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"أذيتهم كثيرا"... شمخاني يكشف تفاصيل لحظة قصف إسرائيل لمنزله وبقائه تحت الأنقاض 3 ساعات.. فيديو
"أذيتهم كثيرا"... شمخاني يكشف تفاصيل لحظة قصف إسرائيل لمنزله وبقائه تحت الأنقاض 3 ساعات.. فيديو
سبوتنيك عربي
روى علي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، تفاصيل نجاته من محاولة اغتيال عبر قصف إسرائيلي استهدف منزله، مشيرًا إلى أنه بقي تحت الأنقاض 3 ساعات،... 29.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-29T09:00+0000
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وفي مقابلة تلفزيونية نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية، قال شمخاني: "كنت أعلم أنني هدف، لكن لا يمكنني الإفصاح الآن عن السبب... ما يمكن قوله هو أنني أذيتهم كثيرا".وظهر شمخاني خلال المقابلة التلفزيونية، وهو بجهاز تنفس صناعي، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأوضح أنه ظن في البداية أن ما حدث كان زلزالا، إلى أن سمع أصوات سيارات وأدرك أنه تعرض لقصف من قبل "العدو الصهيوني"، على حد تعبيره. وأضاف: "صليت الفجر وأنا تحت الأنقاض، ولم أشعر بالخوف للحظة".وفي سياق حديثه عن الوضع السياسي، أكد شمخاني أن المفاوضات السابقة لم تكن تهدف للوصول إلى اتفاق، بل كانت جزءًا من محاولة لخلق فوضى داخلية وتحريض الشارع الإيراني، لكنه قال إن الشعب "أفشل هذا المخطط وأثبت وعيه".وأضاف أن حجم التعاطف الذي تلقّاه بعد الاستهداف يعكس إدراك الناس لأهمية إيران، وخطورة ما وصفه بـ"مكر أمريكا وإسرائيل".وأشار شمخاني إلى أن ردود فعل وسائل الإعلام الغربية على الهجمات الإيرانية كشفت دقة الضربات، مؤكدا أن بلاده كانت تتوقع الهجوم، واستعدت له بخطة واضحة، وتعرف جيدًا ما تملكه من قدرات.وكان علي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني يقول فيها إنه على قيد الحياة ومستعد للتضحية بحياته.وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن شمخاني أصيب بجروح خطيرة إثر غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته، لافتة إلى أنه على قيد الحياة.وقالت إذاعة جمهورية إيران الإسلامية "أي أر أي بي": "أصيب شمخاني بجروح خطيرة في هجوم إسرائيلي على شقته صباح 13 حزيران/ يونيو، ونقل إلى المستشفى وحالته مستقرة".وتبادلت إسرائيل وإيران الضربات الجوية والقصف الصاروخي، في 13 يونيو/ حزيران 2025، عندما تسببت الضربات الإسرائيلية على إيران في مقتل مجموعة من المسؤولين الإيرانيين وأبرزهم رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، وقائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة علي رشيد، والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فريدون عباسي.
https://sarabic.ae/20240205/شمخاني-ينفي-مزاعم-ترامب-بشأن-تواصل-إيران-مع-أمريكا-قبل-الهجوم-على-قاعدة-عين-الأسد-1085748408.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن

"أذيتهم كثيرا"... شمخاني يكشف تفاصيل لحظة قصف إسرائيل لمنزله وبقائه تحت الأنقاض 3 ساعات.. فيديو

09:00 GMT 29.06.2025 (تم التحديث: 09:28 GMT 29.06.2025)
© AP Photo / Ebrahim Norooziالأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني
الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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روى علي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، تفاصيل نجاته من محاولة اغتيال عبر قصف إسرائيلي استهدف منزله، مشيرًا إلى أنه بقي تحت الأنقاض 3 ساعات، وأصيب بكسور في صدره، لكنه أكد أنه لم يشعر بالخوف مطلقًا خلال الهجوم.
وفي مقابلة تلفزيونية نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية، قال شمخاني: "كنت أعلم أنني هدف، لكن لا يمكنني الإفصاح الآن عن السبب... ما يمكن قوله هو أنني أذيتهم كثيرا".
وظهر شمخاني خلال المقابلة التلفزيونية، وهو بجهاز تنفس صناعي، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأوضح أنه ظن في البداية أن ما حدث كان زلزالا، إلى أن سمع أصوات سيارات وأدرك أنه تعرض لقصف من قبل "العدو الصهيوني"، على حد تعبيره. وأضاف: "صليت الفجر وأنا تحت الأنقاض، ولم أشعر بالخوف للحظة".
وردا على ما تردد عن بتر قدميه، قال شمخاني ساخرا: "كذبوا حين قالوا ذلك، وحتى إن قُطعت أقدامي، فما قيمتها؟".
وفي سياق حديثه عن الوضع السياسي، أكد شمخاني أن المفاوضات السابقة لم تكن تهدف للوصول إلى اتفاق، بل كانت جزءًا من محاولة لخلق فوضى داخلية وتحريض الشارع الإيراني، لكنه قال إن الشعب "أفشل هذا المخطط وأثبت وعيه".
وأضاف أن حجم التعاطف الذي تلقّاه بعد الاستهداف يعكس إدراك الناس لأهمية إيران، وخطورة ما وصفه بـ"مكر أمريكا وإسرائيل".
وأشار شمخاني إلى أن ردود فعل وسائل الإعلام الغربية على الهجمات الإيرانية كشفت دقة الضربات، مؤكدا أن بلاده كانت تتوقع الهجوم، واستعدت له بخطة واضحة، وتعرف جيدًا ما تملكه من قدرات.
تداعيات قصف القاعدة العسكرية الأمريكية عين الأسد في العراق، 13 يناير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
شمخاني ينفي مزاعم ترامب بشأن تواصل إيران مع أمريكا قبل الهجوم على قاعدة "عين الأسد"
5 فبراير 2024, 11:04 GMT
وكان علي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني يقول فيها إنه على قيد الحياة ومستعد للتضحية بحياته.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن شمخاني أصيب بجروح خطيرة إثر غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته، لافتة إلى أنه على قيد الحياة.
وقالت إذاعة جمهورية إيران الإسلامية "أي أر أي بي": "أصيب شمخاني بجروح خطيرة في هجوم إسرائيلي على شقته صباح 13 حزيران/ يونيو، ونقل إلى المستشفى وحالته مستقرة".
وتبادلت إسرائيل وإيران الضربات الجوية والقصف الصاروخي، في 13 يونيو/ حزيران 2025، عندما تسببت الضربات الإسرائيلية على إيران في مقتل مجموعة من المسؤولين الإيرانيين وأبرزهم رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، وقائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة علي رشيد، والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فريدون عباسي.
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