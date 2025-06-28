https://sarabic.ae/20250628/كرة-نارية-غامضة-في-سماء-الولايات-المتحدة-فيديو-1102155748.html

كرة نارية غامضة في سماء الولايات المتحدة... فيديو

كرة نارية غامضة في سماء الولايات المتحدة... فيديو

سبوتنيك عربي

رُصدت كرة نارية غامضة في سماء ولاية جورجيا الأمريكية، ما أدى إلى حدوث دوي صوتي هائل في المنطقة، وفقًا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية. 28.06.2025, سبوتنيك عربي

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الولايات المتحدة الأمريكية

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حلّق نيزك أو حطام فضائي في سماء شمال جورجيا حوالي الساعة 12:30 ظهرًا. وبعد ذلك بوقت قصير، وردت تقارير متعددة عن زلزال، تلتها مقاطع فيديو لوميض في السماء شوهد من أماكن بعيدة مثل شمال كارولاينا الجنوبية. في الواقع، كان الزلزال موجة صدمة ناجمة عن النيزك أو الحطام الفضائي، وفقًا للتقارير.وقال متحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ في مقاطعة فورسيث في جورجيا إن زخات الشهب، التي أكدتها هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، ظلت مرئية لساعات بعد المشاهدات الأولية.كما ذكرت أنه لم يكن من الممكن تتبع الجسم باستخدام الرادار أو الأقمار الصناعية لأن كرة النار كانت تتحرك بسرعة كبيرة. إضافةً إلى ذلك، ووفقًا للهيئة، سُجلت حالتان على الأقل لسقوط شظايا على أسطح المباني السكنية.وبعد ساعات، وبعد تكهنات واسعة النطاق، أعلنت وكالة ناسا أن الجسم المذكور كان نيزكًا ينطلق عبر الغلاف الجوي للأرض بسرعة 30 ألف ميل في الساعة.وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، سقوط كرة نارية في منطقة مشجرة بولاية كارولينا الجنوبية.وقال مكتب عمدة مقاطعة نيوتن في جورجيا إنه تلقى إخطارا من هيئة الأرصاد الجوية بأن الكرة النارية كانت على الأرجح نيزكًا، "وهم يعتقدون أن هناك المزيد في الطريق".

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