيرة - الكنابي".وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "تدهور الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية وإمدادات الغذاء والمياه والبنية التحتية، أدى إلى أوضاع إنسانية متدهورة أثرت بشكل كبير على المدنيين في مختلف أنحاء البلاد".وتابع عبد الباقي: "في ظل هذه التحديات الكبيرة التي يعاني منها المدنيون، ظلت حكومة ولاية الجزيرة تمارس عنفا ممنهجا على سكان الولاية بعد عودتهم طوعًا، بحجة انتمائهم لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية، ما أدى إلى تهجير مئات الأسر من بيوتهم".وحمل رئيس تجمع منظمات المجتمع المدني حكومة بورتسودان مسؤولية ما تقوم به حكومة ولاية الجزيرة من تهجير المواطنين على أساس عرقي وقبلي لا يحترم الكرامة والإنسانية.ودعا عبد الباقي الجهات الإنسانية وجميع الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات دون عوائق، وضمان حماية المدنيين وفقا للمعايير الدولية والقوانين الإنسانية، مؤكدا على الحاجة الملحة لاستجابة دولية فعالة لدعم الجهود الإنسانية وتخفيف معاناة المتضررين من الشعب السوداني، والعمل على إيجاد حلول مستدامة للأزمة في ظل هذه المرحلة الحرجة.مشهد مؤلم من جانبه، يقول الدكتور جعفر محمدين، أمين عام مؤتمر الكنابي بولاية الجزيرة السودانية: "الانتهاكات التي ترتكب ضد المدنيين ليست قاصرة فقط على الجزيرة. خلال الساعات الماضية، تمت إزالة مدرسة قرية الخيرات بشرق النيل بولاية الخرطوم، في مشهد مؤلم يتكرر للمرة الثانية، حيث واصلت السلطات عمليات الإزالة بقرية الخيرات بشرق النيل، وتحركت قوة نظامية يوم 24 يونيو/ حزيران الجاري إلى القرية، وقامت بهدم ما تبقى من الملاجئ التي كانت تحمي الأطفال من حرارة الشمس، كما تم تدمير مدرسة القرية التي شُيدت بجهود الأهالي بشكل كامل، بما في ذلك الفصول والمقاعد والكتب داخلها".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "وفقًا لشهود عيان، فإن القوة النظامية التي نفذت عملية الهدم ضمت عشر عربات وآليتين ثقيلتين (كراكات)، انطلقت من مقر حكومة الولاية ونفذت عملية التدمير بشكل كامل".وتابع محمدين: "نحن في مؤتمر الكنابي ندين بشدة هذا الفعل الوحشي وغير الإنساني، ونعتبره اعتداء سافرا على المواطنين العزل، الذين يعانون أساسا من آثار الحرب وويلاتها. إن هذا السلوك الإجرامي يعكس تجاهلا تاما لأبسط حقوق الإنسان، ويظهر تمييزا صارخا قائما على اللون والعرق".قوى الظلام والردةوأشار أمين الكنابي إلى أن "ما يعرف بـ"حرب الكرامة" لم تكن سوى أداة لتصفية المواطن السوداني البسيط، وقد دفعت البلاد ثمنها غاليا، حيث قضت على آمال الشعب السوداني بعد ثورة ديسمبر/ كانون الأول المجيدة، وها هي قوى الظلام والردة تعيد البلاد إلى مربع القمع والتهجير بدلا من بناء مستقبل أفضل".وتوجه محمدين بنداء عاجل إلى كل المنظمات الدولية والإقليمية للضغط على حكومة الأمر الواقع في بورتسودان لوقف التهجير القسري، خاصة في مناطق الهامش التي تعاني من التهميش والعنف المستمر، والذي يُمارس على أساس عنصري.واندلعت الحرب في السودان يوم 15 أبريل/ نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من البلاد، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة مع تفاقم أزمة النزوح داخليًا وخارجيًا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم للقتال.

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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية