https://sarabic.ae/20250502/زلزال-بقوة-75-درجات-يضرب-جنوبي-تشيلي-وتحذيرات-من-تسونامي-1100109777.html
زلزال بقوة 7.5 درجات يضرب جنوبي تشيلي وتحذيرات من تسونامي
زلزال بقوة 7.5 درجات يضرب جنوبي تشيلي وتحذيرات من تسونامي
سبوتنيك عربي
أفادت هيئة رصد الزلازل والوقاية من الطوارئ في تشيلي، اليوم الجمعة، بوقوع زلزال بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر جنوبي تشيلي، مشيرة إلى أن السلطات أصدرت تحذيرات... 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T14:12+0000
2025-05-02T14:12+0000
2025-05-02T14:12+0000
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وقالت الهيئة في بيان لها: "تم تسجيل الهزات في الساعة 8:58 (15.58 بتوقيت موسكو)، على عمق 10 كيلومترات، على بعد 218 كيلومترا من مدينة بويرتو ويليامز جنوبي تشيلي".وضرب يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، زلزال بلغت شدته 6.4 درجات على مقياس ريختر، منطقة مولي في تشيلي.وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع على بعد 41 كيلومترا جنوب شرقي مدينة مولينا، في الساعة 7:38 مساءً بالتوقيت المحلي (23:38 بتوقيت غرينتش)، على عمق 110 كيلومترات.وقال النظام الوطني التشيلي للوقاية من الكوارث والاستجابة لها إنه "لم ترد تقارير عن أضرار أو حالات طوارئ إثر الزلزال".
https://sarabic.ae/20250425/زلزال-جديد-يضرب-مدينة-إسطنبول-التركية-1099900025.html
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العالم, زلزال, أخبار تشيلي
العالم, زلزال, أخبار تشيلي
زلزال بقوة 7.5 درجات يضرب جنوبي تشيلي وتحذيرات من تسونامي
أفادت هيئة رصد الزلازل والوقاية من الطوارئ في تشيلي، اليوم الجمعة، بوقوع زلزال بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر جنوبي تشيلي، مشيرة إلى أن السلطات أصدرت تحذيرات من احتمال وقوع تسونامي.
وقالت الهيئة في بيان لها: "تم تسجيل الهزات في الساعة 8:58 (15.58 بتوقيت موسكو)، على عمق 10 كيلومترات، على بعد 218 كيلومترا من مدينة بويرتو ويليامز جنوبي تشيلي".
وأضافت: "بسبب خطر حدوث تسونامي، يلزم إخلاء منطقة الشاطئ في منطقة ماجالانيس (في إقليم ماجلان)".
وضرب يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، زلزال بلغت شدته 6.4 درجات على مقياس ريختر، منطقة مولي في تشيلي.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع على بعد 41 كيلومترا جنوب شرقي مدينة مولينا، في الساعة 7:38 مساءً بالتوقيت المحلي (23:38 بتوقيت غرينتش)، على عمق 110 كيلومترات.
وشعر سكان المناطق الوسطى والشمالية من تشيلي، بما في ذلك العاصمة سانتياغو، بالزلزال.
وقال النظام الوطني التشيلي للوقاية من الكوارث والاستجابة لها إنه "لم ترد تقارير عن أضرار أو حالات طوارئ إثر الزلزال".