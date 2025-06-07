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القوات الروسية تنفذ ضربات جماعية ضد مؤسسات الصناعة العسكرية ومخازن المسيرات الأوكرانية
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زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب تشيلي... فيديو
زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب تشيلي... فيديو
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر منطقة أتاكاما شمال تشيلي، أمس الجمعة، وفقًا لبيانات المركز الوطني لرصد الزلازل. 07.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-07T08:06+0000
2025-06-07T08:06+0000
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وأفادت سلطات تشيلي بأنه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية، لكن الزلزال تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 20 ألف شخص.ووقع الزلزال، أمس الجمعة، عند الساعة 1:15 مساءً بالتوقيت المحلي (5:15 مساءً توقيت غرينتش)، على بعد 54 كيلومترًا جنوب مدينة دييغو دي ألماغرو. وأكد الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش، عبر منشور على منصة "إكس"، أنه "لم تُسجل أي إصابات حتى الآن".ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر لحظة حدوث الزلزال داخل أحد المراكز التجارية، حيث سقطت لوحات زجاجية من واجهة المبنى.كما عرضت وسائل إعلام محلية صورًا لأضرار طفيفة شملت نوافذ محطمة وأجزاء من جدران منهارة في مدينة كوبيابو، الواقعة على بعد 800 كيلومتر شمال العاصمة سانتياغو.وتعد تشيلي من أكثر الدول عرضة للزلازل بسبب تقاطع 3 صفائح تكتونية على أراضيها، وهي صفيحة "نازكا" وصفيحة أمريكا الجنوبية وصفيحة "أنتاركتيكا".وقد شهدت البلاد زلازل مدمرة في السابق، منها زلزال "فالديفيا" عام 1960، الذي بلغت قوته 9.5 درجات وأسفر عن مقتل 9500 شخص، وزلزال عام 2010، بقوة 8.8 درجات، الذي تسبب في تسونامي وأودى بحياة أكثر من 520 شخصًا.
https://sarabic.ae/20250502/زلزال-بقوة-75-درجات-يضرب-جنوبي-تشيلي-وتحذيرات-من-تسونامي-1100109777.html
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أخبار العالم الآن, أخبار تشيلي, زلزال, الأخبار
أخبار العالم الآن, أخبار تشيلي, زلزال, الأخبار

زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب تشيلي... فيديو

08:06 GMT 07.06.2025
© Photo / Unsplash/ Shefali Lincoln آثار زلزال
آثار زلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2025
© Photo / Unsplash/ Shefali Lincoln
تابعنا عبر
ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر منطقة أتاكاما شمال تشيلي، أمس الجمعة، وفقًا لبيانات المركز الوطني لرصد الزلازل.
وأفادت سلطات تشيلي بأنه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية، لكن الزلزال تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 20 ألف شخص.
ووقع الزلزال، أمس الجمعة، عند الساعة 1:15 مساءً بالتوقيت المحلي (5:15 مساءً توقيت غرينتش)، على بعد 54 كيلومترًا جنوب مدينة دييغو دي ألماغرو. وأكد الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش، عبر منشور على منصة "إكس"، أنه "لم تُسجل أي إصابات حتى الآن".
ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر لحظة حدوث الزلزال داخل أحد المراكز التجارية، حيث سقطت لوحات زجاجية من واجهة المبنى.
كما عرضت وسائل إعلام محلية صورًا لأضرار طفيفة شملت نوافذ محطمة وأجزاء من جدران منهارة في مدينة كوبيابو، الواقعة على بعد 800 كيلومتر شمال العاصمة سانتياغو.
آثار زلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
زلزال بقوة 7.5 درجات يضرب جنوبي تشيلي وتحذيرات من تسونامي
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وأوضح ميغيل أورتيز، نائب مدير الطوارئ في الهيئة الوطنية للوقاية من الكوارث، أن انقطاع الكهرباء شمل 23 ألف مشترك في منطقة أتاكاما، مشيرًا إلى وقوع انهيارات أرضية محدودة.
وتعد تشيلي من أكثر الدول عرضة للزلازل بسبب تقاطع 3 صفائح تكتونية على أراضيها، وهي صفيحة "نازكا" وصفيحة أمريكا الجنوبية وصفيحة "أنتاركتيكا".
وقد شهدت البلاد زلازل مدمرة في السابق، منها زلزال "فالديفيا" عام 1960، الذي بلغت قوته 9.5 درجات وأسفر عن مقتل 9500 شخص، وزلزال عام 2010، بقوة 8.8 درجات، الذي تسبب في تسونامي وأودى بحياة أكثر من 520 شخصًا.
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