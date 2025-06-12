https://sarabic.ae/20250612/إيران-توجه-رسالة-عاجلة-إلى-مجلس-الأمن-بشأن-برنامجها-النووي-وتحذر-من-عواقب-سلبية-خطيرة-1101581032.html
إيران توجه رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن برنامجها النووي وتحذر من "عواقب سلبية خطيرة"
إيران توجه رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن برنامجها النووي وتحذر من "عواقب سلبية خطيرة"
سبوتنيك عربي
ردت إيران، من خلال رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، على ما وصفتها "مزاعم الترويكا الأوروبية الباطلة بشأن انتهاك القرار 2231 والاتفاق النووي". 12.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-12T05:24+0000
2025-06-12T05:24+0000
2025-06-12T05:24+0000
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وقال المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في رسالته: "إذا كانت الترويكا الأوروبية (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) تريد حقًا حلًا دبلوماسيًا، فعليها التخلي عن نهجها غير الواقعي واحترام الحقوق السيادية للدول في إطار القانون الدولي"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.وأكد إيرواني، رفض بلاده "رفضًا قاطعًا الادعاءات الواردة من الترويكا الأوروبية"، مشيرًا إلى أن "هذه الادعاءات، التي تتجاهل السياق الأساسي، تُشوّه حقيقة الوضع الراهن لخطة العمل الشاملة المشتركة، والشروط المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، ومسؤوليات أطراف الاتفاق".وأضاف المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، أن "ادعاءات الترويكا الأوروبية ليست مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة ومضللة، بل هي أيضًا بلا أساس قانوني ومتحيزة سياسيًا"، مؤكدًا أن "محاولتها لخلط أحكام خطة العمل الشاملة المشتركة مع التزامات إيران بموجب اتفاق الضمانات الشاملة هي خطوة خادعة وغير نزيهة".وتابع: "استسلام الترويكا الأوروبية للعقوبات الأمريكية غير القانونية، وتقاعسها بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، ورفضها تنفيذ التزاماتها، وإعادة فرض العقوبات المرفوعة، بالإضافة إلى فرض تدابير تقييدية جديدة وغير قانونية، كلها أمثلة واضحة ومتواصلة على انتهاكات خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231".وأوضح المندوب الإيراني أنه "في حالة عدم وفاء الترويكا الأوروبية بالتزاماتها، فليس لديها أي سند قانوني أو أخلاقي للجوء إلى آلية تسوية النزاعات، ناهيك عن التهديد بتفعيل الاستئناف التلقائي للعقوبات. سيكون مثل هذا الإجراء باطلًا من الناحية الإجرائية، ومعيبًا من الناحية الموضوعية، وغير مسؤول سياسيًا".وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في تصريحات، إن "تقرير الوكالة الدولية بشأن أنشطة إيرانية النووية، متناقض ولا يتحدث عن انحراف برنامج إيران النووي"، مؤكدًا أن التقرير "محاولة للترويكا الأوروبية وأمريكا لتبرير نقل الملف النووي إلى مجلس الأمن".وأشار بقائي إلى أن "إيران أكدت مرارا عدم سعيها لأسلحة نووية ولديها فتوى المرشد التي تحرمها"، محذرًا من أنه "إذا أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا ضد إيران، فستتخذ ردها المتناسب".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الجولة السادسة من المفاوضات مع إيران ستجرى اليوم الخميس، فيما أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن جولة المفاوضات ستقام يوم الأحد المقبل، في العاصمة العمانية مسقط.وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العمانية مسقط.واستضافت السفارة العمانية في روما، جولة المفاوضات الثانية، في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته.وفي 11 مايو/ أيار الماضي، انعقدت في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المفاوضات وأعربت كل من الولايات المتحدة وإيران عن تفاؤلهما بشأن المحادثات النووية.وتصرّ الولايات المتحدة الأمريكية على التفاوض مع إيران للتخلي عن برنامجها النووي، بينما تؤكد طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، نافية أي نية لديها لامتلاك الأسلحة النووية.
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران توجه رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن برنامجها النووي وتحذر من "عواقب سلبية خطيرة"
ردت إيران، من خلال رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، على ما وصفتها "مزاعم الترويكا الأوروبية الباطلة بشأن انتهاك القرار 2231 والاتفاق النووي".
