https://sarabic.ae/20250626/نتنياهو-حققنا-نصرا-كبيرا-سيفتح-الباب-لتوسيع-اتفاقيات-السلام-بشكل-دراماتيكي-1102106591.html

نتنياهو: حققنا نصرا كبيرا سيفتح الباب لتوسيع اتفاقيات السلام بشكل دراماتيكي

نتنياهو: حققنا نصرا كبيرا سيفتح الباب لتوسيع اتفاقيات السلام بشكل دراماتيكي

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن بلاده خاضت مواجهة قوية مع إيران، وحققت "نصرا عظيما"، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يتيح فرصة لتوسيع... 26.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-26T17:33+0000

2025-06-26T17:33+0000

2025-06-26T17:33+0000

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

إيران

أخبار إيران

العالم

تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل

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وأوضح نتنياهو في كلمة له، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل بجد على استغلال هذه الفرصة، بالتوازي مع جهود إطلاق سراح المحتجزين وهزيمة حركة "حماس" الفلسطينية.وأردف: "هناك فرصة سانحة لا ينبغي تفويتها، ولا يجوز إضاعة يوم واحد".وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يريد إنهاء الحرب في قطاع غزة، فضلا عن تعزيز اتفاقيات السلام بين إسرائيل والدول العربية، في أعقاب وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين تل أبيب وطهران. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار بينهما، وذلك عقب تصعيد عسكري متبادل بين البلدين دام نحو 12 يوما.وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وبعدما توعد المرشد الإيراني علي خامنئي، إسرائيل بأنها ستواجه "مصيرًا مريرًا ورهيبًا" ردا على "جريمتها وعدونها".وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.

https://sarabic.ae/20250209/بعد-الخلافات-الأخيرة-نتنياهو-يكشف-موعد-التطبيع-مع-السعودية-1097619715.html

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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, إيران, أخبار إيران, العالم, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل