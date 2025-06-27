https://sarabic.ae/20250627/بسرية-تامة-تنفيذ-حكم-الإعدام-بـقاتل-تويتر-في-اليابان-1102119301.html

بسرية تامة... تنفيذ حكم الإعدام بـ"قاتل تويتر" في اليابان

بسرية تامة... تنفيذ حكم الإعدام بـ"قاتل تويتر" في اليابان

سبوتنيك عربي

أقدمت اليابان، اليوم الجمعة، على إعدام مواطن قتل تسعة أشخاص بعد تواصله معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في أول تطبيق لعقوبة الإعدام في البلاد منذ ما يقرب من... 27.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-27T08:05+0000

2025-06-27T08:05+0000

2025-06-27T08:05+0000

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وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، أنه حُكم على تاكاهيرو شيرايشي، الملقب بـ"قاتل تويتر" بالإعدام لخنقه وتقطيعه ثماني نساء ورجل واحد في شقته بمدينة زاما في كاناجاوا بالقرب من طوكيو في العام 2017.ويعود لقب "قاتل تويتر" لتاكاهيرو شيرايشي، لأنه تواصل مع ضحاياه عبر منصة التواصل الاجتماعي التي تغير اسمها فيما بعد إلى "إكس".لم يكتف شيرايشي بقتل ضحاياه، ولكنه قام بالاعتداء الجنسي على الضحايا الإناث قبل قتلهن، في وقت كانت لدى الضحايا التسع ميول انتحارية.ومن جانبه، قال وزير العدل الياباني كيسوكي سوزوكي، الذي أجاز إعدام تاكاهيرو شيرايشي شنقا، إنه "اتخذ القرار بعد فحص متأن مع الأخذ في الاعتبار دافع المدان الأناني للغاية لارتكاب الجرائم التي تسببت في صدمة كبيرة وقلق للمجتمع الياباني".ويذكر أنه تم شنق "قاتل تويتر" في سجن طوكيو بسرية تامة، ولم يتم الكشف عن أي شيء حتى تم تنفيذ الإعدام، رغم أن الشرطة اليابانية اعتقلته في عام 2017 بعد العثور على جثث ثماني إناث ورجل واحد في صناديق تبريد في شقته.وأفادت الشرطة بأن شيرايشي تواصل مع ضحاياه عبر منصة "تويتر"، عارضا عليهم المساعدة في تحقيق رغباتهم الانتحارية، حيث قام بقتل النساء الثماني بعد اغتصابهن، كما قتل صديق إحدى النساء لإسكاته.

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