وقال المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في رسالته: "إذا كانت الترويكا الأوروبية (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) تريد حقًا حلًا دبلوماسيًا، فعليها التخلي عن نهجها غير الواقعي واحترام الحقوق السيادية للدول في إطار القانون الدولي"، حسب وكالة
"إرنا" الإيرانية.
وأكد إيرواني، رفض بلاده "رفضًا قاطعًا الادعاءات الواردة من الترويكا الأوروبية"، مشيرًا إلى أن "هذه الادعاءات، التي تتجاهل السياق الأساسي، تُشوّه حقيقة الوضع الراهن لخطة العمل الشاملة المشتركة، والشروط المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، ومسؤوليات أطراف الاتفاق".
وأضاف المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، أن "ادعاءات الترويكا الأوروبية ليست مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة ومضللة، بل هي أيضًا بلا أساس قانوني ومتحيزة سياسيًا"، مؤكدًا أن "محاولتها لخلط أحكام خطة العمل الشاملة المشتركة مع التزامات إيران بموجب اتفاق الضمانات الشاملة هي خطوة خادعة وغير نزيهة".
كما أكد إيرواني، في رسالته، أن "برنامج إيران النووي سلمي بالكامل، وجميع أنشطة التخصيب تتم تحت رقابة صارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، محذرًا من أن "أي محاولة أو تهديد بتفعيل آلية الزناد سيفضي لعواقب سلبية خطيرة".
وتابع: "استسلام الترويكا الأوروبية للعقوبات الأمريكية غير القانونية، وتقاعسها بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، ورفضها تنفيذ التزاماتها، وإعادة فرض العقوبات المرفوعة، بالإضافة إلى فرض تدابير تقييدية جديدة وغير قانونية، كلها أمثلة واضحة ومتواصلة على انتهاكات خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231".
وأوضح المندوب الإيراني أنه "في حالة عدم وفاء الترويكا الأوروبية بالتزاماتها، فليس لديها أي سند قانوني أو أخلاقي للجوء إلى آلية تسوية النزاعات، ناهيك عن التهديد بتفعيل الاستئناف التلقائي للعقوبات. سيكون مثل هذا الإجراء باطلًا من الناحية الإجرائية، ومعيبًا من الناحية الموضوعية، وغير مسؤول سياسيًا".
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء الماضي، أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "سياسي وغير مبرر".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في تصريحات
، إن "تقرير الوكالة الدولية بشأن أنشطة إيرانية النووية، متناقض ولا يتحدث عن انحراف برنامج إيران النووي"، مؤكدًا أن التقرير "محاولة للترويكا الأوروبية وأمريكا لتبرير نقل الملف النووي إلى مجلس الأمن".
وأشار بقائي إلى أن "إيران أكدت مرارا عدم سعيها لأسلحة نووية ولديها فتوى المرشد التي تحرمها"، محذرًا من أنه "إذا أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا ضد إيران، فستتخذ ردها المتناسب
".
ولفت إلى أن "فرنسا ألغت اتصالا هاتفيا بين وزير خارجية إيران ونظرائه في الترويكا الأوروبية"، مؤكدًا أن "أي مقترح لا يضمن الحفاظ على دورة الوقود النووي في إيران ولا يضمن رفع العقوبات لن يكون مقبولًا".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الجولة السادسة
من المفاوضات مع إيران ستجرى اليوم الخميس، فيما أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن جولة المفاوضات ستقام يوم الأحد المقبل، في العاصمة العمانية مسقط.
وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني
، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العمانية مسقط.
واستضافت السفارة العمانية في روما، جولة المفاوضات الثانية، في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته.
وفي 11 مايو/ أيار الماضي، انعقدت في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المفاوضات وأعربت كل من الولايات المتحدة وإيران عن تفاؤلهما بشأن المحادثات النووية.
وفي 23 مايو 2025، أعلن وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، اختتام الجولة الـ5 من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في روما، مشيرًا إلى أنه تم إحراز بعض التقدم لكنه لم يكن حاسما.
وتصرّ الولايات المتحدة الأمريكية على التفاوض مع إيران للتخلي عن برنامجها النووي، بينما تؤكد طهران
أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، نافية أي نية لديها لامتلاك الأسلحة النووية.