https://sarabic.ae/20250627/في-رد-على-التصعيد-السياسي-البعثة-الأممية-تؤكد-التزامها-بالتواصل-مع-الليبيين-وتحذر-من-التحريض-1102134699.html
في رد على التصعيد السياسي.. البعثة الأممية تؤكد التزامها بالتواصل مع الليبيين وتحذر من التحريض
في رد على التصعيد السياسي.. البعثة الأممية تؤكد التزامها بالتواصل مع الليبيين وتحذر من التحريض
سبوتنيك عربي
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا احترامها الكامل وغير المشروط لحق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم، مشددة على أن التواصل المباشر مع الشعب... 27.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-27T15:03+0000
2025-06-27T15:03+0000
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وأوضحت البعثة، اليوم الجمعة في بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه، أنها دأبت على استقبال عرائض المتظاهرين والاستماع إلى مطالبهم، مشيرة إلى أنها استقبلت يوم الثلاثاء الماضي، عدداً من ممثلي المحتجين في مقرها، حيث جرى حوار مفتوح قائم على الاحترام المتبادل.في المقابل، أعربت البعثة عن استيائها من تصريحات أطلقتها شخصيات سياسية ليبية، رأت أنها تحرض على القيام بأعمال غير قانونية ضد موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، معتبرة أن حملات التحريض والشائعات قد تهدف إلى تقويض جهود إطلاق العملية السياسية المؤدية إلى الانتخابات وتوحيد المؤسسات. ودعت البعثة جميع الأطراف إلى الحفاظ على الطابع السلمي لأي مظاهرة والابتعاد عن العنف، مؤكدة على أهمية احترام حرمة مقارها وموظفيها، بموجب اتفاقية 1946 والاتفاق المبرم مع السلطات الليبية.كما جددت التزامها بدعم عملية سياسية بقيادة ليبية لصالح جميع أبناء الشعب الليبي، ومواصلة مراقبة التطورات على الأرض.
https://sarabic.ae/20250625/احتجاجات-أمام-بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-خبراء-البعثة-أصبحت-جزءا-من-المشكلة-1102048922.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
في رد على التصعيد السياسي.. البعثة الأممية تؤكد التزامها بالتواصل مع الليبيين وتحذر من التحريض
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا احترامها الكامل وغير المشروط لحق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم، مشددة على أن التواصل المباشر مع الشعب الليبي يمثل حجر الزاوية في عملها.
وأوضحت البعثة، اليوم الجمعة في بيان وصل "سبوتنيك
" نسخة منه، أنها دأبت على استقبال عرائض المتظاهرين والاستماع إلى مطالبهم، مشيرة إلى أنها استقبلت يوم الثلاثاء الماضي، عدداً من ممثلي المحتجين في مقرها، حيث جرى حوار مفتوح قائم على الاحترام المتبادل.
في المقابل، أعربت البعثة
عن استيائها من تصريحات أطلقتها شخصيات سياسية ليبية، رأت أنها تحرض على القيام بأعمال غير قانونية ضد موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، معتبرة أن حملات التحريض والشائعات قد تهدف إلى تقويض جهود إطلاق العملية السياسية المؤدية إلى الانتخابات وتوحيد المؤسسات.
ودعت البعثة جميع الأطراف إلى الحفاظ على الطابع السلمي لأي مظاهرة والابتعاد عن العنف، مؤكدة على أهمية احترام حرمة مقارها وموظفيها، بموجب اتفاقية 1946 والاتفاق المبرم مع السلطات الليبية
.
كما جددت التزامها بدعم عملية سياسية بقيادة ليبية لصالح جميع أبناء الشعب الليبي، ومواصلة مراقبة التطورات على الأرض.