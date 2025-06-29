https://sarabic.ae/20250629/إيران-تطالب-مجلس-الأمن-بتحميل-واشنطن-وتل-أبيب-مسؤولية-الحرب-ومنحها-تعويضات-مالية-1102187240.html
إيران تطالب مجلس الأمن بتحميل واشنطن وتل أبيب مسؤولية الحرب عليها ومنحها تعويضات مالية
إيران تطالب مجلس الأمن بتحميل واشنطن وتل أبيب مسؤولية الحرب عليها ومنحها تعويضات مالية
سبوتنيك عربي
دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تحميل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولية شن الحرب التي استمرت 12 يوما ضد... 29.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-29T14:02+0000
2025-06-29T14:02+0000
2025-06-29T14:02+0000
أخبار العالم الآن
العالم
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/09/1100358410_0:40:1562:919_1920x0_80_0_0_b0b87904586fced64b3fecd4362e6f96.jpg
جاء ذلك في رسالة وجهها عراقجي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية، النسخة الفارسية.وقالت الوكالة إن وزير الخارجية الإيراني، طالب مجلس الأمن الدولي بـ"الاعتراف بأن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، هما اللتان بادرتا بشن الحرب ضد بلاده"، داعيًا إلى تحميلهما المسؤولية الكاملة، بما في ذلك جبر الأضرار وتعويض المتضررين.كما طالب وزير الخارجية الإيراني، مجلس الأمن الدولي بالتحرك وفق المادة 39 من ميثاق المجلس، التي تنص على مسؤولية المجلس في التصدي لأعمال العدوان، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات ومنع تكرارها مستقبلا.وحذّرت رسالة عراقجي من أن "تساهل المجتمع الدولي مع هذه الانتهاكات يقوّض مصداقية الأمم المتحدة ويهدد سيادة القانون الدولي"، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحفظ السلم والأمن الدوليين.وشملت الحرب، قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل، وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو الجاري، وفي ذات اليوم أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20250612/إيران-توجه-رسالة-عاجلة-إلى-مجلس-الأمن-بشأن-برنامجها-النووي-وتحذر-من-عواقب-سلبية-خطيرة-1101581032.html
https://sarabic.ae/20250629/إيران-تكشف-حصيلة-قتلى-الهجوم-الإسرائيلي-على-سجن-إيفين-1102174807.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/09/1100358410_174:0:1562:1041_1920x0_80_0_0_3db4fabb48de14aa2a166e0b8699e02d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران تطالب مجلس الأمن بتحميل واشنطن وتل أبيب مسؤولية الحرب عليها ومنحها تعويضات مالية
دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تحميل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولية شن الحرب التي استمرت 12 يوما ضد بلاده، مطالبًا بتعويضات مالية لصالح إيران، بسبب الأضرار التي تعرضت لها.
جاء ذلك في رسالة وجهها عراقجي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة
"إرنا" الإيرانية، النسخة الفارسية.
وقالت الوكالة إن وزير الخارجية الإيراني، طالب مجلس الأمن
الدولي بـ"الاعتراف بأن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، هما اللتان بادرتا بشن الحرب ضد بلاده"، داعيًا إلى تحميلهما المسؤولية الكاملة، بما في ذلك جبر الأضرار وتعويض المتضررين.
وأكد عراقجي، في رسالته، أن "الهجمات، التي وقعت بين يومي 13 و24 يونيو(حزيران الجاري)، تمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، موضحًا أنها استهدفت مناطق مدنية ومنشآت للطاقة النووية وأماكن إغاثة، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.
كما طالب وزير الخارجية الإيراني، مجلس الأمن الدولي بالتحرك وفق المادة 39 من ميثاق المجلس، التي تنص على مسؤولية المجلس في التصدي لأعمال العدوان، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات ومنع تكرارها مستقبلا.
وحذّرت رسالة عراقجي من أن "تساهل المجتمع الدولي مع هذه الانتهاكات يقوّض مصداقية الأمم المتحدة ويهدد سيادة القانون الدولي"، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحفظ السلم والأمن الدوليين.
وكانت إسرائيل وإيران، قد تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت بمقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين.
وشملت الحرب، قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل، وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو الجاري، وفي ذات اليوم أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.