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زلزال جديد يضرب مدينة إسطنبول التركية
زلزال جديد يضرب مدينة إسطنبول التركية
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة"سبوتنيك" في تركيا، اليوم الجمعة، بأن زلزالا جديدا ضرب مدينة إسطنبول التركية، حوالي الساعة 20:33 (بتوقيت موسكو). 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T18:13+0000
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وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإنه "حوالي الساعة 20:33 (بتوقيت موسكو)، تم الشعور بهزات أرضية قوية عدة غرب المدينة، لكنها أقل قوة من هزة أول أمس الأربعاء. لا يوجد ذعر بين السكان".وأعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية، إن شدة الزلزال الذي ضرب إسطنبول مساء اليوم الجمعة بلغت 4.3 درجات.وبحسب الهيئة، "بلغت شدة الزلزال 4.3 درجة، وكان مصدره على عمق 7 كيلومترات في بحر مرمرة مقابل منطقة بيوك تشكمجة".وكانت تركيا، قد شهدت في شباط/ فبراير 2023، أعنف زلزال في تاريخها الحديث، إذ كانت قوته 7.8 درجات، ما تسبب في دمار واسع وأودى بحياة أكثر من 55 ألف شخص، وإصابة أكثر من 107 آلاف آخرين.
https://sarabic.ae/20250425/روساتوم-زلزال-إسطنبول-لم-يؤثر-على-موقع-بناء-محطة-أكويو-للطاقة-النووية-1099872354.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم

زلزال جديد يضرب مدينة إسطنبول التركية

18:13 GMT 25.04.2025
© AP Photo / Ugur Yildirimتداعيات زلزال هاتاي في تركيا، 21 فبراير 2023
تداعيات زلزال هاتاي في تركيا، 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Ugur Yildirim
تابعنا عبر
أفاد مراسل وكالة"سبوتنيك" في تركيا، اليوم الجمعة، بأن زلزالا جديدا ضرب مدينة إسطنبول التركية، حوالي الساعة 20:33 (بتوقيت موسكو).
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإنه "حوالي الساعة 20:33 (بتوقيت موسكو)، تم الشعور بهزات أرضية قوية عدة غرب المدينة، لكنها أقل قوة من هزة أول أمس الأربعاء. لا يوجد ذعر بين السكان".
وأعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية، إن شدة الزلزال الذي ضرب إسطنبول مساء اليوم الجمعة بلغت 4.3 درجات.
وبحسب الهيئة، "بلغت شدة الزلزال 4.3 درجة، وكان مصدره على عمق 7 كيلومترات في بحر مرمرة مقابل منطقة بيوك تشكمجة".
وشهدت مدينة إسطنبول التركية سلسلة من الهزات الارتدادية، يوم أمس الخميس، تراوحت قوتها بين 4-5 درجات على مقياس ريختر، فيما أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 236 شخصا، من دون تسجيل أي حالة حرجة.
محطة أكويو التركية للطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
"روساتوم": زلزال إسطنبول لم يؤثر على موقع بناء محطة "أكويو" للطاقة النووية
02:13 GMT

وتأتي الهزات الارتدادية بعد وقوع زلزالين،أول أمس الأربعاء، بقوة 6.2 درجات في بحر مرمرة، و4.9 درجات في محيط مدينة إسطنبول.

وكانت تركيا، قد شهدت في شباط/ فبراير 2023، أعنف زلزال في تاريخها الحديث، إذ كانت قوته 7.8 درجات، ما تسبب في دمار واسع وأودى بحياة أكثر من 55 ألف شخص، وإصابة أكثر من 107 آلاف آخرين.
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