https://sarabic.ae/20250628/زلزال-بقوة-61-درجة-يضرب-جنوب-الفلبين-1102146715.html
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جنوب الفلبين
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جنوب الفلبين
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جنوب الفلبين صباح يوم السبت، وفقًا لما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS). 28.06.2025, سبوتنيك عربي
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ووقع الزلزال على عمق 101 كيلومتر، وعلى بُعد 70 كيلومترًا من أقرب مناطق مقاطعة دافاو الغربية، دون أن ترد تقارير عن إصابات أو أضرار مادية، حسبما نقلت قناة "العربية".وأكد مارلاوين فوينتس، مسعف في جزيرة سارانغاني الصغيرة، أن الهزة لم تكن قوية، لكنها تسببت في اهتزاز الطاولات وأجهزة الكمبيوتر في مكتبه لمدة خمس ثوانٍ تقريبًا، فيما لم تصدر أي تحذيرات من حدوث تسونامي في أعقاب الزلزال.يُذكر أن الفلبين تقع ضمن منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بنشاطها الزلزالي والبركاني، وعلى الرغم من أن الزلازل الصغيرة شائعة في البلاد، إلا أن الهزات القوية قد تحدث بشكل مفاجئ دون إمكانية للتنبؤ بها.وفي وقت سابق، فر 213 سجينا من سجن مالير في مدينة كراتشي الباكستانية،مساء يوم 3 يونيو الجاري، في حادثة غير مسبوقة، وقعت عقب سلسلة من الهزات الأرضية الخفيفة التي ضربت المنطقة.وأوضح المفتش العام لشرطة إقليم السند، غلام نبي ميمون، أن إدارة السجن أخرجت نحو ألفي سجين من زنازينهم لإجراء تعداد بعد الزلزال، مما أتاح الفرصة لهروب السجناء، حسب صحيفة "داون" الباكستانية، ونقلت الصحيفة عن ميمون قوله إن معظم الفارين كانوا من مدمني المخدرات، الذين استغلوا حالة الفوضى للفرار.وأطلقت قوات الأمن النار في الهواء بكثافة لمحاولة السيطرة على الوضع، مما أسفر عن مقتل سجين وإصابة أربعة آخرين، بالإضافة إلى إصابة اثنين من رجال الشرطة.
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العالم, أخبار العالم الآن, الفلبين, باكستان, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الفلبين, باكستان, الأخبار
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جنوب الفلبين
ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جنوب الفلبين صباح يوم السبت، وفقًا لما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS).
ووقع الزلزال على عمق 101 كيلومتر، وعلى بُعد 70 كيلومترًا من أقرب مناطق مقاطعة دافاو الغربية، دون أن ترد تقارير عن إصابات أو أضرار مادية، حسبما نقلت قناة
"العربية".
وأكد مارلاوين فوينتس، مسعف في جزيرة سارانغاني الصغيرة، أن الهزة لم تكن قوية، لكنها تسببت في اهتزاز الطاولات وأجهزة الكمبيوتر في مكتبه لمدة خمس ثوانٍ تقريبًا، فيما لم تصدر أي تحذيرات من حدوث تسونامي في أعقاب الزلزال.
يُذكر أن الفلبين تقع ضمن منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بنشاطها الزلزالي والبركاني، وعلى الرغم من أن الزلازل الصغيرة شائعة في البلاد، إلا أن الهزات القوية قد تحدث بشكل مفاجئ دون إمكانية للتنبؤ بها.
وفي وقت سابق، فر 213 سجينا من سجن مالير في مدينة كراتشي الباكستانية،مساء يوم 3 يونيو الجاري، في حادثة غير مسبوقة، وقعت عقب سلسلة من الهزات الأرضية الخفيفة التي ضربت المنطقة.
وأوضح المفتش العام لشرطة إقليم السند، غلام نبي ميمون، أن إدارة السجن أخرجت نحو ألفي سجين من زنازينهم لإجراء تعداد بعد الزلزال
، مما أتاح الفرصة لهروب السجناء، حسب صحيفة "داون" الباكستانية، ونقلت الصحيفة عن ميمون قوله إن معظم الفارين كانوا من مدمني المخدرات، الذين استغلوا حالة الفوضى للفرار.
وأطلقت قوات الأمن النار في الهواء بكثافة لمحاولة السيطرة على الوضع، مما أسفر عن مقتل سجين وإصابة أربعة آخرين، بالإضافة إلى إصابة اثنين من رجال الشرطة.