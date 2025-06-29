https://sarabic.ae/20250629/إيران-تطالب-مجلس-الأمن-بتحميل-واشنطن-وتل-أبيب-مسؤولية-الحرب-ومنحها-تعويضات-مالية-1102187240.html

إيران تطالب مجلس الأمن بتحميل واشنطن وتل أبيب مسؤولية الحرب عليها ومنحها تعويضات مالية

إيران تطالب مجلس الأمن بتحميل واشنطن وتل أبيب مسؤولية الحرب عليها ومنحها تعويضات مالية

سبوتنيك عربي

دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تحميل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولية شن الحرب التي استمرت 12 يوما ضد... 29.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-29T14:02+0000

2025-06-29T14:02+0000

2025-06-29T14:02+0000

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جاء ذلك في رسالة وجهها عراقجي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية، النسخة الفارسية.وقالت الوكالة إن وزير الخارجية الإيراني، طالب مجلس الأمن الدولي بـ"الاعتراف بأن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، هما اللتان بادرتا بشن الحرب ضد بلاده"، داعيًا إلى تحميلهما المسؤولية الكاملة، بما في ذلك جبر الأضرار وتعويض المتضررين.كما طالب وزير الخارجية الإيراني، مجلس الأمن الدولي بالتحرك وفق المادة 39 من ميثاق المجلس، التي تنص على مسؤولية المجلس في التصدي لأعمال العدوان، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات ومنع تكرارها مستقبلا.وحذّرت رسالة عراقجي من أن "تساهل المجتمع الدولي مع هذه الانتهاكات يقوّض مصداقية الأمم المتحدة ويهدد سيادة القانون الدولي"، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحفظ السلم والأمن الدوليين.وشملت الحرب، قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل، وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو الجاري، وفي ذات اليوم أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.

https://sarabic.ae/20250612/إيران-توجه-رسالة-عاجلة-إلى-مجلس-الأمن-بشأن-برنامجها-النووي-وتحذر-من-عواقب-سلبية-خطيرة-1101581032.html

https://sarabic.ae/20250629/إيران-تكشف-حصيلة-قتلى-الهجوم-الإسرائيلي-على-سجن-إيفين-1102174807.html

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